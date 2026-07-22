Natasa Theodoridou’dan Yalın ile etkileyici düet

Yunan müziğinin güçlü sesi Natasa Theodoridou, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluştu. Sanatçıya gecenin sürpriz konuğu olarak Türk müziğinin sevilen ismi Yalın eşlik etti.

Konserde Natasa, 30 yıllık kariyerine damga vuran, en sevilen şarkılarına yer verdi. Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran müzikseverler, sanatçının eserlerine gece boyunca eşlik ederek konser coşkusunu paylaştı. Konserin dikkat çekici anlarından biri Yalın’ın, Theodoridou’ya eşlik etmesiydi. Natasa, Yalın’ı “Türkiye’nin çok büyük ve güçlü sesi, benim de çok kıymetli dostum” sözleriyle anons ederek sahneye davet etti. İkili ‘Keşke’ (Skepsou) adlı şarkıyı Türkçe ve Yunanca beraber seslendirdiler.