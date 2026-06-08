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Bebeğimle

Aşırı ekran kullanımı çocuklarda otizme neden olur mu? İşte gerçekler!

#otizm

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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Balgöz Ergül, yoğun ekran maruziyetinin doğrudan otizme yol açmadığını; fakat çocuk gelişimini olumsuz etkileyerek otizmle karıştırılabilecek bazı benzer semptomların görülmesine neden olabileceğine dikkat çekiyor.

Otizm Spektrum Bozukluğu, doğuştan gelen ve genetik temelli bir nörogelişimsel farklılıktır. Ekran izlemek otizmi oluşturmaz; otizmin nedenleri arasında da yer almaz. Bununla birlikte ekranla çok erken yaşta ve uzun süreli temas, çocukların sosyal iletişim ve dil gelişiminde yavaşlamaya neden olabileceği için tablo zaman zaman otizmle karıştırılabilir.

Özellikle küçük yaş grubunda ekran karşısında geçen sürenin artması, çocuğun çevresiyle kurduğu doğal etkileşimi azalttığı için davranışlarda belirgin değişiklikler görülebilir.





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