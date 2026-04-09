Kar baykuşu artık İsveç'te üremiyor

İsveçli doğa koruma kurumları, ülkenin kuzeyinin simge türlerinden kar baykuşunu, uzun süredir üreme kaydına rastlanmaması nedeniyle ”bölgesel olarak tükenmiş” kabul etti.

Kutup kuşağının açık arazilerinde yaşayan bu beyaz tüylü yırtıcı kuş, geçmişte İsveç Laponyası’nda zaman zaman yuvalasa da son yıllarda ne yuva ne de yavru gözlemi yapılabildi.

Uzmanlar, Arktik bölgede hızla değişen iklim koşulları ve baykuşların temel besin kaynağı olan küçük kemirgenlerin sayısındaki dalgalanmaların türün üreme başarısını ciddi biçimde etkilediğini belirtiyor.