Akasya Asıltürkmen ile İstanbul’da bir gün

Tiyatro, sinema, müzik, edebiyat ve dijital üretim alanlarında eşzamanlı olarak üretmeye devam eden çok yönlü sanatçı Akasya Asıltürkmen’e İstanbul’da bir gününü sorduk. Sekizinci çocuk kitabı “Kızaran Elmalar” yakında raflarda yerini alacak olan Asıltürkmen, aynı zamanda markalar ve içerik üreticileri arasında köprü kuran yaratıcı iletişim projeleri yürütüyor.

Çoğunlukla kendime uzun bisiklet gezileri hediye ediyorum ya da tarihi yarımadaya gidip turistlerden bir tatil günü ödünç alıyorum. Kalamış’ta yaşıyorum altı yıldır. Galata’da, Cihangir’de seneler geçirmiş biri olarak seçimimden çok memnunum. Genelde mobil haldeyim, İstanbul kazan ben kepçe diyelim. Seviyorum ama ne yapayım.

Sabah güne nasıl başlıyorsunuz?

Alarm kurmadan kalkarım, bununla içten içe gururlanıyorum. Güneşi üzerime doğurmuyorum. Önce bir bardak su, bir süre sonra kahve. Sonra esneme hareketleri, mini bir yoga. Pera’yı da okula yolladıktan sonra gelsin gündelik program.

“Eğer yiyeceksem, gündüze özgü, öğle yemeği meşhur klasik yerler tercihim”

Kahvaltı için favori adresleriniz var mı?

Olmaz mı? En sevdiğim şey dışarıda kahvaltıya gitmek olabilir. İki yakada da sevdiğim yerler var. Galata’da Privato. Çok özledim bu arada, uzun zamandır gitmiyorum. Cihangir’de Journey, Moda’da Rafine ve Fenerbahçe’de Maybe. Kahvaltı günün en harika öğünü.

Spor yapıyor musunuz, günün hangi saatinde?

Değişiyor. Her sabah dediğim gibi uyanır uyanmaz esneme hareketleri, tai chi hareketleri, yoga akışları yaparım. Haftada aklıma esen her saat ve durumda bisiklete binerim, haftada iki ems diye bir şey yapıyorum, elektrik akımları ile kasları uyaran bir çalışma ve YouTube’da beğendiğim bir hoca eşliğinde ağırlık çalışıyorum. Eskiden hoca ile çalışırdım ama artık iyice öğrendim. Disiplin ve teknik varsa artık hocaya gerek yok.

Öğle saatlerinde genelde nerede olursunuz? Yemek için nereyi/nereleri tercih edersiniz?

Öğle yemeği pek benim olayım değil. Aslında iki öğün besleniyorum. Ama eğer öyle bir şeye kalkışacaksam, misal karşıdayım; Karaköy Lokantası öğle menüsü efsanedir. Bak onu da özledim. Ya da Üsküdar’da Kanaat Lokantası. Evet, öğle yemeği yiyeceksem gündüze özgü, öğle yemeği meşhur klasik yerler tercihim.

Bir öğleden sonrası için planınızda neler olur?

Akşam tatlı bir drink için Kalamış Divan’dan daha iyi bir yer düşünemiyorum. Ama hareketli bir gün ise yine soluğu Dalyan sahilde alırım, özellikle hava güzel ise ...

Akşamları genellikle neler yapar, nerelere gidersiniz? Yemek, gösteri, etkinlik, müzik dinlemek vs…

Artık çok yakınımızda Terminal İstanbul açıldı. O kadar güzel alternatifler var ki! Akşamları genellikle beni besleyen etkinliklere gitmeyi seviyorum. Mesela Ferida Cadde’de Gastro Concerto vardı. Barok dönemi tabloları, aryaları ve yemeklerini bir araya getirmişler. Piyanoda İklim Tamkan, mezzo soprano olarak Senem Demircioğlu, ressam olarak Umut Nur Sungur vardı.