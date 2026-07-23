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Vakko Esmod Moda Akademisi yeni mezunlarını verdi

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Türkiye’de moda endüstrisinin geleceğini şekillendiren Vakko, eğitime sağladığı güçlü katkılardan biri olan Vakko ESMOD Moda Akademisi 2026 mezunlarını, Vakko Moda Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet defilesiyle tasarım dünyasına kazandırdı.

Yazı: Kemal Atılgan

Vakko’nun ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, Vakko CEO’su Jaklin Güner, ESMOD International Grup Başkan Yardımcısı Véronique Beaumont ve Campus France Türkiye Direktörü’nün yanı sıra basın, moda, eğitim ve iş dünyasından davetliler katıldı.

Vakko ESMOD Moda Akademisi’nin 2026 Mezuniyet Defilesi, genç tasarımcıların yaratıcı vizyonlarını moda dünyasıyla buluştururken Vakko’nun sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırma misyonunu da bir kez daha ortaya koydu. Vakko Moda Merkezi’nde gerçekleşen defilede, Moda Tasarımı ve Yaratımı Programı’nı tamamlayan öğrenciler, yıl boyunca üzerinde çalıştıkları koleksiyonlarını moda, sanat, iş ve eğitim dünyasının seçkin isimlerinin beğenisine sundu. Teknik yetkinlik, yaratıcılık ve özgün bakış açısını bir araya getiren koleksiyonlar, genç tasarımcıların geleceğin moda dünyasına dair yorumlarını yansıttı.

Defilede yer alan koleksiyonlar; kişisel hikayelerden kültürel referanslara, sürdürülebilirlikten çağdaş yaşam biçimlerine uzanan farklı temaları yaratıcı bakış açılarıyla yorumladı. Öğrenciler yalnızca tasarım becerilerini değil; araştırma, konsept geliştirme, koleksiyon oluşturma alanlarındaki yetkinliklerini de ortaya koydu. Mezuniyet defilesinin ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, başarılı bulunan öğrenciler ödüllerine kavuştu.

Jüri değerlendirmesi sonucunda ESMOD Altın İğne Ödülü’ne Sabira Zhukenova layık görülürken; Vakko Jüri Özel Ödülü moda tasarımı alanında Emir ve Ege Abbasi’ye, modelizm alanında ise Mahshad Attarian’a takdim edildi. Fransız Büyükelçiliği Özel Ödülü’nün sahibi ise Yağmur Coşkun oldu.

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