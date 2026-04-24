1139 beygirlik elektrikli SUV: Cayenne Coupe sahneye çıktı
Porsche Cayenne Coupe Electric, elektrikli Cayenne ailesine daha sportif bir gövde ekliyor. Coupe tasarım, arkaya doğru eğilen tavanıyla daha dinamik bir görünüm sunuyor. Model, Launch Control ile devreye giren overboost sayesinde 1139 beygire kadar güç üretebiliyor. Porsche, benzinli versiyonda gördüğü ilgiyi bu kez elektrikli modele taşıyor. Model yaz sonunda satışa çıkacak.
Üç farklı güç seçeneği
Cayenne Coupe Electric üç versiyonla geliyor. Porsche burada iki farklı güç değeri veriyor: normal kullanım ve kısa süreli overboost (Launch Control).
- Baz model: 408 PS (442 PS overboost) – 0-100 km/s: 4.8 sn
- S: 544 PS (666 PS overboost) – 0-100 km/s: 3.8 sn
- Turbo: 857 PS (1156 PS overboost) – 0-100 km/s: 2.5 sn
En üst versiyon, overboost ile yaklaşık 1139 hp seviyesine çıkıyor. Bu da modeli markanın en güçlü seri üretim araçlarından biri yapıyor.
Şarj süresi ve altyapı
Araç 800 volt mimari kullanıyor. Bu sistem hızlı şarjı destekliyor.
- DC hızlı şarj: 390-400 kW
- %10 → %80: 16 dakikanın altında
- AC şarj: 11 kW (opsiyonel 22 kW)
Menzil ve aerodinamik
Coupe gövde, standart SUV’a göre daha düşük hava direnci sunuyor.
Sürtünme katsayısı 0.25’ten 0.23’e düşüyor.
Bu fark menzile de yansıyor:
- WLTP karma: yaklaşık 670 km
- Şehir içi: 800 km’ye kadar
Aktif hava kapakları ve arka spoiler, yüksek hızda dengeyi koruyor.
Sürüş altyapısı
Tüm versiyonlarda adaptif hava süspansiyonu standart geliyor.
Arka aks yönlendirme opsiyon olarak sunuluyor.
S ve Turbo modellerde daha gelişmiş süspansiyon ve tork yönetimi sistemleri devreye giriyor.
Çekme kapasitesi yaklaşık 3.5 ton seviyesinde.
Opsiyonel off-road paketi de bulunuyor.
Tasarımda fark nerede?
Ön tasarım standart modelle aynı. Fark arka bölümde.
- Tavan çizgisi B sütunundan sonra aşağı iniyor
- Arka cam üstünde aktif spoiler yer alıyor
- Gövde daha alçak ve daha akıcı görünüyor
Hafifletilmiş sport paketi
Porsche, opsiyonel bir hafiflik paketi sunuyor.
Paketle birlikte:
- Karbon fiber tavan
- 22 inç özel jantlar
- Pepita desenli koltuklar
Toplamda yaklaşık 17-18 kg ağırlık azalıyor.
İç mekân ve kullanım
İç mekânda tamamen dijital gösterge paneli yer alıyor.
Merkezde “Flow Display” ekran bulunuyor.
İsteğe bağlı yolcu ekranı da sunuluyor.
Bagaj hacmi:
- 534 litre → 1347 litre
- Ön bagaj: 90 litre
Fiyat ve çıkış
Modelin satışları yaz sonunda başlayacak.
- Başlangıç: 116.150 dolar
- S: 133.550 dolar
- Turbo: 170.350 dolar
Coupe gövde için standart SUV’a göre yaklaşık 4800 dolar fark var.