Çocuklarda düztabanlık kendiliğinden düzelebilir mi?

Ortopedi ve Travmatoloji, Çocuk Ortopedisi Uzmanı Doç. Dr. Ozan Ali Erdal, çocukluk çağında sık görülen düztabanlık hakkında merak edilenleri anlattı.

Çocukluk döneminde ailelerin en sık fark ettiği ortopedik durumlardan biri düztabanlıktır. Özellikle çocukların ayak izlerine bakıldığında ayak tabanının yere tamamen temas ettiği görülebilir ve bu durum ailelerde endişeye neden olabilir.

Düztabanlık, ayak tabanındaki doğal kavisin azalması veya belirgin olmaması durumudur. Özellikle okul öncesi dönemde çocukların ayak tabanında bulunan yağ dokusunun fazla olması ve bağ dokularının henüz tam gelişmemiş olması nedeniyle düztaban görünümü sık görülebilir.

Çocuklarda en sık karşılaşılan durum esnek düztabanlıktır. Bu tip düztabanlıkta çocuk ayak ucuna yükseldiğinde veya oturduğunda ayak kavisi ortaya çıkar. Çoğu zaman ağrıya neden olmaz ve günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkilemez. Ayak yapısının gelişmesiyle birlikte kavis zaman içinde daha belirgin hale gelebilir.

Hangi belirtiler dikkate alınmalı?

Düztabanlığın yalnızca görünümüne değil, çocuğun şikâyetlerine de dikkat edilmelidir. Özellikle ayak, topuk veya bacak ağrısı yaşayan, uzun yürüyüşlerde çabuk yorulan, koşmakta zorlanan ya da fiziksel aktivitelerden kaçınan çocukların değerlendirilmesi önemlidir.

Bunun yanında yürüyüş şeklinde belirgin değişiklikler olması, ayakkabıların belirli bölgelerinde aşırı aşınma görülmesi veya iki ayak arasında dikkat çekici farklılık bulunması da uzman görüşü gerektirebilir.

Düztabanlıkta her zaman tedavi gerekir mi?

Her düztabanlık için aktif bir tedavi planlanması gerekmez. Şikâyeti olmayan ve günlük yaşamı etkilenmeyen birçok çocuk düzenli takip ile izlenebilir.

Ancak ağrı, hareket kısıtlılığı, yürüme güçlüğü veya fiziksel aktivitelerde zorlanma gibi bulguların eşlik ettiği durumlarda tedavi seçenekleri değerlendirilebilir. Bu süreçte çocuğun yaşı, ayak yapısı ve mevcut yakınmaları dikkate alınarak kişiye özel bir yaklaşım planlanır.

Cerrahi müdahale ne zaman gündeme gelebilir?

Çocuklarda görülen düztabanlıkların büyük bölümü cerrahi müdahale gerektirmez. Özellikle esnek düztabanlık vakalarının önemli bir kısmı takip ve destekleyici uygulamalarla izlenebilir.

Bununla birlikte ayak yapısının sert olduğu, belirgin deformitenin bulunduğu, ağrının devam ettiği ve günlük yaşam kalitesini etkileyen bazı özel durumlarda cerrahi seçenekler değerlendirilebilir. Cerrahi kararının yalnızca ayak görünümüne bakılarak değil; çocuğun yaşı, muayene bulguları, şikâyetleri ve gerekli görülen görüntüleme yöntemleri birlikte değerlendirilerek verilmesi gerekir.

Düzenli takip önem taşır!

Çocuklarda düztabanlık çoğu zaman büyüme sürecinin bir parçası olarak görülebilse de bazı durumlarda yakın takip gerektirebilir. Bu nedenle ailelerin yalnızca ayak izine odaklanmak yerine çocuğun ağrı durumu, hareket kapasitesi ve günlük yaşamını gözlemlemesi önemlidir.

Gerektiğinde ortopedik değerlendirme sonrasında egzersiz önerileri, uygun ayakkabı seçimi, tabanlık uygulamaları veya farklı tedavi yaklaşımları gündeme gelebilir. Önemli olan, her çocuğun ayak yapısının bireysel olarak değerlendirilmesi ve takip sürecinin buna göre planlanmasıdır.