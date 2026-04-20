Yaşam
1 dk okunma süresi
Atlas

Amazon'da arılara yasal statü

Amazon yağmur ormanlarının Peru sınırları içindeki Satipo bölgesinde kabul edilen yeni düzenlemeyle, ormanların başlıca tozlaştırıcıları arasında yer alan iğnesiz arılar hukuken korunması gereken canlılar statüsüne yükseltildi.

Dünya çevre hukukunda bir ilk olan bu düzenleme, arı kolonilerinin sağlıklı biçimde varlığını sürdürebilmesini, yaşam alanlarının tarımsal kimyasallar, ormansızlaştırma ve habitat tahribatından korunmasını, gerektiğinde bu canlılar adına hukuki girişimlerde bulunulabilmesini mümkün kılıyor.

Uzmanlara göre bu karar, doğayı yalnızca korunacak bir kaynak değil, hakları olan bir varlık olarak gören yeni çevre hukukunun küresel ölçekte yayılabileceğinin bir işareti.

Fotoğraf: MAURI BARCELLOS/SHUTTERSTOCK

