Küçük sınıfta büyük dönüşüm: Elektrikli ID. Polo tanıtıldı

Volkswagen ID. Polo, tamamen elektrikli yeni Polo modeli olarak tanıtıldı. 454 km’ye kadar menzil, hızlı şarj, gelişmiş sürüş destekleri ve üç farklı donanım seçeneğiyle geliyor.

Volkswagen, ID. Polo adını verdiği yeni modelle Polo’yu tamamen elektrikli hale getiriyor. Polo bugüne kadar 20 milyondan fazla satıldı. Şimdi model sıfırdan elektrikli bir yapıyla yeniden tasarlandı.

Araç Almanya Wolfsburg’da geliştirildi. Tasarım sade tutuldu. İç hacim büyütüldü. Model, giriş seviyesi elektrikli araç segmentine konumlandı. Başlangıç fiyatı Almanya’da 24.995 euro olarak açıklandı.


