Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
1 dk okunma süresi
HELLO!

Natasa Theodoridou’dan Yalın ile etkileyici düet

İçeriği Paylaş

Yunan müziğinin güçlü sesi Natasa Theodoridou, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluştu. Sanatçıya gecenin sürpriz konuğu olarak Türk müziğinin sevilen ismi Yalın eşlik etti.

Yazı: Bülent Kaya

Yunanistan’ın en sevilen sanatçılarından Natasa Theodoridou, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki ilk konseriyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sinkron organizasyonuyla düzenlenen, biletleri günler öncesinden tükenen konser, sanatçının güçlü yorumunu, duygusal repertuarını ve sahne enerjisini Türk dinleyicilerle buluşturdu.

Konserde Natasa, 30 yıllık kariyerine damga vuran, en sevilen şarkılarına yer verdi. Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran müzikseverler, sanatçının eserlerine gece boyunca eşlik ederek konser coşkusunu paylaştı. Konserin dikkat çekici anlarından biri Yalın’ın, Theodoridou’ya eşlik etmesiydi. Natasa, Yalın’ı “Türkiye’nin çok büyük ve güçlü sesi, benim de çok kıymetli dostum” sözleriyle anons ederek sahneye davet etti. İkili ‘Keşke’ (Skepsou) adlı şarkıyı Türkçe ve Yunanca beraber seslendirdiler.

Benzer Haberler

Işığın, tasarımın ve hayatın ritmini yakalayan şehir: Lizbon

21.07.2026Genel

Özge Özpirinçci İtalya'da uluslararası ödül aldı

20.07.2026Genel

Bergüzar Korel: "Haklı olmayı değil mutlu olmayı önemsiyorum"

18.07.2026Genel

İlham veren zarif kutlamalar: Yaza kurulan sofralar

17.07.2026Genel

Altı sanatçı, altı dünya: Yaratımın yeni kodları genç sanatçılar

16.07.2026Genel

Sofralar Sergisi Londra'da tarihi bir ilke imza attı

14.07.2026Genel

Pink Martini’nin güçlü sesi Storm Large: “Müzik sayesinde anlaşmak sandığınızdan çok daha kolay”

13.07.2026Genel

Ne yediğiniz mi ne zaman yediğiniz mi?

11.07.2026Genel

Hayatın yön değiştirdiği yaş: 22

10.07.2026Genel

Burak Yiğit Aydın: “Sanattan anlayanların elitist tutumu beni hep rahatsız etmiştir”

09.07.2026Genel
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş