Geleceğin evlerine hoş geldiniz: Beton ve tuğla tarihe karışıyor, 3D yazıcı devreye girdi

TECLA, sunduğu tüm vaatlere rağmen hâlâ bir prototip aşamasında; her şehirde, çölde ya da yağmurlu bir banliyöde kolayca kopyalanıp seri üretilebilecek bir konut modeli değil.

Yerel mevzuatlar, toprak kalitesi, hava koşulları, yapısal testler, iş gücü yetkinliği ve büyük boyutlu yazıcılara erişim gibi faktörlerin her biri bu süreçte kritik birer rol oynuyor. Dolayısıyla, İtalya’daki bir teknoloji parkında başarıyla sonuçlanan bir yöntemin, başka bir coğrafyada hayata geçirilebilmesi için öncelikle ciddi değişikliklerden ve adaptasyon süreçlerinden geçmesi gerekebilir...





Görseller: Mario Cucinella Architects ve WASP .