Çocuklarda diş hekimi kontrolü ne zaman yapılmalı?

Çocuk Diş Hekimi Dr. Pınar Karataban, çocuklarda ağız ve diş sağlığının evde başlayan düzenli bakım, kontrollü beslenme ve rutin diş hekimi ziyaretleriyle korunabileceğini belirtti...

Çocuklarda diş sağlığı yalnızca ağrı, çürük ya da belirgin bir şikâyet ortaya çıktığında gündeme gelmemelidir. Düzenli diş hekimi kontrolleri, olası sorunların erken fark edilmesi ve koruyucu uygulamaların zamanında planlanması açısından büyük önem taşır.

Çocukların diş sağlığında ailelerin rolü oldukça önemlidir. Diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması, şekerli gıdaların sınırlandırılması ve ağız içinin düzenli olarak gözlemlenmesi bu sürecin temel adımları arasında yer alır.

Aileler zaman zaman çocuklarının dişlerini iyi bir ışık altında kontrol etmeli; renk değişikliği, leke, beyazımsı alanlar veya küçük çukurcuklar olup olmadığını gözlemlemelidir.

Küçük lekeler çürüğün habercisi olabilir

Dişlerde sararma, kahverengi ya da siyah lekelenmeler, diş eti kenarında tebeşirimsi beyaz alanlar veya minik delikçikler fark edildiğinde bu durum ihmal edilmemelidir.

Özellikle çocuklarda küçük görünen çürük başlangıçları kısa sürede büyüyebilir. Bu nedenle belirti fark edildiğinde diş hekimine başvurmak, daha büyük tedavi ihtiyaçlarının önüne geçilmesine yardımcı olabilir.

Altı ayda bir kontrol ihmal edilmemeli

Çocuklarda diş hekimi kontrollerinin yalnızca sorun olduğunda değil, düzenli aralıklarla yapılması önerilir. Altı ayda bir yapılan kontroller sayesinde çürük riski değerlendirilebilir, diş gelişimi takip edilebilir ve gerekli koruyucu uygulamalar planlanabilir.

Sömestr tatili ve yaz tatili başlangıcı, çocukların düzenli kontrolleri için uygun zamanlar olarak değerlendirilebilir.

Koruyucu uygulamalar neden önemlidir?

Çocuklarda çürük oluşumunu önlemek için düzenli fırçalama ve beslenme alışkanlıkları kadar koruyucu diş hekimliği uygulamaları da önem taşır.

Fissür örtücü uygulamalar, florür vernikleri ve koruyucu-önleyici dolgular, diş hekiminin değerlendirmesine göre planlanabilir. Bu uygulamalar, özellikle çürük riski yüksek çocuklarda dişlerin korunmasına destek olabilir.

Diş fırçalama alışkanlığı erken yaşta kazandırılmalı

Çocukların dişleri günde en az iki kez, florür içeren uygun bir diş macunu ile fırçalanmalıdır. Çürük riski yüksek çocuklarda hekimin önerisine göre fırçalama sıklığı artırılabilir.

Şekerli gıdaların sık tüketilmesi çürük riskini artırabileceği için beslenme düzeninde şeker kontrolü sağlanması da ağız ve diş sağlığı açısından önemlidir.

Süt dişi kaybı önemsenmeli

Süt dişleri yalnızca geçici dişler olarak görülmemelidir. Çekilmek zorunda kalan süt dişlerinin yerinde boşluk oluşması, komşu dişlerin bu alana kaymasına ve alttan gelecek kalıcı dişlerin sürmesini zorlaştırmasına neden olabilir.

Bu nedenle erken süt dişi kayıplarında yer tutucu uygulamalar gündeme gelebilir.

Bazı alışkanlıklar diş ve çene gelişimini etkileyebilir

Diş sıkma, diş gıcırdatma, parmak emme gibi alışkanlıklar çocuklarda diş ve çene gelişimini etkileyebilir. Bu tür durumlarda diş hekiminin değerlendirmesiyle ağız içi aygıtlar veya farklı koruyucu yaklaşımlar planlanabilir.

Düzenli bakım, kontrollü beslenme ve 6 ayda bir yapılacak diş hekimi kontrolleri çocukların hem süt dişlenme hem de daimi dişlenme dönemine daha sağlıklı geçiş yapmasına katkı sağladığı unutulmamalıdır.