Yeni Hyundai Pleos arayüzü Tesla çizgisine kayıyor
Hyundai elektrikli araçlarında uzun süredir daha klasik bir ekran düzeni kullanıyordu. Menü yapısı fazla, tasarım ise eski Android telefon hissi veriyordu. Yeni Pleos OS bu çizgiyi değiştiriyor.
En net fark ekran düzeninde ortaya çıkıyor. Artık merkezde büyük bir harita var. Kontroller ise ekranın altına ve yanına sabitlenmiş durumda. Bu yapı doğrudan Tesla ve Rivian tarzı arayüzleri akla getiriyor.
Yeni sistemde ana ekran sürekli açık bir merkez gibi çalışıyor. Harita ortada kalıyor, temel kontroller ise kaybolmuyor.
Bu yaklaşım, menü içinde kaybolmayı azaltıyor. Sürücü her şeye tek ekrandan ulaşıyor. Tesla’nın kullandığı sade arayüz mantığı burada açık şekilde hissediliyor. Ama Hyundai bunu birebir kopyalamıyor.
En büyük fark: Fiziksel tuşlar hâlâ var
Tesla tarzı arayüzlerde çoğu kontrol ekrana taşınır. Hyundai ise burada farklı bir yol seçiyor. Ses, klima ve koltuk ısıtma gibi temel işlemler için fiziksel tuşlar korunuyor. Bu da ekran bağımlılığını azaltıyor.
Direksiyonda da net etiketli butonlar var. Yani sistem tamamen dokunmatik hale dönmüyor.
Pleos OS sadece ekran tasarımı değil. Arka planda araç yazılımı da değişiyor. Hyundai, sistemi daha sade ve güncellenebilir hale getirmeye çalışıyor. Ama kullanıcı tarafında ilk görülen şey yine arayüz oluyor. Bu yüzden Tesla benzetmesi en çok bu noktada ortaya çıkıyor.
Hyundai yeni arayüzle Tesla’nın sade ekran yaklaşımına yaklaşıyor. Büyük harita, sabit kontrol alanı ve minimal yapı bunu gösteriyor. Ama fiziksel tuşların korunması ve klasik sürücü ekranı gibi detaylar sistemi farklı bir yere koyuyor. Kısaca Hyundai, Tesla’ya benzer bir dil kullanıyor ama aynı yolu tamamen izlemiyor.
Pleos OS nedir?
Pleos OS, Hyundai’nin araç içi işletim sistemi. Temelini Android Automotive OS oluşturuyor. Bu sistem, telefondan yansıtma yapan Android Auto’dan farklı çalışıyor. Yani araç kendi işletim sistemine sahip oluyor. Android Automotive zaten Ford, Honda, BMW ve Porsche gibi markalarda da kullanılıyor. Ama her marka Google servislerini kullanmak zorunda değil. Hyundai de bu noktada kendi uygulama sistemini öne çıkarıyor. App Market adında bir mağaza yapısı kuruyor.
İlk görüntü: Ioniq 3
Sistem ilk kez Ioniq 3 üzerinde çalışıyor. Bu model küçük sınıfta bir elektrikli araç ve büyük ihtimalle ABD pazarına gelmeyecek. Ama asıl önemli nokta şu: Pleos sadece bu modelle sınırlı kalmayacak. Hyundai, yeni elektrikli araçlarda bu sistemi temel yapacak.
Yazılımın amacı sadece görünüm değil
Pleos sadece arayüz değişimi değil. Hyundai bu sistemi “yazılım tanımlı araç” yapısına geçiş olarak görüyor. Yeni yapı, daha az kablo, daha az karmaşa ve daha kolay güncelleme hedefliyor. Araçlar uzaktan güncelleme alabilecek şekilde tasarlanıyor. Bu yaklaşım servis süreçlerini de basitleştirmeyi amaçlıyor.
Hyundai elektrikli araç üretiminde güçlü bir noktada. Hızlı şarj, verimlilik ve konfor tarafında rekabetçi. Ama yazılım tarafında aynı başarı yok. Güncellemeler ve yazılım özellikleri, farklı tedarikçilerin parçalı sistemleriyle ilerliyordu. Bu da bütünlük sorunları yaratıyordu. Pleos bu yapıyı tek çatı altında toplamayı hedefliyor.
Şu an için Pleos OS’in gerçek performansı net değil. Ama tasarım ve yaklaşım, daha modern bir araç içi deneyim hedeflendiğini gösteriyor.
Hyundai bu adımla tamamen yazılım tabanlı elektrikli araç dönemine yaklaşmak istiyor. Süreç hızlı mı ilerleyecek, bunu zaman gösterecek. Ancak yeni sistemin ABD’ye gelecek modellerde kullanılması önemli bir eşik olacak.