Modern zarafetin imzası kırmızı halıda: Nicole Kidman ve Elle Fanning'in stil görünümleri
Apple TV+’ın merakla beklenen yeni dizisi Margo’s Got Money Troubles, 8 Nisan Çarşamba akşamı New York’taki Regal Union Square’de gerçekleşen prömiyerle tanıtıldı. Başrolde yer alan 28 yaşındaki Oscar adayı oyuncu Elle Fanning ve Nicole Kidman'a dizinin kadrosundan Nick Offerman, Thaddea Graham, Michael Angarano, Greg Kinnear, Rico Nasty ve Annalise Basso gibi isimler eşlik etti..
Gecenin en dikkat çekici görünümlerinden birine imza atan Nicole Kidman, Schiaparelli tasarımıyla podyum şıklığını kırmızı halıya taşıdı.
Stilist Jason Bolden tarafından hazırlanan bu görünüm, kuş tüylerini anımsatan beyaz pullu üst kısmın siyah transparan etekle birleştiği bir yapıya sahip. Kidman’ın stili, Gianvito Rossi ayakkabılar ve Roberto Coin mücevherlerle tamamlanırken; saç tasarımında Adir Abergel, makyajda ise John McKay imzası öne çıktı.
Elle Fanning, Sarah Burton’ın Givenchy için tasarladığı koleksiyondan seçtiği lacivert pinstripe takımıyla güçlü ve maskülen bir duruş sergiledi. Stilist Samantha McMillen tarafından hazırlanan bu görünümde, boyundaki kırmızı deri fular dramatik bir imza detayı olarak öne çıktı. Cartier mücevherlerle tamamlanan stilin arka planında; makyajda Tyron Machhausen, saçta Jenda Alcorn ve nail art'ta Lexi Robins yer aldı.
Rufi Thorpe’un 2024 tarihli romanından uyarlanan ve David E. Kelley tarafından ekrana taşınan dizi, izleyiciyi sıra dışı bir aile dramasına davet ediyor. Hikaye, yazar olma hayalleri kuran genç anne Margo’nun (Elle Fanning), annesi (Michelle Pfeiffer) ve eski bir güreşçi olan babasıyla (Nick Offerman) birlikte ekonomik zorluklara karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor.