Havalar ısındı, doğa çağırıyor: Çocuklarımızı keneden korumanın 5 güvenli yolu

1. Kıyafet Seçiminde "Zırh" Stratejisi: Açık Renk ve Uzun Paçalar

Keneler uçamaz veya zıplayamazlar; yerde, otların arasında pusuda bekler ve üzerlerine sürtünen canlılara tutunurlar. Bu yüzden yeşil alanlara giderken çocuğunuza giydireceğiniz kıyafetler ilk savunma hattınızdır.

Açık Renk Giysiler: Çocuğunuza beyaz, krem ya da pastel tonlarda kıyafetler giydirin. Bu sayede kumaşın üzerine tırmanmaya çalışan koyu renkli bir keneyi çok daha hızlı fark edebilirsiniz.

Paçaları Çorabın İçine Sokmak: Komik görünebilir ama bu tam bir hayat kurtarıcıdır! Pantolon paçalarını çorapların içine sokarak kenenin tenle temas edebileceği açık kapıları tamamen kapatmış olursunuz. Uzun kollu tişörtler ve kolları lastikli giysiler de harika birer koruyucudur.



