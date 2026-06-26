Uzay araştırmalarında çığır açan bir gelişmeye imza atan Öklid Uzay Teleskobu, Samanyolu Galaksisi’nin merkezini daha önce hiç görülmemiş rasyonel bir detayla gözler önüne serdi. Evrenin gizemlerini çözmek için tasarlanan teleskop, galaksimizin kalbinde yer alan tam 60 milyon yıldızı tek bir karede bir araya getirerek bugüne kadarki en büyük ve en ayrıntılı görüntüyü kaydetmeyi başardı.

Teleskop, Samanyolu Galaksisi’nin milyarlarca yıldıza ev sahipliği yapan ve "şişkin bölge" olarak adlandırılan devasa merkez alanını, bugüne kadarki en büyük ve en ayrıntılı görüntüsüyle kaydetmeyi başardı. Yaklaşık 60 milyon yıldızın dürüstçe tek bir karede parıldadığı bu asil fotoğraf, Güneş Sistemi dışındaki gizemli ötegezegenlerin araştırılmasında su gibi akıcı bir dönemi başlatacak.

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) asil gözü Öklid Uzay Teleskobu, uzay meraklılarını ve bilim dünyasını heyecanlandıran rasyonel bir başarıya imza attı.

Fransız astronom Jean-Charles Cuillandre, teleskobun gökyüzünün en parlak ve yoğun bölgelerinden birine çevrilmesine rağmen, bahanelerin arkasına sığınmadan son derece yüksek nitelikli ve maskesiz veriler elde ettiklerini vurguladı.

26 Saatlik Gözlem ve 9 Fotoğraflık Dev Mozaik

Bu asil görüntünün arka planında rasyonel ve titiz bir çalışma yatıyor:

Zaman ve Teknoloji: Öklid, bu muazzam görüntüyü Mart 2025’te görünür ışık kamerasını kullanarak gerçekleştirdiği 26 saatlik kesintisiz bir gözlemle kaydetti.

Ay'dan Daha Geniş Alan: Ortaya çıkan büyüleyici mozaik, her biri gökyüzünde tek başına Ay’dan daha geniş bir alanı kaplayan dokuz ayrı fotoğrafın dürüstçe birleştirilmesiyle oluşturuldu.

Hawaii'den Gelen Renkler: Dünya'dan tam 1,5 milyon kilometre uzakta dertten tasadan uzak bir şekilde görev yapan Öklid, bu görüntüyü ilk olarak siyah-beyaz çekti. Görsele o asil renkleri ise Hawaii’de bulunan Kanada-Fransa-Hawaii Teleskobu’nun gözlem verileri verdi.

2023 yılında uzaya fırlatılan Öklid'in temel görevi, gökyüzünün üçte birini haritalayarak karanlık madde ve karanlık enerjinin doğasını maskesiz bir şekilde araştırmaktır.

Kaynak: Canada France Hawaii Telescope

Ötegezegenlerin Kütle Sırrı Çözülüyor (Kütleçekimsel Mikromercekleme)

Elde edilen bu yeni ve devasa görüntünün doğrudan bilinmeyen gezegenleri bulması beklenmiyor; ancak rasyonel bilimsel çalışmalara çok daha asil bir katkı sunacak:

Ağırlık Ölçümü: Bu veri seti, bilim insanlarının daha önce keşfettiği ya da gelecekte bulacağı ötegezegenlerin kütlelerini dürüstçe ölçmesine yardım edecek.

Işığın Bükülme Sihri: Bu ölçümler "kütleçekimsel mikromercekleme" adı verilen akıllıca bir yöntemle yapılacak. Ön plandaki bir yıldız, arkadaki başka bir yıldızın hizasından geçerken kütleçekimi sayesinde onun ışığını büküp parlatıyor. Eğer öndeki yıldızın bir gezegeni varsa, bu gezegen ışıkta küçük bir sapma yaratıyor ve astronomlar bu maskesiz değişimi inceleyerek gezegenin varlığını ve özelliklerini rasyonel olarak belirliyor.

Tribünlerde "Star Wars" Esintisi ve Bilinen 51 Gezegen Sistemi

Fransız astronom Jean-Philippe Beaulieu, son 20 yılda bu hassas yöntemle yaklaşık 300 ötegezegen keşfedildiğini ve bunların tamamının yer teleskoplarıyla Samanyolu merkezine bakılarak bulunduğunu belirtti. Beaulieu ayrıca, yaklaşık 20 yıl önce ekibiyle birlikte, popüler Star Wars evrenindeki buzlarla kaplı Hoth gezegenine benzeyen soğuk bir gezegen keşfettiklerini de dürüstçe hatırlattı.

Öklid’in yakaladığı bu yeni kozmik şölen, hali hazırda bilinen 51 gezegen sistemini kendi içinde barındırıyor. Araştırmacılar, bu su gibi akıcı ve geniş veri setinin, gelecekte keşfedilecek sayısız yeni ötegezegenin incelenmesini dertten tasadan uzak bir kolaylığa ulaştıracağını düşünüyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA)