Serra Yılmaz’dan İtalyanca bir kitap: Cara İstanbul (Sevgili İstanbul)
Röportaj: Ayşegül Savur Özgen
Öncelikle, Cara İstanbul (Sevgili İstanbul) kitabınızı İtalyanca kaleme almanız ve eserin İtalya’da piyasada çıkması, bu ülkedeki dostlarınıza ve seyirci kitlenize bir armağan olarak nitelendirilebilir mi? Yıllardır onlardan İstanbul üzerine çok soru alıyor olmalısınız. Ya da bu kitap, kendi köklerinizi onlara tanıtma isteğinden mi İtalyanca kaleme alındı?
Armağansa onlardan önce kendime bir armağan oldu diyebilirim. Aslında kafamda tamamen farklı bir kitap projesi vardı ama bir türlü konuya yoğunlaşamamıştım, tam “ne tembelsin hallet şu kitabı” diye düşünürken Rizzoli Yayınevi’nden bir kitap teklifi aldım. Kabul ettim ve işte basıldı, çıktı; çok memnunum, kitap üç haftada üçüncü baskıya girdi.
Kitabın tanıtımları şu an İtalya’da sürüyor. Bize tanıtım programınızdan ve bu sırada okurlardan aldığınız geri dönüşlerden bahsedebilir misiniz? İtalyan okurların İstanbul’a bakışı nasıl?
Kitap benim hayatımı konu ediyor dolayısıyla İstanbul’u… Yani bir İstanbul rehberi değil. Tanıtım programı yoğun geçiyor, Sicilya’da bir hafta boyunca okuyucularla buluştum ve imza günlerine katıldım. Tanıtım buluşmaları dolup taşıyor, seyirci ve okuyucunun ilgisi beni çok mutlu ediyor. İtalyanlar İstanbul’un bugünkü haline de bayılıyorlar. Kitabı benim sesimi duyarak okuduklarını söylüyorlar.
Biz sizi İstanbul-İtalya arasında yaşayan bir sanatçı olarak tanıyoruz. Kendi ifadenize göre, nerede iseniz orayı eviniz gibi hissediyorsunuz. Peki bu evler birbirini nasıl besliyor? Türkiye İtalya’ya, İtalya Türkiye’ye neler söylüyor?
İnsanın birden fazla yerde yaşaması, birden fazla dilde düşünmesi büyük zenginlik, bir kere alçakgönüllü olmayı öğreniyorsun, dünyaya değişik açılardan bakmayı öğreniyorsun. Bazen İtalya’yı kıskanıyorum bazen Türkiye’yi…
Kendi İstanbulunuzu bize birkaç kelimeyle özetleyebilir misiniz?
Benim İstanbul’um nüfusu düşük, kat mülkiyetinin henüz olmadığı, yeşilin bol olduğu, insanların birbirlerine selam verdiği bir hayal İstanbul.
Kitap Türkçe basılacak mı, eğer basılacaksa ne zaman?
Evet, öyle bir ihtimal var ama henüz netleşmedi.