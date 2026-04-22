İstanbul’un en trend 4 mekânı

Yetenekli şeflerin elinden çıkan yaratıcı lezzetlerle heyecanlanacak, İstanbul manzarasını doya doya içinize çekecek, gecenin ilerleyen saatlerinde kendinizi müziğin ritmine bırakacaksınız. Şehrin ikonik semtlerine konuşlanan yeni adreslerde nefis bir lezzet turuna hazır mısınız?

Tarabya'da Șef Restoranı: Arogan

Tarabya Bayırı Caddesi’nde, modern bir sanat galerisi hissi taşıyan Arogan bir şef restoranı. Gastronomi dünyasında özgün yaklaşımıyla tanınan şef Burak Zafer Sırmaçekici, yeni restoranında çağdaş lezzetlere kendine has bir yorum getiriyor. Şef Sırmaçekici’nin mutfak yolculuğu, yıllar içinde şekillenen güçlü bir gastronomi kültürüne dayanıyor. Sokak lezzetlerinden rafine mutfak tekniklerine uzanan bu birikim, Arogan’da özgür ve yaratıcı bir mutfak dili olarak çıkıyor karşımıza. Şef Sırmaçekici’nin “Benim için yemek sadece bir tarif değil. Bir fikir, bir karakter ve bir tavır” sözleriyle tanımladığı menü, ürüne saygı, güçlü teknik ve karakter sahibi lezzetler üzerine kurulu. Her tabak, alışılmış tatları farklı bir yorumla sunarken, yalın ama derin bir lezzet deneyimi yaşatıyor. Öne çıkanlar arasında, başlangıçlarda, kızarmış risotto topu, cinli yaz domatesi sosu, 30 aylık parmesanla hazırlanan arancini, ana yemeklerde ağır ateşte pişmiş dana pöç ve mısır lapasıyla hazırlanan pöç-mamaliga, tatlılardaysa tuzlu karamelli flan yer alıyor. “Bar menüsü” başlığı altında sunulan sardalya, somon gofret ve tatlı patates tortilla’yaya da şans vermenizi öneririz. Yemek, sanat ve sohbetin bir araya geldiği keyifli bir yemek deneyimi için salı-cumartesi günleri 18:00-00:00 saatlerinde açık.

Tersane İstanbul'da pizza molası: Nappo Trattoria

Tersane İstanbul’da kapılarını kısa süre önce açmasına rağmen şimdiden Napoliten pizzanın referans noktası oldu diyebiliriz. Mekânın Napoli’deki klasik trattoria’ları anımsatan sıcak bir atmosferi var. Bir yandan da New York’un ikonik İtalyan restoranlarının kozmopolit ruhunu hissettiriyor. Aslında burayı yalnızca bir restoran olarak tanımlamak eksik olur zira İtalyan yemek kültürünün günlük ritüellerini kutlayan bir sofra deneyimi sunduklarının altını özellikle çiziyorlar. Menüde bölgesel tarifler ve klasik trattoria yemekleri, ürün odaklı ve rafine bir yaklaşımla yorumlanıyor. Ahtapotlu panzanelladan vitello tonatoya uzanan ikonik başlangıçlar, deniz ürünleriyle zenginleşen taze tabaklar ve paylaşıma uygun güçlü lezzetler var. Her biri malzemenin doğallığını ve mutfağın yalın karakterini ön plana çıkarıyor. Elle açılan Napolitan pizza hamurunun San Marzano domatesi ve suda taze mozzarellayla buluşmasından, Gragnano bölgesinde geleneksel tekniklerle üretilen makarnalara kadar denemeniz gereken pek çok lezzet mevcut. Ayrıca şunu da söyleyelim ki, İtalya’nın farklı bölgelerinden ilham alan menünün merkezinde sadece Nappo’nun DNA’sının önemli bir parçası olan Napoliten pizza yok. Çıtır dana bacon kroket, trüflü çıtır lazanya küpleri pizzalar kadar popüler. Bir de tatlı bir final yapmak isterseniz klasik tiramisuyu denemeden yemeğinizi sonlandırmayın. Her gün 12:00-00:00 saatlerinde açık.

