Cannes Film Festivali'nde ışıltının perde arkası

Cannes Film Festivali'nin en göz alıcı anları kırmızı halıda yaşanıyor gibi görünse de asıl büyü çoğu zaman hazırlık aşamasında başlıyor. Mücevherlerle tamamlanan son dokunuşlar, heyecanla karışan gülümsemeler ve spot ışıkları henüz yanmadan yaşanan o özel anlar, festivalin en samimi hikâyelerini anlatıyor.

Palais des Festivals’ın ikonik merdivenlerine çıkmadan hemen önce, dünyanın en ünlü isimleri kırmızı halının heyecanını kendi içlerinde yaşamaya başlıyor. Objektiflere yansıyan bu özel kareler, yalnızca bir hazırlık sürecini değil; aynı zamanda stil, duygu ve zarafetin buluştuğu eşsiz bir ritüeli gözler önüne seriyor. Chopard’ın ışıltılı tasarımlarıyla tamamlanan görünümler, o birkaç saatlik hazırlık sürecinde kişisel bir hikayeye dönüşüyor.

Cannes Film Festivali’nin uzun yıllardır en önemli partnerlerinden biri olan Chopard, sinema dünyasıyla kurduğu güçlü bağı her yıl yeniden kutluyor. Kırmızı halının ihtişamı kadar, onun perde arkasındaki duygusal ve samimi atmosferine de ışık tutan marka; üstün zanaatkarlık, stil ve sinema arasındaki eşsiz diyaloğu görünür kılıyor. Spot ışıkları altında yaşanan görkemli anların öncesinde saklı kalan bu kısa ama anlam yüklü kareler ise festival ruhunun en gerçek ve en zarif yansımalarından biri olarak hafızalarda yer ediyor.

Carla Bruni

İtalyan-Fransız model, müzisyen ve eski Fransa First Lady’sinin Chopard Yüksek Mücevher koleksiyonuna ait iki kolyesi de sarı ve beyaz pırlantalardan oluşan eşsiz tasarımlar. Kolyeleriyle uyumlu yüzüğü ise yine yastık kesim bir sarı pırlanta ve yarım ay şeklindeki beyaz pırlantalarla süslü.

Demi Moore

Amerikalı oyuncu ve Cannes Film Festivali Jüri Üyesi Moore’un toplam 226,34 karat kalp şeklinde pırlantalarla süslenmiş kolyesi ve toplam 22,87 karat armut şeklinde pırlantalarla süslenmiş küpeleri, 18 ayar etik beyaz altından tasarlanmış birer Haute Joaillerie parçası. Yüzükleri ise L’Heure du Diamant ve Haute Joaillerie koleksiyonlarından.

Adriana Lima

Brezilyalı model, toplam 33,71 karatlık görkemli armut kesim safirler ve yuvarlak elmaslarla tasarlanmış titanyum Chopard Haute Joaillerie küpeleriyle görünümüne renk kattı.

Bella Hadid

Cannes Film Festivali’nde Chopard Elçisi ünlü modelin armut ve oval kesim pırlantalarla tasarlanmış, toplam 24 karatlık etik beyaz altın küpeleri başroldeydi. Bu görünümü, farklı kesimlerde pırlantalardan oluşan yüzükleri ve L’Heure du Diamant koleksiyonundan iki suyolu pırlanta bileklikle tamamlamıştı.

Poppy Delevingne

İngiliz model, Chopard Ladies Dinner’a, 12,85 karatlık yuvarlak ve armut kesim pırlantalarla süslenmiş bir küpe, yine ‘Yüksek Mücevher’ koleksiyonuna ait üç olağanüstü yüzükle katıldı.

Sofia Carson

Amerikalı oyuncu ve şarkıcının Haute Joaillerie koleksiyona ait, sarı - beyaz pırlantalarla süslü 18 ayar etik beyaz ve sarı altın kolyesi göz kamaştırıyordu.