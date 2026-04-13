Sanatsal duruş: Hikâyesi olan bir stil anlayışı
Adriana Marín Huarte için bir sanat galerisinden daha ilham verici bir sahne yok. Sanat tarihi mezunu Aliaga Düşesi, bir Max Mara elbiseyi Abraham Lacalle’nin bir tablosuyla ya da bir Miu Miu’yu Julio Galindo’nun heykelleriyle uyumlu hale getiriyor ve moda anlam kazandığında, sanat hakkında konuştuğu kadar moda hakkında da büyük bir tutkuyla konuşabiliyor. “Daniel Roseberry’nin Schiaparelli defilesini izlemek, onun Sistine Şapeli ve Michelangelo’dan bu kadar çok bahsetmesi... Ya da Jonathan Anderson’ın yaptığı her şey... Bu, beni çok ilgilendiriyor; özellikle de yaratıcı kısmı” diyor Adriana. Kendisi bu yıl Christie’s İspanya’nın Eski Resim ve 19. Yüzyıl bölümlerinin başındaki 15. yılını dolduracak ve HELLO! sayfalarına ilk kez konuk oluyor. Alba Düşesi’nin en büyük torunu Luis Martínez de Irujo y Hohenlohe-Langenburg ile evlendiğinde aldığı asil unvan ile bir düşes de olan Adriana, “Mesleğim nedeniyle, mirasları ve geleneği anlamayı her zaman sevmişimdir. Bu nedenle, Aragon Krallığı ile bu kadar köklü bir tarihi bağı olan bir unvanı temsil etmek, bugün nasıl devam ettirebileceğimi düşünerek büyük bir heyecanla üstlendiğim bir sorumluluktur” diye itiraf ediyor.
HELLO!: Sanata ve yaratıcılığa olan sevginiz nereden geliyor?
Adriana Marín Huarte: 60’lı ve 70’li yıllarda sanat dünyasıyla çok yakın bağları olan bir ailede büyüdüm. Büyükbabam Juan Huarte, bugün 20. yüzyıl İspanyol sanatının en önemli isimleri arasında yer alan Sáenz de Oiza, Eduardo Chillida, Pablo Palazuelo, Jorge Oteiza veya Antonio López gibi pek çok sanatçının dostuydu. Ayrıca X Films adında bir film yapım şirketi vardı ve 1972’de o dönemin İspanya’sı için çok önemli bir dönüm noktası olan, ‘Pamplona Buluşmaları’ olarak adlandırılan etkinliği düzenledi. Bu etkinlik, o dönem için tamamen çığır açan bir Amerikalı besteci olan John Cage’i veya Kerala’nın dansını İspanya’ya getiren sanatsal bir dönüm noktasıydı. Sanatçılar Pamplona’da birkaç gün boyunca performanslar sergilerdi. Büyükannem de Cristóbal Balenciaga’yı çok iyi tanırdı ve muhteşem gelinliklerini ona yaptırmıştı. Neredeyse içgüdüsel bir dürtüyle sanat tarihi okumaya karar verdim. Erasmus programı kapsamında bir yıl boyunca Sorbonne’da okudum. Paris’i bir düşünün; galeriler ve müzelerle çevriliydim. Christie’s’te staj yaptım ve o an benim için çok önemliydi. Ortamda manyetik bir enerji vardı. Aradan neredeyse 15 yıl geçti ve hiçbir gün bir diğerine benzemiyor; bu da bana doğru bir karar verdiğimi hissettiriyor.
HELLO!: Koleksiyonerlik dünyası ilginizi çekiyor mu?
A. M. Huarte: Elbette, sanatçı arkadaşlarımı da desteklemeye çalışıyorum. Londra’da bir galerisi olan ve şu anda Carabanchel’deki atölyesinde muhteşem işler ortaya koyan Alejandro Guijarro’nun fotoğraflarını topluyorum. Seramik tabaklar boyayan arkadaşım María Castellanos’tan bizim için özel bir sipariş verdim. Etkileyici bir İspanyol seramik sanatçısı olan Llorens-Artigas’ın birkaç eseri ve gençliğinde Prado Müzesi’nde kopyacı olarak çalışan büyükannemin bir tablosu var. Nesnelerin anlattığı hikayeleri seviyorum.
HELLO!: Müzayedelerde de kendinizi kaybettiğiniz anlar oluyordur, değil mi?
