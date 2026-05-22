iPhone 18 Pro daha çıkmadan 10 bin dolarlık versiyonu satışa açıldı
Apple’ın gelecek sonbaharda tanıtması beklenen iPhone 18 serisi için geri sayım sürerken, lüks telefon tasarımlarıyla bilinen Caviar dikkat çeken bir adım attı. Şirket, henüz resmi olarak duyurulmayan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini temel alan “Royal Colors” koleksiyonunu ön siparişe açtı.
Koleksiyonda titanyum, altın kaplama ve dövme karbon gibi malzemeler kullanılıyor. Şirket, her modeli sınırlı sayıda üretecek.
Fiyatlar 10 bin dolara yaklaşıyor
Tamamen özel tasarımla hazırlanan Royal Colors serisinin başlangıç fiyatı 8 bin 340 dolar olarak açıklandı. Serinin en pahalı modeli ise 10 bin 130 dolara kadar çıkıyor.
Her cihaz elde hazırlanıyor. Kasada havacılık sınıfı titanyum, 24 ayar altın kaplama detaylar, özel yeşil kompozit taş ve dayanıklılığı artıran dövme karbon malzeme yer alıyor.
Şirket, her modelden dünya genelinde sadece 99 adet üreteceğini söylüyor. Her telefonda kendine özel üretim numarası bulunacak.
iPhone 18 için üç farklı tasarım
Caviar, Royal Colors serisini hazırlarken üç ayrı tasarım dili kullandı. Her model farklı malzeme ve renk kombinasyonuyla öne çıkıyor.
Golden Emerald
Bu modelde yeşil ve altın renk birleşiyor. Arka bölümde nadir bulunan yeşil kompozit taş kullanılıyor. Titanyum çerçeveye 24 ayar altın kaplama detaylar eşlik ediyor. Arka taraftaki Caviar logosu da altın kaplama taşıyor.
Carbon Bullet
Daha sportif görünüm isteyen kullanıcıları hedefleyen Carbon Bullet modelinde dövme karbon malzeme kullanılıyor. Otomotiv ve havacılık sektöründe tercih edilen bu yapı, hafifliği ve çizilmelere karşı dayanıklılığıyla dikkat çekiyor.
Modelde siyah titanyum detaylar yer alıyor. Karbon yüzeydeki her desen birbirinden farklı görünüyor.
Dark Titanium
Dark Titanium modeli tamamen siyah tonlara odaklanıyor. Kasadaki özel PVD kaplama, titanyuma mat ve koyu bir görünüm kazandırıyor.
Lazer işleme ile hazırlanan geometrik desenler de telefonun arka yüzeyine farklı bir doku katıyor.
iPhone 18 Pro için beklenen teknik özellikler
Caviar dış tasarımı değiştirse de cihazların temelinde Apple’ın yeni nesil donanımı yer alacak.
Sektör kaynaklarına göre iPhone 18 Pro ailesinde Apple’ın 2 nanometre üretim sürecinden çıkan A20 Bionic işlemcisi kullanılacak. Yeni çipin performans ve yapay zeka tarafında büyük iyileştirmeler getirmesi bekleniyor.
Beklenen teknik özellikler şöyle sıralanıyor:
iPhone 18 Pro modelinde 6.3 inç OLED ekran yer alması bekleniyor. iPhone 18 Pro Max tarafında ise 6.9 inç OLED ekran kullanılacağı konuşuluyor. Her iki modelde de Apple’ın 2 nanometre üretim süreciyle hazırlanan A20 Bionic işlemcisine yer verileceği belirtiliyor.
Kamera tarafında iki modelin de 48 MP ana kamerayla gelmesi bekleniyor. Ekran yenileme hızında ise 120Hz ProMotion teknolojisinin korunacağı söyleniyor.
Apple’ın yeni seride ekran çerçevelerini daha da inceltmesi bekleniyor. Kamera tarafında ise özellikle gece çekimlerinde daha iyi sonuç veren büyük sensörler ve geliştirilmiş optik yakınlaştırma sistemi konuşuluyor.
Caviar, Apple resmi tanıtımı yaptıktan sonra ön sipariş veren müşterilere cihazları hızlı şekilde teslim etmeyi planlıyor.