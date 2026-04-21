Mercedes, C-Serisi’ni baştan yazdı: Bu kez tamamen elektrikli
Mercedes-Benz, C-Serisi’ni tamamen elektrikli hale getirdi. Marka bu modelle orta sınıfı yeniden şekillendirmeyi hedefliyor. Araç, konfor, performans ve teknolojiyi aynı pakette topluyor. Yeni model, markanın yıllardır koruduğu temel çizgiyi bozmuyor ama her detayı ileri taşıyor. İçeri oturduğunda oluşan “rahatlık hissi” bu araçta daha belirgin.
Tasarım: daha sade, daha keskin
Mercedes-Benz, C-Serisi’ni tamamen elektrikli hale getirdi. Marka bu modelle orta sınıf sedan segmentini yeniden tanımlamayı hedefliyor. Model, konfor, teknoloji, performans ve verimliliği aynı yapıda topluyor. C-Serisi’nin temel iddiası değişmiyor: içeri girdiğinde “evde gibi hissettirme” fikri. Yeni elektrikli versiyon bu hissi daha ileri taşıyor.
Tasarım: Daha akıcı, daha modern
Yeni C-Serisi, coupé formuna yakın bir siluetle geliyor. Ön bölüm kısa ve alçak, tavan çizgisi arkaya doğru akıyor. Bu yapı araca sportif bir duruş veriyor. Önde aydınlatmalı büyük ızgara yer alıyor. Araç açıldığında, kapandığında ve şarj sırasında ışık animasyonları çalışıyor. Far grubunda yıldız formu kullanılıyor.
Arka tasarımda GT tarzı bir yapı var. Yıldız temalı stop lambaları ve kaslı omuz çizgileri dikkat çekiyor. Aerodinamik yapı güçlü. Sürtünme katsayısı 0.22 seviyesinde. Bu değer menzili doğrudan artırıyor.
İç mekân: Ekran, ışık ve sessizlik
İç mekânda büyük ekran sistemi öne çıkıyor. 39.1 inçlik MBUX HYPERSCREEN tek parça bir deneyim sunuyor. Ön yolcu ve sürücü farklı ekran alanları kullanabiliyor. Alternatif olarak üç ekranlı MBUX SUPERSCREEN de sunuluyor.
Koltuklar ısıtma, soğutma, masaj ve elektrikli ayar özelliklerine sahip. Ses sistemi 4D yapıda çalışıyor, koltuklara titreşim de veriyor. Tavan kısmında 162 ışıklı yıldız sistemi bulunuyor. Ortam aydınlatması ile birlikte gece kabin görsel olarak değişiyor.
İç mekânda sessizlik seviyesi yükseltilmiş. Yalıtım ve gövde yapısı dış sesi ciddi şekilde azaltıyor.
İklim sistemi: Daha hızlı ısınma, daha az enerji
Yeni ısı pompası sistemi araç içinde verimi artırıyor. Özellikle soğuk havada fark yaratıyor.
- -7 derecede kabin daha hızlı ısınıyor
- Geleneksel modellere göre yaklaşık 2 kat hızlı ısınma
- Enerji tüketimi yaklaşık yarıya düşüyor
Bu sistem menzile doğrudan katkı sağlıyor.
Sürüş: Konfor ve performans birlikte
Yeni C-Serisi hem sportif hem konforlu bir karakter sunuyor.
Arka aks yönlendirme sistemi ile dönüş çapı 11.2 metreye kadar düşüyor. Bu şehir içinde büyük kolaylık sağlıyor.
AIRMATIC süspansiyon sistemi yol durumunu sürekli analiz ediyor ve aracı otomatik ayarlıyor.
Sürüş modu seçimine göre araç daha sert ya da daha yumuşak hale geliyor.
Performans ve menzil
En güçlü versiyon C 400 4MATIC şu değerleri sunuyor:
- 0–100 km/s: yaklaşık 4 saniye
- Maksimum hız: 210 km/s
- Menzil: 592 – 762 km (WLTP)
- Batarya: 94 kWh
- 800V sistem ile hızlı şarj altyapısı
- 10 dakikada yaklaşık 325 km menzil eklenebiliyor
- DC hızlı şarj gücü: 330 kW
Araç kısa molalarda uzun menzil kazanabiliyor.
Yazılım ve yapay zekâ
Araç MB.OS işletim sistemi ile çalışıyor. Sistem tüm araç fonksiyonlarını yönetiyor. MBUX Sanal Asistan yapay zekâ destekli. Kullanıcıyla konuşabiliyor, soruları yanıtlıyor ve sürüş sırasında yardımcı oluyor.
Navigasyon sistemi Google Maps tabanlı. Trafik, yol durumu ve enerji tüketimini birlikte hesaplıyor. Gerekirse şarj duraklarını otomatik ekliyor. Araç yazılımı kablosuz güncellemelerle sürekli güncelleniyor.
Güvenlik sistemleri
Araçta çok sayıda kamera ve sensör bulunuyor. Sistemler çevreyi sürekli analiz ediyor. DISTRONIC, şerit takip, frenleme ve hız kontrol sistemleri aktif çalışıyor. PRE-SAFE sistemi çarpışma öncesi devreye girerek yolcuyu hazırlıyor. Viraj güvenliği için ek uyarılar da sunuluyor.
Yeni elektrikli C-Serisi artık sadece bir sedan değil. Daha uzun menzil sunuyor, daha hızlı şarj oluyor, daha sessiz çalışıyor ve daha akıllı bir yazılım altyapısı kullanıyor. Geleneksel C-Serisi karakterini koruyor ama onu tamamen elektrik çağının içine taşıyor.