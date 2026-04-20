Nissan Sakura güncellendi: Küçük gövde, büyük değişim

Nissan Sakura makyajlandı. Tasarım yenilendi, kullanım kolaylığı artırıldı, iç donanım güçlendirildi. 180 km menzil sunan mini elektrikli araç yaz aylarında satışa çıkıyor.

Nissan Sakura, Japonya’da küçük elektrikli araç sınıfında yer alıyor. Model, şehir içi kullanım için tasarlandı. Kompakt boyut, sessiz elektrikli motor ve kolay sürüş karakteriyle öne çıkıyor. 2022’den bu yana Japonya’da en çok satılan elektrikli modellerden biri oldu.

Nissan Motor Co., Ltd., Sakura’nın makyajlı versiyonunu tanıttı. Siparişler Japonya’daki bayilerde açıldı. Satışların yaz aylarında başlaması planlanıyor.