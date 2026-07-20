Özge Özpirinçci İtalya'da uluslararası ödül aldı

Başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, İtalya'nın en prestijli uluslararası sinema etkinliklerinden biri olan Nations Award'da büyük bir gurur yaşadı. Sürdürülebilirlik odaklı ThinkinGreen platformunun katkılarıyla düzenlenen gecede, başarılı oyuncu 'Nations Award for Cinematic Excellence Ödülü'ne layık görüldü.

İtalya'nın Taormina kentinde, dünyanın dört bir yanından sinema camiasının önemli isimlerini buluşturan törende sahneye çıkan Özge Özpirinçci, aldığı ödülle uluslararası alandaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Oyuncunun gördüğü yoğun ilgi ve alkışlar geceye damga vururken, Türkiye adına da gurur veren anlar yaşandı. Geceye sadece aldığı ödülle değil, verdiği güçlü mesajla da damga vuran Özpirinçci, sürdürülebilirlik konusundaki duyarlılığını kırmızı halıya da taşıdı.

Daha önce giydiği bir elbiseyi yeniden tasarlatarak tercih eden başarılı oyuncu, moda sektöründe yeniden kullanımın ve bilinçli tüketimin önemine dikkat çekti. Bu anlamlı seçimi, törenin sürdürülebilirlik vizyonuyla da örtüşerek büyük beğeni topladı. Uluslararası sinema dünyasının buluşma noktalarından biri haline gelen Nations Award'da Özpirinçci, hem aldığı ödül hem de örnek duruşuyla gecenin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Özge Özpirinçci, Taormina'da düzenlenen Nations Award gecesinde uluslararası başarısını Nations Award for Cinematic Excellence Ödülü'yle taçlandırdı.