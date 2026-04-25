Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
2 dk okunma süresi
İstanbul Life

Serra Yılmaz’dan İtalyanca bir kitap: Cara İstanbul (Sevgili İstanbul)

İçeriği Paylaş

Türkiye ve İtalya arasında yaşayan oyuncu Serra Yılmaz, hayatını ve İstanbul’u konu alan Cara İstanbul (Sevgili İstanbul) adlı kitabını İtalyanca kaleme aldı. Kitap İtalya’da öylesine ilgi gördü ki, piyasaya çıkışının ilk üç haftasında üç baskı birden yaptı. İtalya’da yoğun bir tanıtım programıyla, kitabını okurlarla buluşturan Serra Yılmaz sorularımızı yanıtladı. Sanatçı “Benim İstanbul’um nüfusu düşük, kat mülkiyetinin henüz olmadığı, yeşilin bol olduğu, insanların birbirlerine selam verdiği bir hayal İstanbul” diyor.

Röportaj: Ayşegül Savur Özgen

Öncelikle, Cara İstanbul (Sevgili İstanbul) kitabınızı İtalyanca kaleme almanız ve eserin İtalya’da piyasada çıkması, bu ülkedeki dostlarınıza ve seyirci kitlenize bir armağan olarak nitelendirilebilir mi? Yıllardır onlardan İstanbul üzerine çok soru alıyor olmalısınız. Ya da bu kitap, kendi köklerinizi onlara tanıtma isteğinden mi İtalyanca kaleme alındı?

Armağansa onlardan önce kendime bir armağan oldu diyebilirim. Aslında kafamda tamamen farklı bir kitap projesi vardı ama bir türlü konuya yoğunlaşamamıştım, tam “ne tembelsin hallet şu kitabı” diye düşünürken Rizzoli Yayınevi’nden bir kitap teklifi aldım. Kabul ettim ve işte basıldı, çıktı; çok memnunum, kitap üç haftada üçüncü baskıya girdi.

Kitabın tanıtımları şu an İtalya’da sürüyor. Bize tanıtım programınızdan ve bu sırada okurlardan aldığınız geri dönüşlerden bahsedebilir misiniz? İtalyan okurların İstanbul’a bakışı nasıl?

Kitap benim hayatımı konu ediyor dolayısıyla İstanbul’u… Yani bir İstanbul rehberi değil. Tanıtım programı yoğun geçiyor, Sicilya’da bir hafta boyunca okuyucularla buluştum ve imza günlerine katıldım. Tanıtım buluşmaları dolup taşıyor, seyirci ve okuyucunun ilgisi beni çok mutlu ediyor. İtalyanlar İstanbul’un bugünkü haline de bayılıyorlar. Kitabı benim sesimi duyarak okuduklarını söylüyorlar.

Biz sizi İstanbul-İtalya arasında yaşayan bir sanatçı olarak tanıyoruz. Kendi ifadenize göre, nerede iseniz orayı eviniz gibi hissediyorsunuz. Peki bu evler birbirini nasıl besliyor? Türkiye İtalya’ya, İtalya Türkiye’ye neler söylüyor?

İnsanın birden fazla yerde yaşaması, birden fazla dilde düşünmesi büyük zenginlik, bir kere alçakgönüllü olmayı öğreniyorsun, dünyaya değişik açılardan bakmayı öğreniyorsun. Bazen İtalya’yı kıskanıyorum bazen Türkiye’yi…

Kendi İstanbulunuzu bize birkaç kelimeyle özetleyebilir misiniz?

Benim İstanbul’um nüfusu düşük, kat mülkiyetinin henüz olmadığı, yeşilin bol olduğu, insanların birbirlerine selam verdiği bir hayal İstanbul.

Kitap Türkçe basılacak mı, eğer basılacaksa ne zaman?

Evet, öyle bir ihtimal var ama henüz netleşmedi.

Benzer Haberler

İstanbul’un en trend 4 mekânı

22.04.2026Genel

İstanbul’da 24 saat: Mina Ceran’ın İstanbul rotası

21.04.2026Genel

Şehir kadrajına takılanlar: İstanbul’da baharın en güzel anları

20.04.2026Genel

Yeşilçam’ın kalbi Cihangir: Tarih, lezzet ve sanatın buluşma noktası

18.04.2026Genel

Vikki Bardot’un yeni serisi: İstanbul’u silip baştan yazdı

17.04.2026Genel

Alplerin masalsı köylerinde bir kış hikâyesi

15.04.2026Genel

Fransa Strazburg gezi rehberi: Kışın görülmesi gereken 10 yer

13.04.2026Genel

Şehrin mevsim günlüğü: İstanbul’da kışın izini sürmek

02.04.2026Genel

Gülerken takla atmak serbest!

04.04.2026Genel

“Annemin Cenazesi” Oyunu: Yas, aile ve sınıf üzerine çarpıcı bir hikâye

03.04.2026Genel
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelELLE DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş