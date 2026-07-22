Natasa Theodoridou’dan Yalın ile etkileyici düet
Yazı: Bülent Kaya
Yunanistan’ın en sevilen sanatçılarından Natasa Theodoridou, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki ilk konseriyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sinkron organizasyonuyla düzenlenen, biletleri günler öncesinden tükenen konser, sanatçının güçlü yorumunu, duygusal repertuarını ve sahne enerjisini Türk dinleyicilerle buluşturdu.
Konserde Natasa, 30 yıllık kariyerine damga vuran, en sevilen şarkılarına yer verdi. Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran müzikseverler, sanatçının eserlerine gece boyunca eşlik ederek konser coşkusunu paylaştı. Konserin dikkat çekici anlarından biri Yalın’ın, Theodoridou’ya eşlik etmesiydi. Natasa, Yalın’ı “Türkiye’nin çok büyük ve güçlü sesi, benim de çok kıymetli dostum” sözleriyle anons ederek sahneye davet etti. İkili ‘Keşke’ (Skepsou) adlı şarkıyı Türkçe ve Yunanca beraber seslendirdiler.