Bu beceriye sahip çocuklar hayata 1 adım önde başlıyor

CNBC'nin yayımladığı bir makaleye göre, akademik danışman Ana Homayoun dikkat çeken bir tespitte bulundu. Zorluklarla mücadele eden öğrenciler ile kariyer basamaklarını hızla tırmananları birbirinden ayıran temel gücün ne yüksek bir IQ ne prestijli bir diploma ne de kusursuz bir not ortalaması olduğunu belirten Homayoun, bu gizli beceriye sahip çocukların hayata çok daha avantajlı başladığını vurguluyor.

Son yirmi yıl boyunca, bir akademik danışman olarak binlerce ortaokul, lise ve üniversite öğrencisiyle çalışma fırsatı yakalayan Ana Homayoun, yüksek IQ’dan daha önemli bir şeyi keşfetti. Bu faktör, duyguları organize etmemize, yoğunlaştırmamıza ve yönetmemize yardımcı olan bir dizi bilişsel beceri olan 'Yönetici İşlev Becerileri'... İşte bu kritik becerileri geliştirmeye başlamanın beş yolu ve velilere düşen görevler...

Çoğu öğrenci, ödevlerini yönetmek, teslim tarihlerini takip etmek ve ders materyallerini düzenlemek gibi konularda zorluklar yaşamaktadır. Bu durum, gereksiz stresin ve yoğun bir bunalmışlık hissinin ana kaynağıdır.

Öğrencileri, yalnızca bir plan oluşturmaya değil, aynı zamanda planlar değiştiğinde bile uyum sağlama becerilerini kendi kendilerine değerlendirmeye teşvik edin. Buradaki asıl amaç, onların kendileri için en uygun ve sürdürülebilir sistemi bulmalarını sağlamaktır.

2. Önleyici Yapı ve Destek Sağlayın

Günümüzün yoğun talepleri (okul, ders dışı aktiviteler, aile sorumlulukları ve bilgi bombardımanı), çoğu zaman çocuklarımızın gelişimsel olarak ulaşabildiği seviyeyi aşmaktadır.

Ancak, basit günlük alışkanlıklar ve düzenli haftalık rutinler oluşturmak, çocukların problem çözme ve öz düzenleme konusunda bağımsızlık kazanmalarına büyük ölçüde yardımcı olur. Örneğin, haftayı planlamak ve yaklaşan etkinlikleri gözden geçirmek için düzenli olarak zaman ayırmak, onlara diğer yükümlülüklerinin yanı sıra görevlerini yönetmeleri için zihinsel bir alan yaratır.

3. Çözümlere Odaklanın, Suçlamaya Değil

Bir çocuğun gözlemlenen organizasyon veya motivasyon eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğramak kolaydır. Ancak sıklıkla "erteleme" dediğimiz davranış, aslında bir motivasyon sorunundan çok, görevi başlatma zorluğudur, yani görevden kaçınmadır.

Sürekli sızlanmak veya yapılan yanlış adımları bir başarısızlık olarak etiketlemek yerine, beyninizi çalışma moduna geçmeye yönlendiren başlangıç ritüelleri oluşturun. Örneğin, birlikte çalışma alanını hızla toplamak veya o anki tüm acil görevleri not etmek gibi adımlar, ilk adımı inanılmaz derecede küçük hale getirir. Bu küçük başlangıç, doğal olarak bir ivme kazanmanızı sağlar.

4. Uyku ve stres yönetimine öncelik verin

Yorgun veya stresli olduğumuzda, herkesin bir işe başlama ve tamamlama becerisi ciddi şekilde etkilenir. Duygusal düzenleme de bundan olumsuz etkilenir.

Yapılan araştırmalar, ergenlik çağındaki çocukların sağlıklı beyin ve vücut gelişimi için gecede 8-10 saat uykuya ihtiyaç duyduğunu, bunun aynı zamanda yönetici işlevlerimiz için de kritik öneme sahip olduğunu gösteriyor.

5. Kendi Hayatınızda Uyum Sağlama ve Çeviklik Örneği Olun

Özellikle geçiş dönemlerinde veya büyük değişim zamanlarında, genellikle dirençliliğe (hayal kırıklıkları ve zorluklardan geri dönebilme yeteneği) odaklanılır.

Ben ise öğrencilerimi, bununla yakından ilgili bir kavram olan çeviklik (canlılık) üzerine düşünmeye teşvik ediyorum. Çeviklik, işler planlandığı gibi gitmediğinde hızla uyum sağlamayı öğrenmek demektir. Bu yaklaşım, hayal kırıklığını atlatmak için harcanması gereken zamanı ve enerjiyi önemli ölçüde azaltır.

Ne yazık ki, birçok yetişkin bu beceriyi kazanmakta zorlanmaktadır. Ancak gözlemlerim, çocukların, ebeveynlerinin uyum sağlama yeteneğini örnek almalarından ve bu beceriyi kendileri geliştirmelerinden büyük fayda sağladığını göstermektedir.



















