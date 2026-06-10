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Bilim & Teknoloji
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Geleceğin evlerine hoş geldiniz: Beton ve tuğla tarihe karışıyor, 3D yazıcı devreye girdi

#3 d yazıcı

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İtalyan mimarlar, alışılagelmiş inşaat malzemelerini bir kenara bırakarak, doğrudan şantiyeden temin edilen ham kilden 3D yazıcı yardımıyla 60 metrekarelik sıra dışı bir konut prototipi üretti. Sektörde taşları yerinden oynatan bu sürdürülebilir projede, sistemin işlevselliği artık bir tartışma konusu olmaktan çıktı.

Uzmanlar şimdi, bu çevre dostu ve inovatif yöntemin küresel inşaat ve işçilik maliyetlerini ne kadar büyük bir oranda aşağı çekebileceğine odaklanmış durumda...

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