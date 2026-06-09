Bilimsel ezber bozuldu: Bebeklerde erken yaşta yumurta tüketimi alerji riskini azaltıyor

Yumurtayı Erkene Almak Alerji Oranlarını Nasıl Düşürdü?

Bu yeni araştırma, fıstık alerjisiyle ilgili kılavuz değişikliklerinin çocuklardaki fıstık alerjisi oranlarını düşürdüğünü ortaya koyan yakın tarihli çalışmalarla büyük bir benzerlik ve paralellik gösteriyor.

Yapılan bu yeni çalışmada, Avustralya'nın Melbourne kentindeki aşılama merkezlerini ziyaret eden 11 ila 15 aylık 7.000'den fazla bebeğe ait veriler titizlikle analiz edildi. Bebekler iki ana döneme göre gruplandırıldı:

Kılavuz Değişikliği Öncesi Dönem (2007-2011 grubu): Bebek beslenmesinde eski kuralların geçerli olduğu dönem. Kılavuz Değişikliği Sonrası Dönem (2018-2019 grubu): Yeni ve erken beslenme önerilerinin uygulandığı dönem.

Her iki gruptaki ebeveynlerle anketler yapıldı ve bebeklere klinik ortamda yumurta alerjisi testleri uygulandı. Araştırmacılar, her bebeğin yumurtayla ilk kez kaçıncı ayda tanıştığını ve hangilerinde alerji geliştiğini veri bazlı olarak inceledi.