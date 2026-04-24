Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Gündem
1 dk okunma süresi
Auto Show

1139 beygirlik elektrikli SUV: Cayenne Coupe sahneye çıktı

İçeriği Paylaş

Porsche, elektrikli Cayenne ailesine Coupe versiyonu ekledi. 1156 PS’ye çıkan (yaklaşık 1139 beygir) güç, 16 dakikada hızlı şarj ve daha sportif tasarım dikkat çekiyor.

Porsche Cayenne Coupe Electric, elektrikli Cayenne ailesine daha sportif bir gövde ekliyor. Coupe tasarım, arkaya doğru eğilen tavanıyla daha dinamik bir görünüm sunuyor. Model, Launch Control ile devreye giren overboost sayesinde 1139 beygire kadar güç üretebiliyor. Porsche, benzinli versiyonda gördüğü ilgiyi bu kez elektrikli modele taşıyor. Model yaz sonunda satışa çıkacak.

Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelELLE DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş