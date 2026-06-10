Geleceğin evlerine hoş geldiniz: Beton ve tuğla tarihe karışıyor, 3D yazıcı devreye girdi
Uzmanlar şimdi, bu çevre dostu ve inovatif yöntemin küresel inşaat ve işçilik maliyetlerini ne kadar büyük bir oranda aşağı çekebileceğine odaklanmış durumda...
İtalyan mimarlar, geleneksel tuğla kullanmadan, doğrudan araziden temin ettikleri kilden 3D yazıcıyla bir ev inşa ediyorlar... 'TECLA' adı verilen yapı, İtalyan mimarlık stüdyosu Mario Cucinella Architects ile WASP şirketinin ortak çalışmasıyla geliştirildi. Projede kullanılan ana malzeme ise doğrudan inşaat alanından çıkarılan doğal toprak ve kil karışımı oldu.
DEV YAZICI İNŞA ETTİ
Yapının üretiminde aynı anda çalışan iki büyük 3D yazıcı kullanıldı. Katman katman ilerleyen sistem, özel kil karışımını üst üste yerleştirerek duvarları oluşturdu.
Yuvarlak hatlara sahip yapının tasarımı da dikkat çekti. Uzmanlara göre kubbemsi form sayesinde hem daha güçlü dayanıklılık hem de doğal yalıtım sağlandı.
BETON VE TUĞLA KULLANILMADI
Projede klasik inşaat malzemeleri yerine tamamen doğal içerikler tercih edildi. Araştırmacılar, yerel toprak kullanımının hem maliyeti düşürdüğünü hem de karbon salımını azaltabileceğini belirtiyor.
Evde yaşam alanı, yatak bölümü ve temel mutfak alanı bulunuyor. Yapının özellikle sürdürülebilir ve düşük maliyetli konut projeleri için örnek oluşturabileceği ifade ediliyor.
GELECEĞİN EVİ OLMAYA ADAY
Mimarlar, doğal malzemelerle üretilen 3D baskı evlerin gelecekte afet bölgelerinde veya düşük maliyetli konut ihtiyacında kullanılabileceğini düşünüyor.
Proje, çevre dostu yapısı ve sıra dışı üretim yöntemi nedeniyle dünya genelinde dikkat çeken mimari çalışmalar arasında gösteriliyor.
TECLA, sunduğu tüm vaatlere rağmen hâlâ bir prototip aşamasında; her şehirde, çölde ya da yağmurlu bir banliyöde kolayca kopyalanıp seri üretilebilecek bir konut modeli değil.
Yerel mevzuatlar, toprak kalitesi, hava koşulları, yapısal testler, iş gücü yetkinliği ve büyük boyutlu yazıcılara erişim gibi faktörlerin her biri bu süreçte kritik birer rol oynuyor. Dolayısıyla, İtalya’daki bir teknoloji parkında başarıyla sonuçlanan bir yöntemin, başka bir coğrafyada hayata geçirilebilmesi için öncelikle ciddi değişikliklerden ve adaptasyon süreçlerinden geçmesi gerekebilir...
Görseller: Mario Cucinella Architects ve WASP .