Yeniköy'de Akdeniz ruhu: Jordi

Boğaz hattının en karakteristik semtlerinden Yeniköy’de Akdeniz ruhunu yaşatan bir tapas & cocktail bar burası. Adınıysa biraz uzaklardan, İspanya’nın dillerden düşmeyen eğlence adası Ibiza’nın güneyindeki küçük bir köyden alıyor. Jordi, Akdeniz’in rahatlığını, coşkusunu, İstanbul’un dinamik gece hayatıyla buluşturuyor. Mekânın odak noktası tapas ve kokteyller. Burada yalnızca bar kültürünü değil, aynı zamanda bir yaşam tarzını da deneyimliyorsunuz. Amber tonlarındaki ışıklandırmaları, kıvrımlı bar mimarisi ve doğal dokularıyla dikkat çeken tasarımda, modern çizgiler hakim. Giriş katında yer alan bar ve DJ performans alanı, Jordi’nin enerjik kalbi. Siz imza kokteyllerinizi yudumlarken, DJ performansları geceye ritim katıyor. Üst kattaysa atmosfer tamamen değişiyor. Rahat oturma düzeni ve loş aydınlatmasıyla lounge alanı daha çok, sakinlik isteyenlere hitap ediyor. Jordi’nin mutfağı mekânın ruhunun birebir yansıması. Paylaşım kültüründen ilham alan tapas tabakları, yaratıcı kokteyllerle birleşince tam anlamıyla bir Akdeniz gecesine ışınlanıyorsunuz. Yakın zamanda hafta sonları için planlanacak happy hour etkinlikleri ve pazar brunch’larıyla bu deneyim iyice zenginleşecek. Hafta içi 17:00-01:00, hafta sonu 17:00-03:00 saatlerinde açık.

Mesai, Gümüşsuyu'nda yeniden sahnede!

Topkapı Sarayı’ndan Ayasofya’ya, Taşkışla’dan Kız Kulesi’ne… İstanbul’un renklerine ve ışıltısına karşı şehrin ritmini yeniden belirleyen Mesai’de, gün batımında gökyüzünün altın tonlarına karşı başlayan keyifli saatler, lezzetli yemekler ve aromatik kokteyller eşliğinde devam ediyor. Mekânda cam tavanın gökyüzüyle kurduğu görsel bağ konukları daha ferah ve daha davetkâr bir atmosferin içine çekiyor. Mesai’nin Şef Ali Karababa ve ekibinin yönetimindeki mutfağı lezzetin ön planda olduğu sade ve ateş merkezli bir mutfak. Tabaklar abartısız ve samimi… Mesai, geleneksel Türk Mutfağı’nı modern şehir hayatının ritmiyle buluşturan özel bir ocakbaşı deneyimi sunuyor. Meze kültüründen taş fırın lezzetlere, ara sıcaklardan kebaplara kadar tüm menü mevsimsel ürünler ve rafine dokunuşlarla hazırlanıyor. Atom, trüflü biber borani, mutabbel ve müdür damak çatlatan mezeler arasında. Yaprak ciğer, atom kokoreç ve pastırmalı humus gibi ara sıcaklar özel gastronomi dokunuşlarıyla zenginleşiyor. Mesai kebap, Ali nazik ve kuzu şiş ana yemeğin favori lezzetleri arasında. Anadolu mutfağının geleneksel tatlılarından havuç dilim baklava, ekmek kadayıfı ve çıtır kabak ise bu gastronomi yolculuğuna eşlik eden özel tatlardan. Mezeler, ara sıcaklar ve ana yemekler masada birlikte deneyimlenmek üzere kurgulanıyor. Bu yaklaşım, mekânın sosyal ve sıcak atmosferini tamamlıyor. Türk Mutfağı’nın vazgeçilmez tatlarını modern gastronomi dokunuşlarıyla yorumlayan Şef Ali Karababa ve ekibi, göze ve damağa hitap eden tabaklarla lezzetseverlere tam bir gastronomi deneyimi yaşatıyor. Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yerli üretim ve yerinden tüketim yaklaşımıyla, mevsimsel ürün kullanımı, minimum israf prensibi ve dengeli porsiyonlama Mesai mutfağının temel yaklaşımını oluşturuyor. Coğrafi işaretli ve yerel üreticilerden sağlanan ürünlerle hazırlanan menü, yaratıcı ve şık sunumlarla bir lezzet senfonisi sunuyor. Mekân, haftanın her günü 17:00 - 01:00 arası açık.