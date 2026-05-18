Yaşam
1 dk okunma süresi
Atlas

Gergedanlar için önemli adım

Kenya, Tsavo West Milli Parkı içinde hayata geçirdiği yeni düzenlemeyle dünyanın en geniş gergedan koruma alanını devreye alarak, nesli tehlike altındaki kara gergedanların geleceği için önemli bir adım attı.

Bu geniş koruma sahası, hem artan gergedan nüfusuna daha geniş ve güvenli yaşam alanı sunmayı hedefliyor hem farklı bölgelerdeki popülasyonların birbiriyle bağlantı kurarak gen çeşitliliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Gelişmiş izleme sistemleri ve kaçak avcılığa karşı arttırılan koruma önlemleriyle desteklenen proje, bölge sakinleri için sürdürülebilir turizm ve yeni ekonomik fırsatlar yaratırken, Afrika’nın en simgesel yaban hayvanlarından biri olan gergedanların doğal ortamlarında çoğalmasını da uzun vadeli güvence altına alıyor.

