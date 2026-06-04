Bebeklerde motor becerileri geliştiren egzersizler
Bu beceriler kaba motor (büyük kas grupları) ve ince motor (küçük kas grupları) olarak ikiye ayrılır...
0 - 3 Ay: Temel Keşif Dönemi
Karın Üstü Zaman (Tummy Time): Bebek uyanıkken günde birkaç kez karın üstü yatırılır. Boyun ve sırt kaslarını güçlendirerek başını tutmasını sağlar.
Bisiklet Çevirme: Bebek sırt üstü yatarken bacakları nazikçe bisiklet pedal çevirme hareketiyle hareket ettirilir. Bacak kaslarını güçlendirir ve gaz sancısını azaltır.
Çıngırak Takibi: Renkli ve sesli bir nesne bebeğin görüş alanında sağa ve sola hareket ettirilir. Boyun kaslarını çalıştırır ve göz-el koordinasyonunu başlatır.
4 - 6 Ay: Destekli Hareket Dönemi
Yuvarlanma Teşviki: Bebek sırt üstü yatarken, sevdiği bir oyuncak yan tarafına konularak dönmeye teşvik edilir. Karın ve bel kaslarını geliştirir.
Destekli Oturma: Bebek minderlerle desteklenerek kısa süreli oturtulur. Gövde dengesini ve duruş (postür) kaslarını güçlendirir.
Uzanma ve Yakalama: Bebeğin göğüs hizasına asılan oyuncaklara uzanması sağlanır. Omuz kaslarını geliştirir ve ince motor becerilerinin temelini atar.
7 - 9 Ay: Mobilite ve Denge Dönemi
Emekleme Parkuru: Yere konulan yastıklar veya tünellerle küçük engeller oluşturulur. Koordinasyonu, kol ve bacak kaslarını maksimum seviyede çalıştırır.
Nesneleri Kaba Boşaltma: Geniş bir kutunun içine büyük bloklar konur ve bebeğin bunları boşaltması istenir. El becerisini ve kavrama yeteneğini geliştirir.
Parmak Gıdalar: Haşlanmış havuç veya muz gibi yumuşak gıdaları kendi eliyle yemesi desteklenir. "Cımbız kavrama" (baş ve işaret parmağı kullanımı) becerisini başlatır.
10 - 12 Ay: İlk Adımlar Dönemi
Sıralama ve Tutunma: Koltuk kenarlarına oyuncaklar dizilerek bebeğin tutunarak yana doğru yürümesi teşvik edilir. Ayak ve bilek kaslarını güçlendirir, dengeyi öğretir.
Kule Yapma ve Yıkma: Üst üste konulabilen büyük küplerle oynanır. Hem el-göz koordinasyonunu geliştirir hem de neden-sonuç ilişkisini öğretir.
Sayfa Çevirme: Kalın karton kitapların sayfalarını bebeğin çevirmesine izin verilir. İnce motor becerilerini ve parmak kaslarını hassaslaştırır.