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Bebeğimle

Bilimsel ezber bozuldu: Bebeklerde erken yaşta yumurta tüketimi alerji riskini azaltıyor

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Geçmiş yıllarda ebeveynlere, özellikle ailede alerji öyküsü bulunuyorsa, yumurta gibi yüksek alerjenik gıdaları bebeklerinden uzak tutmaları tavsiye edilirdi. Ancak tıp dünyasının son ve sürekli gelişen kanıtlarına dayanarak, bu kritik tavsiye günümüzde tamamen tersine dönmüş durumda.

Üstelik yapılan yeni araştırmalar, tıp dünyasındaki bu köklü rehberlik değişikliğinin gerçekten işe yaradığını gözler önüne seriyor.

Tereddüt yaşayan anne babaların içini rahatlatacak yeni bir çalışma, bebeklere yaklaşık 6. aydan itibaren yumurta verilmesini öngören en güncel tavsiyeleri güçlü bir şekilde destekliyor.

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