A. M. Huarte: Evet! Az önce New York’ta, Sixtina Şapeli’ndeki bir kahinin ayağını tasvir eden Michelangelo’nun eskizini 27,2 milyon dolara sattık. Bu, sanatçı için bir müzayede rekoru. Kısa bir süre önce, Dior’un dünya çapındaki ünlüler direktörü Mathilde Favier’e ait parçaları içeren ‘Mathilde and Friends in Paris’ koleksiyonunu müzayedeye çıkardık. George Michael’ı ve King Street’teki o enerjiyi hâlâ hatırlıyorum. Christie’s ofislerinde olduğunuzu düşünemiyorsunuz o anlarda. Birden içeri giriyorsunuz ve ‘Faith’ çalıyor, etrafta tüm koleksiyonu sergileniyor. Modern ve çok yenilikçi bir etkinlikti. Ya da Rolling Stones’un davulcusu Charlie Watts’ın koleksiyonu, unutulmazdı.
HELLO!: Geçmişe aniden ışınlanabileceğinizi hayal edin. Hangi sanat akımının içine dalmak isterdiniz?
A. M. Huarte: Bu harika olurdu! Belki de bir gün, tüm bu teknolojik gelişmeler sayesinde zamanda yolculuk yapabiliriz. İtalyan Rönesansı’na geri dönmeyi çok isterdim; çünkü o dönem muazzam bir ihtişam dönemiydi. Ortaçağ sona ermiş ve sadece sanatta değil, bilim ve felsefede de bugün hâlâ herkesi büyüleyen bir akım ortaya çıkmıştı. İnsanların Michelangelo’nun eserleri gibi şeyleri görebildiği o dönemi bir hayal edin, inanılmaz.
HELLO!: Modayla aranız nasıl, trendleri takip eder misiniz?
A. M. Huarte: Moda dünyasını da çok seviyorum, özellikle de yaratıcılıkla ilgili olan kısmı beni çok etkiliyor. Trendleri pek takip etmiyorum; çünkü sonuçta kendi tarzım var ve o dünyaya o kadar da dahil değilim.
HELLO!: Eşinizin kız kardeşi Inés Domecq, tam bir stil ikonu. Ondan tavsiye alıyor musunuz?
A. M. Huarte: Elbette ve markasını da çok seviyorum. Bunu öylesine söylemiyorum. Kıyafet tasarlamak bir eser yaratmak gibidir ve Inés’in yaptığı kesimler, tıpkı bir heykeltıraşın heykelinde yaptığı gibi; vücudu şekillendirmeye, stilize etmeye ya da doğru hacmi kazandırmaya yardımcı oluyor. Modanın ötesinde, aramızda çok iyi bir bağ var ve ikimiz de ortak aile değerlerini paylaşıyoruz. Sık sık görüşmeye ve çocuklarımızın birlikte vakit geçirmesine özen gösteriyoruz.
HELLO!: Mencía ve Carmen adında iki kızınız var. Annelik size neler öğretti?
A. M. Huarte: Bana, kendimde olduğunu bilmediğim bir enerji verdi. Beni olgunlaştırdı, daha empatik ve sabırlı olmamı sağladı; önceliklerimi dengelemeyi, her şeyi doğru bir perspektife oturtmayı ve gerçekten önemli olan şeylere değer vermeyi öğretti. Bu dönemi büyük bir hayranlıkla yaşıyorum. Onlar bana, benim onlara öğrettiklerimden çok daha fazlasını öğretiyor!
HELLO!: Onlara sanata olan tutkunuzu da aşılıyor musunuz?
A. M. Huarte: Onları müzelere, sergilere götürüyorum ve bunu eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Thyssen Müzesi’ndeki bir Magritte sergisini hatırlıyorum. Bana şöyle diyorlardı: “Bak anne! Bir bardağın içine bulut koymuş.” Onların içten ve masum bakışları, bizim gözden kaçırdığımız çoğu şeyi görmemizi sağlıyor. Bu taze bakış açısı beni çok eğlendiriyor. Her şey içimize işliyor ve birikiyor. Küçük yaştan itibaren besleniyorsun. Onlara yaratıcılığı da aşılamaya çalışıyorum; bütün gün resim yaparlar, seramik atölyesine giderler, evde çok el işi yaparız. Sanata yaklaşmanın ilginç bir yolu olduğunu düşünüyorum.
HELLO!: Bu yıl evlilik yıldönümünüzün 10. yılını kutluyorsunuz. Evliliğin en güzel yanı sizce nedir?
A. M. Huarte: Luis ve benim için en önemli şey, bir aile kurmuş olmamız ve iki kızımız. Gelecekle ilgili pek çok planımız var ve çok mutluyuz.
HELLO!: Avrupa’nın en önemli özel koleksiyonlarından birine sahip olan Alba Hanedanı’nın mirasını içeriden nasıl yaşıyorsunuz?
A. M. Huarte: Bir sanat tarihçisi olarak, bu kadar iyi yönetilen ve özenle bakılan bir koleksiyonu görmek ve mirasın bu şekilde yaşatılmasını izlemek bende derin bir hayranlık uyandırıyor. Ve Cayetana de Alba’nın önemi… O, tam anlamıyla bir ilham kaynağı ve eşsiz bir kadındı.