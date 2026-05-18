Yaşam
Atlas

Laboratuvardan denize

Mauritius'ta yürütülen yeni bir bilimsel çalışmada, artan deniz suyu sıcaklıklarına daha dayanıklı mercan türleri laboratuvar ortamında çoğaltılarak zarar gören resif alanlarına yeniden yerleştiriliyor.

Araştırmacıların özellikle sıcaklık stresine direnç gösteren mercan türlerini seçerek büyüttüğü projede, denize bırakılan kolonilerin yaklaşık yüzde 98’inin yaşamını sürdürmesi, resif restorasyonu açısından umut verici bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Bu yöntem sayesinde hem mercan ekosistemlerinin yeniden canlanması hem kıyıları koruyan doğal bariyerlerin güçlendirilmesi hedeflenirken, bölgedeki balıkçılık ve turizm gibi geçim kaynaklarının da desteklenmesi amaçlanıyor.

