Işığın, tasarımın ve hayatın ritmini yakalayan şehir: Lizbon

Atlantik’in ışığıyla yıkanan Lizbon, geçmişini büyük bir özenle korurken çağdaş yaşam kültürünü aynı zarafetle sahiplenen şehirlerden biri. Renkli azulejo seramikleriyle kaplı cepheler, yokuşlara yayılan taş sokaklar, sarı tramvayların eşlik ettiği meydanlar ve günün ritmine göre değişen ışık, kentin her köşesine sinmiş güçlü bir atmosfer yaratıyor. Burada mimari, gastronomi, tasarım ve sanat birbirinden bağımsız ilerlemiyor; aynı yaşam kültürünün farklı katmanlarını oluşturuyor. Bu nedenle Lizbon, her ziyaretimde yeni ayrıntılar keşfettiğim, hafızamda her seferinde farklı bir iz bırakan şehirlerden biri olmayı sürdürüyor.

Lizbon’u etkileyici kılan en önemli unsurların başında mimarisi geliyor. Sabah saatlerinde altın tonlarına bürünen azulejo kaplı binalar, akşamüstü Atlantik’ten gelen yumuşak ışıkla bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Ferforje balkonlar, yüksek tavanlı apartmanlar, geniş ahşap kapılar ve taş döşeli sokaklar, geçmişten bugüne uzanan güçlü bir hikaye anlatıyor. Kent, eskiyle yeniyi keskin sınırlar çizmeden bir araya getiriyor; tarih günlük yaşamın doğal akışı içinde varlığını sürdürüyor. Bu karakter, kültür rotalarında da kendini gösteriyor. Şehrin en önemli duraklarından Museu Calouste Gulbenkian, zengin koleksiyonuyla Avrupa sanat tarihine uzanan kapsamlı bir seçki sunarken, National Azulejo Museum, Portekiz’in simgesi haline gelen seramik sanatının yüzyıllar içindeki gelişimini etkileyici bir anlatımla aktarıyor. Nehir kıyısındaki çağdaş mimarisiyle dikkat çeken MAAT – Museum of Art, Architecture and Technology, teknoloji, sanat ve mimarlığı aynı çatı altında buluşturuyor. Kentin güncel sanat sahnesini keşfetmek isteyenler için MAC – Museum of Contemporary Art ile yeni açılan MACAM Museum, Lizbon’un yaratıcı yüzünü yakından tanımak adına güçlü adresler arasında yer alıyor.

Şehrin tasarım kültürü ise müzelerle sınırlı kalmıyor. Lizbon’un farklı semtlerine yayılan dekorasyon mağazaları, yerel zanaatı çağdaş yorumlarla buluşturuyor. Atmosfera, Casa do Passadiço, Marquise da Mobler, Quartosala ve Mobler Store, doğal malzemelerle şekillenen Portekiz estetiğini yansıtırken, Paris: Sete raflarında dünyanın farklı köşelerinden özenle seçilmiş objelere yer veriyor. El işçiliğiyle üretilen porselenleriyle tanınan Vista Alegre, ülkenin köklü tasarım mirasını bugüne taşıyan önemli markalardan biri… Vintage tutkunlarının yolu ise mutlaka Feira da Ladra’ya düşüyor. Casa Dell’Arte’nin önünde kurulan bu tarihi bit pazarı; eski haritalardan porselenlere, ahşap sandalyelerden bakır objelere kadar uzanan geniş bir seçki sunuyor. Antika meraklıları için Marcelo Antiguidades, Worldstyle Antiquidades, Marcos & Marcos ve Antonio Rebelo Pinto, saatlerin nasıl geçtiğini unutturacak keşif durakları arasında bulunuyor.

