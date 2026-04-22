Yeni Hyundai Pleos arayüzü Tesla çizgisine kayıyor

Pleos OS, Hyundai’nin araç içi işletim sistemi. Temelini Android Automotive OS oluşturuyor. Bu sistem, telefondan yansıtma yapan Android Auto’dan farklı çalışıyor. Yani araç kendi işletim sistemine sahip oluyor. Android Automotive zaten Ford, Honda, BMW ve Porsche gibi markalarda da kullanılıyor. Ama her marka Google servislerini kullanmak zorunda değil. Hyundai de bu noktada kendi uygulama sistemini öne çıkarıyor. App Market adında bir mağaza yapısı kuruyor.