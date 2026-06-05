Çocukluk ve ergenlik döneminde skolyozda erken tanı önemli

Çocukluk ve ergenlik döneminde omurga eğrilikleri çoğu zaman belirti vermeden ilerler. Uzman fizyoterapist & Schroth terapisti Gaye Torna, büyüme çağındaki çocuklarda sessiz seyreden skolyozun fark edilmesinin geç kalındığında omurga sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirterek aileleri düzenli gözlem yapmaya çağırdı.

Skolyoz, omurganın yana doğru eğrilmesi ve kendi ekseni etrafında dönmesiyle ortaya çıkan bir deformitedir. Her yaşta görülebilir ancak en sık çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkar. Çoğu vakada kesin neden belirlenemezken bazı durumlarda doğumsal veya nöromüsküler faktörler etkili olabilir. Eğrilik erken dönemde belirti vermediği için yalnızca ağrı veya rahatsızlığa odaklanmak erken tespiti geciktirebilir. Bunun yanında bazı çocuklarda postür değişiklikleri fark edilemeyecek kadar hafif olabilir, bu nedenle düzenli gözlem ve rutin kontrol önem kazanır.

Omuzlardan birinin diğerine göre daha yüksek olması, sırtta çıkıntı, bel kıvrımlarında asimetri veya kıyafetlerde fark edilen asimetri ailelerin dikkat etmesi gereken işaretlerdir. Küçük postür değişiklikleri günlük yaşamda fark edilmeyebilir; özellikle hızlı büyüme dönemlerinde eğrilik kısa sürede ilerleyebilir. Çocukların duruşunu izlemek, yalnızca skolyozun erken fark edilmesi için değil, aynı zamanda doğru oturma, sırt çantası kullanımı ve spor aktivitelerinde uygun duruş alışkanlıklarının kazandırılması açısından da önemlidir. Bu alışkanlıklar hem skolyoz riskini azaltır hem de omurga sağlığının korunmasına katkı sağlar.

Skolyozun erken dönemlerinde ağrı görülmeyebilir. Bu nedenle yalnızca ağrı veya rahatsızlığa odaklanmak yeterli değildir. Aileler, çocuklarının duruşunu ve günlük hareketlerini dikkatle izleyerek, fark ettikleri değişiklikleri zamanında uzmanla paylaşmalıdır. Düzenli gözlem ve farkındalık, skolyozun ilerlemesini önlemeye ve tedavi sürecini daha kolay yönetmeye yardımcı olur.

Skolyoz neden geç fark edilebiliyor?

Skolyoz çoğu zaman yavaş ilerleyen bir süreç gösterir. Günlük yaşamda oluşan küçük postür değişiklikleri aileler tarafından fark edilmeyebilir. Hızlı büyüme dönemlerinde omurgadaki eğrilik kısa süre içinde artabilir ve erken tespit edilmediğinde tedavi süreci daha zorlaşır. Ayrıca bazı vakalarda belirtiler hafif olduğu için çocuk veya aile tarafından göz ardı edilebilir. Bu durum, eğriliğin ilerlemesine ve uzun vadede omurga sağlığının olumsuz etkilenmesine yol açabilir.

Erken tanı neden önemlidir?

Erken tespit, eğriliğin ilerleme riskinin değerlendirilmesine ve uygun takip veya tedavi planının zamanında uygulanmasına olanak sağlar. Düzenli gözlem ve değerlendirme, omurga sağlığının korunmasına önemli katkı sunar. Erken farkındalık, cerrahi müdahale veya konservatif tedavi seçeneklerinin daha etkili uygulanmasını da mümkün kılar. Ayrıca erken tanı sayesinde çocukların günlük yaşamları, spor aktiviteleri ve okul yaşantısı üzerinde skolyozdan kaynaklı olumsuz etkiler azaltılabilir.

Schroth yöntemi skolyozda nasıl fark yaratıyor?

Çocukluk ve ergenlik döneminde omurga eğrilikleri çoğu zaman belirti vermeden ilerleyebiliyor. Schroth yöntemi, skolyoza özgü egzersiz ve duruş teknikleri ile omurga kaslarını güçlendirir ve eğriliğin ilerlemesini kontrol altına alır. Düzenli uygulandığında duruşu iyileştirir, omurga sağlığını destekler ve duruş problemlerinin erken dönemde fark edilmesini sağlar. Aileler çocuklarının duruşunu gözlemleyebilir ve gerektiğinde profesyonel destek alabilir.

Aileler nelere dikkat etmeli?

Çocukların duruşları belirli aralıklarla gözlemlenmeli, omuz seviyeleri, sırtta çıkıntı ve kıyafetlerdeki asimetri fark edilirse değerlendirme yapılmalıdır. Düzenli gözlem, özellikle büyüme çağındaki çocuklarda erken farkındalığa katkı sağlar ve omurga sağlığının korunmasına destek olur. Aileler, çocuklarını yalnızca gözlemlenmeli değil aynı zamanda onları doğru oturma ve taşıma alışkanlıkları konusunda bilinçlendirmelidir. Spor ve günlük aktivitelerde uygun duruş eğitimi, skolyozun ilerleme riskini azaltmada önemli bir rol oynar.

Haziran ayı Skolyoz Farkındalık Ayı kapsamında yapılan etkinlikler, belirtilerin erken dönemde fark edilmesini teşvik ediyor ve toplumda omurga sağlığı bilincini artırmayı amaçlıyor. Erken farkındalık, düzenli takip ve zamanında değerlendirme, çocuk ve ergenlerde omurga sağlığının korunmasında kritik bir rol üstleniyor.







