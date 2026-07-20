Çocuklarda ağrısız topallama hangi sorunların habercisi olabilir?

Çocuklarda ağrısız topallama; kalça hastalıkları, bacak uzunluk farkı, eklem sorunları veya nörolojik durumlarla ilişkili olabilir. Ortopedi ve Travmatoloji, Çocuk Ortopedisi Uzmanı Doç. Dr. Ozan Ali Erdal, birkaç günden uzun süren, tekrarlayan ya da ayağı sürükleme ve sık düşme gibi bulguların eşlik ettiği topallamanın değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Çocuğun yürürken bir bacağına daha az yük vermesi, gövdesini bir tarafa doğru eğmesi veya ayağını sürüklemesi; kalça hastalıklarından bacak uzunluk farkına, eklem sorunlarından nörolojik durumlara kadar farklı nedenlerle ilişkili olabilir. Özellikle uzun süren veya tekrarlayan ağrısız topallama göz ardı edilmemelidir.

Topallama, çocuğun adım düzenindeki değişiklik olarak tanımlanabilir. Sorun her zaman ayak veya diz bölgesinden kaynaklanmaz. Kalça eklemi, bacak kemikleri, kaslar ve sinir sistemi de yürüme biçimini etkileyebilir.

Küçük çocuklar yaşadıkları rahatsızlığı doğru biçimde ifade edemeyebilir. Bu nedenle çocuğun ağrıdan söz etmemesi, altta yatan bir sağlık sorununun bulunmadığını göstermeyebilir. Topallamanın ne zaman başladığı, sürekli mi aralıklı mı olduğu ve zaman içinde artıp artmadığı değerlendirmede önem taşır.

Hangi hastalıklarla ilişkili olabilir?

Çocukluk çağında görülen bazı kalça hastalıkları ilk olarak yürüme biçimindeki değişiklikle kendini gösterebilir. Özellikle Perthes hastalığında topallama, koşma biçiminde farklılık ve kalça hareketlerinde azalma görülebilir. Ağrı bazı çocuklarda bulunurken, bazı çocuklarda ilk fark edilen belirti yalnızca topallama olabilir.

Gelişimsel kalça displazisi veya kalça çıkığı bulunan çocuklarda ise bir bacağın daha kısa görünmesi, yürürken gövdenin bir tarafa doğru eğilmesi ve kalça hareketlerinde farklılık ortaya çıkabilir.

Bacak uzunluk eşitsizliği de ağrısız topallamanın nedenleri arasında yer alabilir. Bir bacağın diğerinden kısa olması, çocuğun kısa olan tarafa doğru eğilmesine veya adımlarını farklı biçimde atmasına yol açabilir. Büyüme ilerledikçe uzunluk farkı ve yürüyüşteki değişiklik daha belirgin hâle gelebilir.

Sabah topallaması eklem sorunlarını düşündürebilir

Çocuğun özellikle sabah uyandığında veya uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra topallaması, eklem sertliğiyle ilişkili olabilir. Juvenil idiyopatik artritte bazı küçük çocuklar belirgin ağrı tarif etmeyebilir.

Sabahları ortaya çıkan, hareket ettikçe azalan topallama; eklemde şişlik, sıcaklık artışı, hareket kısıtlılığı ve oyunlara katılmak istememe gibi belirtilerle birlikte görülebilir. Bu nedenle topallamanın günün hangi saatinde arttığının gözlemlenmesi önemlidir.

Nörolojik sorunlar yürüyüşü etkileyebilir

Kas gücünü, dengeyi ve hareket koordinasyonunu etkileyen bazı nörolojik veya kas hastalıkları da ağrısız topallamaya neden olabilir. Çocuğun bir ayağını sürüklemesi, sürekli parmak ucunda yürümesi, yürürken bir kolunu daha az sallaması veya sık düşmesi bu açıdan değerlendirilmelidir.

Kaslarda sertlik veya güçsüzlük, motor gelişimde gecikme ve önceden kazanılmış hareket becerilerinde gerileme bulunması durumunda yalnızca bacaklar değil, sinir ve kas sistemi de birlikte incelenmelidir.

Ne zaman uzmana başvurulmalı?

Topallamanın birkaç günden uzun sürmesi, tekrarlaması veya çocuğun yürürken bir ayağını ya da bacağını sürüklemesi durumunda çocuk ortopedisi değerlendirmesi önem taşır. Bacaklar arasında uzunluk farkı bulunması, kalça, diz veya ayak bileği hareketlerinde kısıtlılık görülmesi ve topallamanın özellikle sabah saatlerinde belirginleşmesi de dikkate alınmalıdır.

Sık düşme, çabuk yorulma, hareket becerilerinde gerileme, ateş, eklemde şişlik, hâlsizlik veya kilo kaybı gibi bulguların topallamaya eşlik etmesi, altta yatan farklı bir sağlık sorununun araştırılmasını gerektirebilir.

Tanı süreci nasıl planlanır?

Değerlendirmede öncelikle çocuğun ayakta duruşu, yürüyüşü ve koşma biçimi gözlemlenir. Kalça, diz, ayak bileği ve ayakların yanı sıra omurga, kas gücü ve bacak uzunlukları da incelenir.

Muayene bulgularına göre röntgen, ultrasonografi, kan testleri veya ileri görüntüleme yöntemlerinden yararlanılabilir. Ancak her topallayan çocukta aynı tetkiklerin yapılması gerekmez. İncelemeler çocuğun yaşına, topallamanın süresine ve eşlik eden bulgulara göre planlanır.

Erken değerlendirme neden önemlidir?

Çocuklarda ağrısız topallama her zaman ciddi bir hastalığın belirtisi değildir. Ancak yürüyüşteki değişikliğin uzun sürmesi, giderek artması veya farklı bulgularla birlikte görülmesi durumunda nedeninin belirlenmesi gerekir.

Erken değerlendirme; kalça hastalıkları, bacak uzunluk farkı, eklem problemleri ve nöromüsküler durumların zamanında fark edilmesine yardımcı olabilir. Amaç yalnızca topallamayı ortadan kaldırmak değil, çocuğun büyüme sürecini ve yürüme fonksiyonunu etkileyebilecek sorunları doğru zamanda belirlemektir.







