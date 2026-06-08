Aşırı ekran kullanımı çocuklarda otizme neden olur mu? İşte gerçekler!

HANGİ YAŞTA NE KADAR EKRAN?

Ekranın çocuk gelişimi üzerindeki etkilerini azaltmak için yaşlara göre belirli sınırlar önerilir. İki yaşın altındaki çocukların ekrandan tamamen uzak tutulması en sağlıklı yaklaşımdır. İki ile altı yaş arasında ise ekran süresinin günde 30–60 dakika arasında tutulması, bu sürenin kısa aralıklarla verilmesi ve izlenen içeriklerin ebeveyn tarafından seçilmesi önemlidir.

Ekranın pasif bir izleme aracı olmaması için mümkün olduğunca birlikte izlemek ve sonrasında içerikle ilgili sohbet etmek fayda sağlar. Ekranın ödül ya da ceza olarak kullanılmaması, gün içinde kitap, açık hava etkinlikleri, oyun ve akran etkileşimi gibi gelişimi destekleyen aktivitelerin yer alması çocuğun ekranla kurduğu ilişkinin daha sağlıklı olmasına yardımcı olur.



