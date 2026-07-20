Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
1 dk okunma süresi
HELLO!

Özge Özpirinçci İtalya'da uluslararası ödül aldı

İçeriği Paylaş

Başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, İtalya'nın en prestijli uluslararası sinema etkinliklerinden biri olan Nations Award'da büyük bir gurur yaşadı. Sürdürülebilirlik odaklı ThinkinGreen platformunun katkılarıyla düzenlenen gecede, başarılı oyuncu 'Nations Award for Cinematic Excellence Ödülü'ne layık görüldü.

Hazırlayan: Sinem Kın

İtalya'nın Taormina kentinde, dünyanın dört bir yanından sinema camiasının önemli isimlerini buluşturan törende sahneye çıkan Özge Özpirinçci, aldığı ödülle uluslararası alandaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Oyuncunun gördüğü yoğun ilgi ve alkışlar geceye damga vururken, Türkiye adına da gurur veren anlar yaşandı. Geceye sadece aldığı ödülle değil, verdiği güçlü mesajla da damga vuran Özpirinçci, sürdürülebilirlik konusundaki duyarlılığını kırmızı halıya da taşıdı.

Daha önce giydiği bir elbiseyi yeniden tasarlatarak tercih eden başarılı oyuncu, moda sektöründe yeniden kullanımın ve bilinçli tüketimin önemine dikkat çekti. Bu anlamlı seçimi, törenin sürdürülebilirlik vizyonuyla da örtüşerek büyük beğeni topladı. Uluslararası sinema dünyasının buluşma noktalarından biri haline gelen Nations Award'da Özpirinçci, hem aldığı ödül hem de örnek duruşuyla gecenin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Özge Özpirinçci, Taormina'da düzenlenen Nations Award gecesinde uluslararası başarısını Nations Award for Cinematic Excellence Ödülü'yle taçlandırdı.

Benzer Haberler

Bergüzar Korel: "Haklı olmayı değil mutlu olmayı önemsiyorum"

18.07.2026Genel

İlham veren zarif kutlamalar: Yaza kurulan sofralar

17.07.2026Genel

Altı sanatçı, altı dünya: Yaratımın yeni kodları genç sanatçılar

16.07.2026Genel

Sofralar Sergisi Londra'da tarihi bir ilke imza attı

14.07.2026Genel

Pink Martini’nin güçlü sesi Storm Large: “Müzik sayesinde anlaşmak sandığınızdan çok daha kolay”

13.07.2026Genel

Ne yediğiniz mi ne zaman yediğiniz mi?

11.07.2026Genel

Hayatın yön değiştirdiği yaş: 22

10.07.2026Genel

Burak Yiğit Aydın: “Sanattan anlayanların elitist tutumu beni hep rahatsız etmiştir”

09.07.2026Genel

Minimalizmi yeniden tanımlayan isim: Carla Ferrer'in moda anlayışı

08.07.2026Genel

Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu: "Sosyal etki ve dönüşüm üretmek hayatıma anlam katıyor"

07.07.2026Genel
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş