Petrol yerine doğa koruma

Guatmala, ülkenin kuzeyindeki Laguna del Tigre Ulusal Parkı sınırlarında bulunan ve uzun süredir işletilen petrol sahasındaki üretimi sonlandırarak bölgenin korunmasını öncelik haline getirdi.

Yaklaşık 7 bin dönümlük alanda faaliyet gösteren çalışmaların Maya Biyosferi Rezervi’nin hassas ekosistemini tehdit ettiği değerlendirilirken, yeni kararla birlikte kuyuların kapatılması ve tesislerin kaldırılması planlanıyor.

Jaguarlar, nadir kuş türleri ve geniş sulak alan sistemleriyle Orta Amerika’nın en önemli doğal koridorlarından biri kabul edilen parkın, bundan sonra daha sıkı çevre koruma ve denetim uygulamalarıyla güvence altına alınması hedefleniyor.