Lizbon’un estetik anlayışı otellerde ve mağazalarda da güçlü biçimde hissediliyor. Mama Shelter Lisboa, cesur renkleri ve çağdaş iç mimarisiyle dikkat çekerken; Massimo Dutti, Zara ve Zara Home mağazaları şehrin yalın tasarım dilini başarıyla yansıtıyor. Doğal malzemeler ve sürdürülebilir yaklaşımıyla Honest Green, modern Lizbon yaşamının ruhunu hissettiren adreslerden biri olarak öne çıkıyor… Konsept mağazalar ise kentin yaratıcı enerjisini farklı açılardan keşfetme fırsatı sunuyor. Neo-Mağribi mimarisiyle büyüleyen Embaixada, bağımsız Portekiz markalarını tarihi bir yapının içinde bir araya getiriyor. Loja Real, zarif ev aksesuarları ve hediyelik objeleriyle öne çıkarken; JNcQUOI moda, tasarım ve gastronomiyi aynı çatı altında buluşturan yaşam stili anlayışıyla dikkat çekiyor. Kitapseverler için Livraria Almedina, Portekiz kültürünü daha yakından tanımaya imkan veren önemli duraklardan biri. Mücevher tasarımında ise Türk tasarımcı Elif Yalçın’ın kurduğu Exnihilo, çağdaş çizgileri ve heykelsi formlarıyla Lizbon’un uluslararası tasarım sahnesine güçlü bir katkı sunuyor.

Lizbon’u keşfetmenin en güzel yolu, belirli bir rota çizmeden yürümek. Her köşe başında farklı bir cephe, küçük bir meydan, eski bir kitapçı ya da uzun yıllardır aynı aile tarafından işletilen bir kafe karşınıza çıkıyor. Şehir, acele etmeyenleri ödüllendiriyor… İlk duraklardan biri kuşkusuz Chiado. Tarihi kafeleri, sanat galerileri, kitapçıları ve bağımsız butik mağazalarıyla Lizbon’un en zarif semtlerinden biri.

Birkaç sokak yukarıdaki Príncipe Real ise tasarım dükkanları, küçük avlular, concept store’lar ve gölgeli bahçeleriyle daha sakin bir atmosfer sunuyor. Gün batımına doğru yolunuzu Bairro Alto’ya çevirdiğinizde sokaklar müzikle doluyor; küçük barlar, Fado melodileri ve teraslardan yükselen sohbetler şehrin enerjisini bambaşka bir noktaya taşıyor… Lüks alışveriş denince akla gelen ilk adres ise geniş kaldırımları ve tarihi binalarıyla Avenida da Liberdade. Dünyaca ünlü moda evlerinin vitrinleri, tarihi tiyatrolar ve kafelerle yan yana uzanan bu cadde, Lizbon’un zarafetini en iyi yansıtan noktalardan biri.

Şehrin simgelerinden biri haline gelen 28 numaralı tramvay, Alfama, Graça ve Baixa’nın dar sokakları arasında ilerlerken Lizbon’u farklı bir perspektiften görme fırsatı sunuyor. Yol boyunca taş merdivenler, çamaşırların balkonlardan sarktığı evler ve mahalle yaşamı birbirini takip ediyor. Özellikle Alfama’nın yokuşlarında yürürken şehrin geçmişi bugünün ritmiyle iç içe geçiyor… Atlantik’e biraz daha yaklaşmak isteyenler için köprünün karşı kıyısındaki Praia da Princesa, şehir merkezinden kısa sürede ulaşılabilen keyifli kaçış noktalarından biri. İnce kumları ve sakin atmosferiyle uzun bir öğleden sonra geçirmek için ideal.

Lizbon’un gastronomi sahnesi son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşarken, geleneksel tarifler genç şeflerin yorumlarıyla yeni bir kimlik kazanıyor. Kentin en sevilen adreslerinden A Cevicheria, deniz ürünlerine getirdiği yaratıcı yaklaşımıyla uzun yıllardır popülerliğini koruyor. Cantinho do Avillez ve Bairro do Avillez, Portekiz mutfağını modern dokunuşlarla yorumlayan tabaklarıyla her ziyaretimde uğradığım restoranlar arasında... Deniz ürünleri denince akla gelen ilk adreslerden Ramiro, karides ve deniz mahsulleri konusunda hâlâ şehrin klasiklerinden biri. Daha çağdaş bir atmosfer arayanlar için Seen Lisboa, manzarası kadar mutfağıyla da öne çıkıyor. Yeni nesil restoranlar ise Lizbon’un gastronomi haritasına taze bir dinamizm kazandırıyor. Açık ateşte pişen tabaklarıyla Canalha, yaratıcı Gürcü mutfağı menüsüyle Karater, samimi atmosferiyle Ruvida, Asya mutfağına çağdaş bir yorum getiren Aura Dim Sum, geleneksel tavernayı günümüz estetiğiyle buluşturan Faz Frio ve Akdeniz mutfağını yaratıcı reçetelerle yorumlayan Tapisco, şehrin en ilgi çekici adresleri arasında… Akşam yemeğini biraz daha gösterişli bir atmosferde geçirmek isteyenler için Palácio Chiado, tarihi saray dokusunu koruyan etkileyici mekanlardan biri. Dünya gastronomi çevrelerinin yakından takip ettiği 100 Maneiras, şef yorumunu merkeze alan tadım menüsüyle öne çıkarken, JNcQUOI ve JNcQUOI Asia, gastronomi ile tasarımı aynı çatı altında buluşturuyor… Şehrin çok kültürlü yapısı mutfaklara da yansıyor. Türk ve Akdeniz lezzetlerini Lizbon yorumuyla sunan Listambul, son dönemin dikkat çeken buluşma noktalarından biri. Casa Dell’Arte Lisbon’un içinde yer alan Listambul, şef Selin Serter Vural ve şef eşi Ege Vural’ın yönetiminde hizmet veriyor. Günün her saatinde hareketli olan Time Out Market, farklı şefleri aynı çatı altında buluştururken, Grand Café Lisboa uzun kahvaltılar ya da kahve molaları için keyifli bir alternatif oluşturuyor. Hafif ve dengeli menüler arayanlar için Honest Green, doğallığı merkezine alan mutfağıyla öne çıkıyor.

