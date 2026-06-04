Bebeklerde motor becerileri geliştiren egzersizler

Bebeklerde motor becerileri geliştirmek, onların kas gücünü, dengesini ve koordinasyonunu artırarak bağımsız hareket etmelerini sağlar.

Bu beceriler kaba motor (büyük kas grupları) ve ince motor (küçük kas grupları) olarak ikiye ayrılır...

Karın Üstü Zaman (Tummy Time): Bebek uyanıkken günde birkaç kez karın üstü yatırılır. Boyun ve sırt kaslarını güçlendirerek başını tutmasını sağlar.

Bisiklet Çevirme: Bebek sırt üstü yatarken bacakları nazikçe bisiklet pedal çevirme hareketiyle hareket ettirilir. Bacak kaslarını güçlendirir ve gaz sancısını azaltır.

Çıngırak Takibi: Renkli ve sesli bir nesne bebeğin görüş alanında sağa ve sola hareket ettirilir. Boyun kaslarını çalıştırır ve göz-el koordinasyonunu başlatır.

4 - 6 Ay: Destekli Hareket Dönemi

Yuvarlanma Teşviki: Bebek sırt üstü yatarken, sevdiği bir oyuncak yan tarafına konularak dönmeye teşvik edilir. Karın ve bel kaslarını geliştirir.

Destekli Oturma: Bebek minderlerle desteklenerek kısa süreli oturtulur. Gövde dengesini ve duruş (postür) kaslarını güçlendirir.

Uzanma ve Yakalama: Bebeğin göğüs hizasına asılan oyuncaklara uzanması sağlanır. Omuz kaslarını geliştirir ve ince motor becerilerinin temelini atar.

7 - 9 Ay: Mobilite ve Denge Dönemi

Emekleme Parkuru: Yere konulan yastıklar veya tünellerle küçük engeller oluşturulur. Koordinasyonu, kol ve bacak kaslarını maksimum seviyede çalıştırır.

Nesneleri Kaba Boşaltma: Geniş bir kutunun içine büyük bloklar konur ve bebeğin bunları boşaltması istenir. El becerisini ve kavrama yeteneğini geliştirir.

Parmak Gıdalar: Haşlanmış havuç veya muz gibi yumuşak gıdaları kendi eliyle yemesi desteklenir. "Cımbız kavrama" (baş ve işaret parmağı kullanımı) becerisini başlatır.

10 - 12 Ay: İlk Adımlar Dönemi

Sıralama ve Tutunma: Koltuk kenarlarına oyuncaklar dizilerek bebeğin tutunarak yana doğru yürümesi teşvik edilir. Ayak ve bilek kaslarını güçlendirir, dengeyi öğretir.

Kule Yapma ve Yıkma: Üst üste konulabilen büyük küplerle oynanır. Hem el-göz koordinasyonunu geliştirir hem de neden-sonuç ilişkisini öğretir.

Sayfa Çevirme: Kalın karton kitapların sayfalarını bebeğin çevirmesine izin verilir. İnce motor becerilerini ve parmak kaslarını hassaslaştırır.



