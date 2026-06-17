Bir şehir, bir stadyum, 118 bin hayran Kanye West, İstanbul'u dünyanın sahnesine taşıdı

Grammy ödüllü dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West, ilk kez geldiği İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda muhteşem bir konser verdi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda dünyaca ünlü yıldızın buluştuğu gece; görsel şovları, sahne estetiği ve festival atmosferiyle İstanbul’u dünya müzik gündeminin merkezine taşıdı. Kanye West, stadyumu dolduran 118 bin kişi önünde sahne alarak dünyanın en yüksek katılımlı stadyum konserine de imza attı. Grammy ödüllü rap sanatçısı, İstanbul’daki konseriyle şehri küresel müzik gündeminin merkezine taşıdı.

İstanbul gösterisi, sanatçının ABD sonrası dünyadaki en büyük sahne prodüksiyonu olarak öne çıktı. Organizasyon, yalnızca Türkiye’de değil, müzik ve eğlence dünyasında da geniş yankı buldu. Uluslararası medya ve dijital platformlar tarafından yakından takip edilen gece, son dönemin en çok konuşulan canlı performansları arasında gösterildi. Global müzik çevreleri, İstanbul ayağını “Kıtalararası sahne serisinin en iddialı durağı” olarak değerlendirdi. Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Polonya ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçi, konser için İstanbul’a geldi. Konser öncesinde Kanye West hayranları, sanatçıyı görebilmek için saatlerce otelinin etrafında nöbet tuttu. Bu yoğun uluslararası katılım, İstanbul’un kültür, müzik ve deneyim ekonomisinde küresel ölçekte güçlenen konumunu bir kez daha görünür kıldı.

Saatler önce alana gelen müzikseverler, kapıların 16.00’da açılmasıyla birlikte alana akın etti. Konser öncesi başlayan etkinliklerle konuklar konser saatine kadar yüksek tempoda gönüllerince eğlendi. Kanye West, saat 21.00’de sahneye çıkarak yaklaşık iki saatten fazla süren bir performans sergiledi. Birçok ülkeden on binlerce müziksever, sanatçının eşsiz performansını, kültür kenti İstanbul’da izlemenin tadını çıkardı.

Konser için özel hazırlanan dev bir dünya küresi üzerinde şarkılarını söyleyen Kanye, müziğin evrenselliğini sembolize eden sahne tasarımıyla tüm dünyadaki hayranlarını birleştiren bir maestro edasıyla müzikseverlere unutulmaz bir performans sundu. Kanye West’in, efsanevi Japon anime filmi ‘Akira’dan ilham alarak hazırlattığı devasa ‘dünya’ sahne tasarımı, animedeki fütüristik atmosfere ve Hiroşima’dan ilham alan ikonik sahnelere saygı duruşu niteliği taşıyor.

Kanye West, gece boyunca yalnızca müziğiyle değil; sahneye taşıdığı güçlü estetik evrenle de dikkat çekti. Maskeler, monokrom siluetler, distopik sahne dili ve görsel atmosfer, konseri klasik bir performansın ötesine taşıyarak adeta yaşayan bir moda ve kültür manifestosuna dönüştürdü. Yıllardır müzik, moda ve popüler kültür arasındaki sınırları yeniden tanımlayan sanatçı, İstanbul sahnesinde de kendi estetik kodlarını güçlü biçimde yansıttı.

LA SoFi Stadium konserlerinde öne çıkan sahne yaklaşımı, İstanbul’da daha yoğun bir görsel tasarım ile yeniden yorumlandı. Dev LED yapılar, hareketli sahne platformları ve çok katmanlı ışık kurgusu, performansı bir sanat sahnesine dönüştürdü. Tüm izleyicilere koltuk numaralarına özel dağıtılan senkronize ışıklı bileklikler ile konser, interaktif bir şölene dönüştü. Konserdeki görsel şovların ve müziklerin ritmine göre eşzamanlı olarak yanıp sönen bileklikleriyle seyirciler adeta sahneyi aydınlattı.

Konser boyunca müzik kariyerinin farklı dönemlerinden albümlerine ait parçaların yanı sıra son albümü ‘Bully’den seçkiler de seslendiren West, İstanbul’a özel hazırlanan şarkı listesi, sahne şovları ve görsel prodüksiyonuyla dikkat çekti. Travis Scott’ın yer aldığı ‘Father’ ve André 3000 ile Troutman iş birliği olan ‘All The Love’ performansları geceye damga vuran anlar arasında yer aldı. ‘Runaway’, ‘Heartless’, ‘Power’, ‘Black Skinhead’, ‘Can’t Tell Me Nothing’, ‘Jesus Walks’ ve ‘All of the Lights’ gibi hit parçalar ise izleyiciler tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Bazı şarkılarda on binlerce müziksever, West’e eşlik ederek adeta dev bir koro oluşturdu.

Kanye West’in konser sırasında yaptığı açıklamada, “Size şunu söylemek istiyorum; 118 bin kişiyle tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum performansı rekorunu kırdık” sözü stadyumda yankılandı. Etkinliğe iş, sanat, spor ve medya dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Bayram tatillerini yarıda keserek yılın konserine akın eden pek çok isim, Kanye’nin unutulmayacak performansına şarkılar söyleyerek ve dans ederek eşlik etti. Konser, başlamasından yalnızca dakikalar sonra küresel sosyal medya rend listelerine yükselerek anlık bir dijital dalga yarattı. İstanbul’dan yapılan paylaşımlar kısa sürede milyonlarca etkileşime ulaşırken, sahne tasarımı, prodüksiyon ölçeği ve atmosferi özellikle görsel odaklı platformlarda yoğun şekilde paylaşıldı.

Uluslararası influencer’lar, içerik üreticileri ve müzik odaklı medya hesapları Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki etkinliği eşzamanlı olarak gündeme taşıdı; çok sayıda yorumda organizasyon “Yılın en büyük müzik olayı” ve “Canlı performans standartlarını yeniden tanımlayan bir gece” olarak nitelendirildi. Kanye West resmi YouTube hesabı üzerinden de canlı yayımlanan konser dakikalar içinde milyonlarca izleyiciye ulaştı. Kısa sürede farklı ülkelerdeki dijital haber akışlarına da taşınan konser, İstanbul’un yalnızca bir etkinlik destinasyonu değil, küresel pop kültürün gerçek zamanlı üretim merkezlerinden biri haline geldiğini görünür kıldı.