1139 beygirlik elektrikli SUV: Cayenne Coupe sahneye çıktı

Cayenne Coupe Electric üç versiyonla geliyor. Porsche burada iki farklı güç değeri veriyor: normal kullanım ve kısa süreli overboost (Launch Control).

S: 544 PS (666 PS overboost) – 0-100 km/s: 3.8 sn

S: 544 PS (666 PS overboost) – 0-100 km/s: 3.8 sn Turbo: 857 PS (1156 PS overboost) – 0-100 km/s: 2.5 sn

En üst versiyon, overboost ile yaklaşık 1139 hp seviyesine çıkıyor. Bu da modeli markanın en güçlü seri üretim araçlarından biri yapıyor.