Küçük sınıfta büyük dönüşüm: Elektrikli ID. Polo tanıtıldı
Volkswagen, ID. Polo adını verdiği yeni modelle Polo’yu tamamen elektrikli hale getiriyor. Polo bugüne kadar 20 milyondan fazla satıldı. Şimdi model sıfırdan elektrikli bir yapıyla yeniden tasarlandı.
Araç Almanya Wolfsburg’da geliştirildi. Tasarım sade tutuldu. İç hacim büyütüldü. Model, giriş seviyesi elektrikli araç segmentine konumlandı. Başlangıç fiyatı Almanya’da 24.995 euro olarak açıklandı.
Elektrikli sürüş, menzil ve şarj
ID. Polo farklı motor seçenekleriyle geliyor:
- 85 kW (116 PS)
- 99 kW (135 PS)
- 155 kW (211 PS)
Alt versiyonlarda 37 kWh LFP batarya kullanılıyor. Bu versiyon yaklaşık 329 km menzil sunuyor. Batarya %10’dan %80’e yaklaşık 23 dakikada şarj oluyor.
Daha güçlü versiyonda 52 kWh NMC batarya var. Bu versiyon 454 km’ye kadar menzil sunuyor. Şarj süresi yaklaşık 24 dakika.
DC hızlı şarj tüm versiyonlarda standart.
Boyut ve kullanım alanı
ID. Polo şehir otomobili boyutlarında:
- Uzunluk: 4.053 mm
- Genişlik: 1.816 mm
- Yükseklik: 1.530 mm
- Dingil mesafesi: 2.600 mm
Bagaj hacmi 351 litreden 441 litreye çıkıyor. Arka koltuklar yatırıldığında 1.240 litreye ulaşıyor.
Bu yapı aracı sadece şehir için değil, günlük kullanım ve yolculuklar için de daha işlevli hale getiriyor.
İç tasarım ve ekranlar
İç mekânda sade bir düzen var. Dijital gösterge ekranı 10 inç boyutunda. Orta konsolda 13 inçlik bir bilgi-eğlence ekranı bulunuyor.
Kumandalar fiziksel ve dijital olarak birlikte kullanılıyor. Arayüzde basit grafikler tercih edilmiş. Sürüş bilgileri ve navigasyon aynı ekranda toplanıyor.
Sürüş destek sistemleri
Araçta temel sürüş destek sistemleri standart geliyor. Opsiyonel olarak gelişmiş bir Travel Assist sistemi sunuluyor.
Sistem şunları yapabiliyor:
- Şerit takibi
- Hız kontrolü
- Trafik ışıklarını algılama
- Sürüş yönlendirme desteği
Ayrıca tek pedal sürüş özelliği var. Gaz pedalıyla yavaşlama kontrol edilebiliyor.
Donanım paketleri
Trend: Giriş seviyesi paket. Hızlı şarj, LED farlar, şerit takip sistemi ve temel dijital ekranlar standart.
Life: Orta seviye paket. Adaptif hız sabitleyici, geri görüş kamerası, park sensörleri, kablosuz telefon şarjı ve daha fazla konfor ekipmanı içeriyor.
Style: Üst paket. LED matrix farlar, ambiyans aydınlatma, ısıtmalı koltuk ve direksiyon, çift bölgeli klima ve gelişmiş ışık sistemleri içeriyor.
Ek özellikler
Opsiyonel olarak bazı üst sınıf özellikler eklenebiliyor:
- 425 watt ses sistemi
- Panoramik cam tavan
- Masaj fonksiyonlu koltuk
- Elektrikli koltuk ayarı ve hafıza sistemi
Araçtan dış cihazlara enerji
ID. Polo, harici cihazlara enerji verebiliyor. 3.6 kW’a kadar güç çıkışı sunuyor.
Bu özellik sayesinde araç:
- Elektrikli bisiklet şarj edebiliyor
- Kamp ekipmanlarına enerji sağlayabiliyor
- 230V priz üzerinden elektrik verebiliyor