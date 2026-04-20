Nissan Sakura güncellendi: Küçük gövde, büyük değişim
Nissan Sakura, Japonya’da küçük elektrikli araç sınıfında yer alıyor. Model, şehir içi kullanım için tasarlandı. Kompakt boyut, sessiz elektrikli motor ve kolay sürüş karakteriyle öne çıkıyor. 2022’den bu yana Japonya’da en çok satılan elektrikli modellerden biri oldu.
Nissan Motor Co., Ltd., Sakura’nın makyajlı versiyonunu tanıttı. Siparişler Japonya’daki bayilerde açıldı. Satışların yaz aylarında başlaması planlanıyor.
Tasarım değişti, daha modern bir görünüm geldi
Yeni güncelleme dış tasarıma odaklanıyor. Ön bölümde gövde rengine uyumlu ızgara kullanıldı. Tampona bakır tonlu detaylar eklendi. Amaç daha temiz ve daha dikkat çekici bir görünüm elde etmek.
Jant tasarımı da değişti. 15 inç jantlar daha büyük ve daha hareketli bir form aldı. Tasarımda Japon kültüründen “mızrak ipi” görseli referans alındı.
Yeni renk seçenekleri de geldi. Bunlar arasında su yüzeyine yansıyan kiraz çiçeğinden esinlenen özel bir çift ton renk de bulunuyor. Toplamda 10 farklı renk seçeneği sunuluyor.
Kullanım kolaylığı artırıldı
Araçta günlük kullanımı kolaylaştıran bazı değişiklikler yapıldı.
- Şarj girişine kilit sistemi eklendi
- Hırsızlık ve kurcalamaya karşı koruma güçlendirildi
- İki farklı noktaya 1500W güç çıkışı eklendi
- Araç, elektrik kesintilerinde mobil güç kaynağı olarak kullanılabiliyor
Ayrıca bazı otomatik sistemler eklendi:
- Araca yaklaşınca otomatik kilit açma
- Araçtan uzaklaşınca otomatik kilitleme
- Arka koltukta unutulan eşya veya yolcu için uyarı sistemi
İç mekânda da küçük ama net değişiklikler var. Bardaklık eklendi, klima yönlendirmesi iyileştirildi ve sürüş modları daha erişilebilir bir yere taşındı.
Donanım seviyeleri güncellendi
Orta ve üst versiyonlarda bazı özellikler standart hale getirildi:
- 360 derece görüş kamerası
- Isıtmalı koltuklar
- Isıtmalı direksiyon
Giriş versiyonunda ise temel güvenlik ve günlük kullanım donanımları korunarak fiyat daha erişilebilir tutuldu.
Fiyat ve batarya
Model Japonya’da farklı donanımlarla satılıyor:
- Giriş fiyatı: yaklaşık 2.448.600 yen (15.500 dolar)
- Orta seviye: 2.599.300 yen
- Üst seviye: 2.998.600 yen
Devlet destekleriyle birlikte aracın gerçek alım fiyatı daha aşağı çekilebiliyor.
Teknik veriler
- Batarya: 20 kWh
- Güç: 47 kW
- Tork: 195 Nm
- Maksimum hız: 130 km/s
- Menzil: 180 km (WLTP)
Şarj süreleri:
- Normal şarj: yaklaşık 8 saat
- Hızlı şarj: yaklaşık 40 dakika (%80’e kadar)
Boyutlar:
- Uzunluk: 3395 mm
- Genişlik: 1475 mm
- Yükseklik: 1655 mm
- Ağırlık: 1070–1090 kg
- Bagaj: 107 litre
- Kapasite: 4 kişi