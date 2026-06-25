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Berna Uyanoğlu - Patrick Meehan Jr. Cannes Film Festivali'nde yıldızlarla birlikte

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Cannes Film Festivali’nde yıldızlarla bir araya gelen Berna Uyanoğlu ve Patrick Meehan Jr., festival boyunca özel davetlere ve prestijli etkinliklere katıldı. Çift, hem sinema dünyasının önde gelen isimleriyle buluştu hem de Cannes’ın unutulmaz atmosferine tanıklık etti.

Yazı: Kemal Atılgan Fotoğraflar: Bülent Kaya

Lotus İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Berna Uyanoğlu ve eşi, iş insanı Patrick Meehan Jr., her sene olduğu gibi bu yıl da Cannes Film Festivali’nin özel konukları arasında yer aldı. Festivalin son günlerine kadar düzenlenen davet ve etkinliklere de katılan çift, Antonin Baudry imzalı 'La Bataille de Gaulle: L’Âge de Fer' filminin özel kırmızı halı prömiyerine katıldı.

Filmi çok beğendiklerini dile getiren Berna Uyanoğlu, “Yaklaşık üç saat sürmesine rağmen temposunu hiç kaybetmeyen, son derece etkileyici ve sürükleyici bir filmdi. Patrick’le birlikte bu filmi festivalin en güçlü adaylarından biri olarak gördük” dedi. Cannes Film Festivali’nin her zamanki ihtişamı ve büyüleyici atmosferiyle unutulmaz geçtiğini söyleyen Uyanoğlu, “Hotel Martinez ise yine festival boyunca en sevdiğimiz buluşma noktalarından biri oldu ve birçok dostumuzla bir araya gelme fırsatı yakaladık” dedi. Bunlardan biri de 'Gossip Girl', 'Sex and The City', 'Homeland' ve 'Emily in Paris' gibi televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınan Fransız aktör William Abadie. Uyanoğlu, aynı zamanda, yönetmen olan eşi Patrick'in burada ünlü isimlerle film projeleriyle ilgili toplantılar yaptığını da söyledi.

Berna Uyanoğlu, "Bu yıl da Cannes Film Festivali her zamanki ihtişamı ve büyüleyici atmosferiyle unutulmaz geçti. Hotel Martinez ise yine festival boyunca en sevdiğimiz buluşma noktalarından biri oldu; birçok dostumuzla bir araya gelme fırsatı yakaladık" dedi.

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