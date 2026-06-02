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Bebeğimle

Havalar ısındı, doğa çağırıyor: Çocuklarımızı keneden korumanın 5 güvenli yolu

#kene

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Havaların ısınmasıyla birlikte parklar, bahçeler ve yeşil alanlar çocuk sesleriyle şenlenmeye başladı. Uzun ve yorucu bir dönemin ardından çocukların doğayla buluşması, çimlerde özgürce koşup oynaması şüphesiz hem bedensel hem de zihinsel gelişimleri için harika bir fırsat. Ancak yaz mevsiminin gelişi, doğada küçük ama sağlığımızı tehdit edebilecek bazı misafirleri de beraberinde getiriyor: Keneler.

Kene ısırıkları, özellikle Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilme ihtimali nedeniyle her ebeveynin korkulu rüyası. Peki, çocuklarımızı evlere kapatmadan, doğanın tadını çıkarırken kenelerden nasıl koruyabiliriz?

Korkup eve kapanmak yerine, doğru önlemleri alarak çabasız bir güvenli alan yaratmak mümkün. İşte havalar ısınırken çocuklarınızı kenelerden korumanın pratik ve etkili yolları...

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