Lizbon, estetik anlayışını büyük gösteriler yerine gündelik yaşamın doğal akışı içinde hissettiriyor. Bir vitrinde, eski bir apartmanın seramik cephesinde, sabah ışığının taş sokaklara düşüşünde ya da özenle hazırlanmış bir sofrada aynı yaklaşımı görmek mümkün. Kent, geçmişini özenle korurken çağdaş üretime alan açıyor; tasarım, zanaat ve yaşam kültürü birbirini besleyen güçlü bir bütün oluşturuyor. Bu özgür atmosfer, burada yaşayan ya da üretimlerini Lizbon’da sürdüren mimarlar, sanatçılar ve tasarımcılar için de önemli bir ilham kaynağı. Şehir, yeni fikirlere alan tanırken kökleriyle bağını koruyor. Belki de en güçlü yanı tam olarak burada saklı. Lizbon’dan ayrılırken bavuluma birkaç obje, yeni adresler ve güzel tatlar elbette ekledim. Asıl birlikte dönen ise şehrin yaşam biçimiydi. İyi tasarımın gösterişli olmak gibi bir kaygı taşımadığını; özenle korunmuş bir binada, yılların izini taşıyan bir sandalyede, ustalıkla hazırlanmış bir tabakta ya da gün ışığının bir mekanı dönüştürme biçiminde hayat bulduğunu bir kez daha hatırlattı bana. İşte bu yüzden Lizbon, her ziyaretin ardından yeniden çağıran şehirlerden biri. Çünkü burada estetik, hayatın ritmine usulca karışıyor; siz fark etmeden bakışınızı da değiştiriyor.

Bu arada Lizbon’dan ayrılmadan önce yapılacaklar listesinde ise iki küçük ritüel mutlaka yer almalı. İlki, fırından yeni çıkmış bir Pastel de Nata eşliğinde kahve molası vermek. Bu konuda Manteigaria ve Castro en sevilen adreslerden. İkincisi ise Companhia Portugueza do Chá’dan özenle harmanlanmış çaylardan seçmek. Dönüş bavuluma eklediğim en zarif hediyelerden biri de her zaman Casa das Velas Loreto’nun el yapımı mumları oluyor.

Şehirde birbirinden iddialı oteller arasında seçim yapmak kolay olmasa da bu seyahatte rotamızı, ünlü şef Sinem Çapraz ile Mama Shelter Lisboa’ya çevirdik. Renkli tasarım dili, çağdaş sanat referansları ve enerjisi yüksek ortak alanlarıyla otel, Lizbon’un modern yüzünü yansıtan başarılı örneklerden biri. Sabah kahvesinden gün batımı kokteyllerine uzanan canlı atmosferi, konaklama deneyimine sosyal bir boyut katıyor. Şehrin merkezine yakın konumu sayesinde Lizbon’u yürüyerek keşfetmek de oldukça keyifli oluyor… Uzun lafın kısası; Lizbon’da yaşayan Türk mimar Ekin Sakallı sayesinde eşsiz duraklarını keşfettiğimiz Lizbon’un en büyük lüksü, gösterişi değil; ışığı, karakteri ve yaşamın her anına yayılan zarafeti diyebiliriz...

Lizbon'un en iyi 20 adresi