Boğaz ve Tarihî Yarımada manzarası eşliğinde imza lezzetler

The Peninsula Istanbul’un tarihi yolcu terminali binasının terasında konumlanan imza restoranı GALLADA ve Topside Bar, çağdaş gastronomi anlayışını sofistike bir atmosferle buluşturarak İstanbul’un seçkin lezzet durakları arasında öne çıkıyor.

Türkiye’nin ilk iki Michelin yıldızlı şefi Fatih Tutak’ın Şef Direktörlüğü’nü üstlendiği GALLADA’da, mutfağın başında Şef Taylan Yücel bulunuyor. Restoranın menüsü ise Antik İpek Yolu’ndan ilham alan iddialı tatlarıyla dikkat çekiyor. Mevsimsel ve yerel ürünlerin ön planda olduğu menüde, geleneksel tarifler modern tekniklerle yeniden yorumlanmış. Bu sayede ortaya çıkan her tabak, Asya’dan İstanbul’a uzanan çağdaş bir gastronomi yolculuğunun parçası niteliğinde. Pazartesi kapalı olan GALLADA, 18:30-01:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

GALLADA’nın üst katında yer alan Topside Bar ise özel olarak tasarlanan kokteylleri ve geniş içki seçkisiyle, gün batımından geceye geçerken İstanbul’un en keyifli buluşma noktalarından biri. İpek Yolu rotasındaki limanlardan ilham alan kokteylleri, tarihî yarımada ve Boğaz manzaralı atmosferiyle misafirlerine benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Topside Bar 16:00’dan 01:00’e kadar açık.