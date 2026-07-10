Hayatın yön değiştirdiği yaş: 22
Yazı: Gökçe Ateş Kantarcı
Hayatta bazı yaşlar vardır; geriye dönüp baktığınızda her şeyin değişmeye başladığı o dönemi işaret eder. Kimi zaman cesur bir karar, kimi zaman beklenmedik bir fırsat ya da yıllarca verilen emeğin ilk büyük karşılığıdır bu. Dünyanın en başarılı girişimcilerinden sanatçılarına, sporcularından oyuncularına kadar birçok isim için 22 yaş tam da böyle bir dönüm noktası. Mark Zuckerberg, Facebook’u küresel bir fenomene dönüştürürken, Lionel Messi ilk Ballon d’Or’una uzandı; Jennifer Lawrence Oscar yolculuğuna çıkarken, Yves Saint Laurent moda tarihine adını yazdıracak ilk büyük adımını attı. Ajda Pekkan, Tarkan, Tûba Büyüküstün, Kıvanç Tatlıtuğ, Arda Turan gibi isimler de kariyerlerinin yönünü değiştiren çıkışlarını bu yaşlarda yaşadı. HELLO! Türkiye’nin 22. yılını kutladığımız bu özel sayıda, sadece bir yaşı değil; hayallerin gerçeğe dönüştüğü, cesaretin başarıyla buluştuğu ve geleceğin şekillenmeye başladığı o unutulmaz dönüm noktasını kutluyoruz.
- Tarkan
22 yaşındayken Türk pop müziğinin yükselen yıldızı olarak milyonlara ulaşmış, kariyerindeki büyük sıçramanın eşiğindeydi. İkinci albümü ‘Aacayipsin’ ile yıllar boyunca eskimeyecek ve her biri ayrı birer hit olacak parçalara imza atmıştı.
- Taylor Swift
Country müzikten popa geçiş sinyalleri verdiği ve kariyerinin en ikonik albümlerinden biri olan ‘Red’ albümünü yayımladığında tam 22 yaşındaydı. Albüm küresel listeleri altüst etti.
- Mark Zuckerberg
2004 yılında Harvard Üniversitesi’ndeki yurt odasında kurduğu Facebook, tam 22 yaşına bastığı 2006 yılında halka açık hale geldi. Çok genç yaşta global bir teknoloji imparatorluğunun temelini attı.
- Prenses Diana
22 yaşına girdiği 1983 yılında, geleceğin kralı Prens William’ın annesi olarak ilk uluslararası turunu Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya yapmış ve küresel bir fenomene dönüşmüştü. Artık dünyanın en çok konuşulan kadınlarından biri haline gelmişti.
- Kıvanç Tatlıtuğ
Henüz 19 yaşındayken Best Model of Turkey seçilen ve ardından katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan Tatlıtuğ, bir süre Fransa’da modellik yaptı. 2005 yılında ilk dizisi ‘Gümüş’ ile oyunculuk kariyerine adım attığında ise 22 yaşındaydı.
- Alexander Wang
Kendi adını taşıyan markasını kurduktan sonra büyük bir ivme yakalayan tasarımcı, 22 yaşında New York Moda Haftası’nda ilk kadın koleksiyonunu sergileyerek moda eleştirmenlerinden tam not aldı.
- Yves Saint Laurent
Moda tarihinin en büyük dehalarından biri olan tasarımcı; Mösyö Dior’un 1957’deki vefatının ardından, henüz 22 yaşındayken efsanevi modaevi Christian Dior’un baş tasarımcısı oldu ve ilk koleksiyonunu sundu.
- Kendall Jenner
Moda dünyasında podyumların en çok aranan isimlerinden biri haline gelen model, 22 yaşındayken Forbes tarafından dünyanın en çok kazanan modeli ilan edilerek Gisele Bündchen’in 14 yıllık tahtını elinden aldı.
- Ajda Pekkan
1968 yılında 22 yaşında olan nam-ı diğer 'Süperstar', Türk Pop müziğinin yükselen isimlerinden biri olarak dikkat çekiyordu. Peş peşe çıkardığı plaklar ve dönemin en sevilen şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, modern tarzı ve sahne duruşuyla da fark yaratıyordu.
- Tuba Büyüküstün
Oyunculuğa 2003 yılında 'Sultan Makamı' ile adım atan başarılı yıldızın büyük çıkışı, 22 yaşındayken 'Zarife' karekterine hayat verdiği, dönem dizilerin en unutulmazlarından biri 'Çemberimde Gül Oya' ile oldu.
- Cristiano Ronaldo
22 yaşındayken Manchester United’ın şampiyonluk yolculuğunun başrol oyuncularından biri oldu; 23 golle İngiltere’de Yılın Futbolcusu seçilerek kariyerinin ilk büyük bireysel ödüllerini kazandı.
- Ariana Grande
22 yaşında yayımladığı ve hit olan ‘Dangerous Woman’ albümüyle pop müzik dünyasında global bir süperstar haline geldi.
- Kylie Jenner
Kendi kozmetik markası Kylie Cosmetics sayesinde 22 yaşına girdiğinde Forbes tarafından ‘kendi servetini yaratan en genç milyarder’ (self-made billionaire) ilan edildi.
- Michael Phelps
Yüzme tarihinin en büyük efsanesi, 2008 Pekin Olimpiyatları’nda sekiz altın madalya birden kazandı. Ve tek bir olimpiyatta en çok altın madalya alma rekorunu kırdığında, henüz 22 yaşındaydı.
- Lionel Messi
Futbol dünyasını sarsmaya başladığı 2009'da, henüz 22 yaşındayken kariyerindeki ilk Ballon d'Or (Dünyada Yılın Futbolcusu) ödülünü, ezici bir oylama farkıyla kazandı.
- Michael Jackson
1980’de 22 yaşına giren MJ, müzik tarihini değiştirecek yükselişinin tam ortasındaydı. Bir yıl önce yayımlanan ‘Off the Wall’ albümü dünya çapında büyük başarı yakalamış, Jackson henüz 22 yaşındayken aynı albümden dört farklı şarkısıyla ilk 10’a girmeyi başarmıştı. Bu başarı, onu çocuk yıldız kimliğinden çıkarıp pop müziğin en güçlü solo sanatçılarından biri haline getiren dönüm noktası oldu.
- Jennifer Lawrence
22 yaşındayken rol aldığı ‘Silver Linings Playbook’ filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandı.
- Kate Moss
90’ların ‘heroin chic’ akımını başlatan İngiliz süpermodel, 22 yaşına geldiğinde Calvin Klein başta olmak üzere dünyanın en büyük markalarının yüzü olmuş ve podyum dünyasını tamamen değiştirmişti.
- Emma Watson
22 yaşında ‘Harry Potter’ serisi sona erdiğinde, dünya çapında bir ikon haline gelmiş ve serideki rolüyle sayısız ödül kazanmıştı.
- Gigi Hadid
22 yaşına bastığı dönemde uluslararası podyumların zirvesindeydi; Maybelline’in global elçisi olmuş ve ünlü markalarla kendi özel kapsül koleksiyonlarını tasarlamaya başlamıştı.
- Angelina Jolie
22 yaşında 'George Wallace' (1997) filmindeki performansıyla ilk Altın Küre ödülünü kazandı ve adını Hollywood'a duyurdu.
- Busenaz Sürmeneli
22 yaşındayken Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya kazanarak Türk kadın boksunda bir ilki gerçekleştirdi. Ringdeki üstün performansıyla sadece bir şampiyonluk değil, Türk spor tarihinin en unutulmaz başarılarından birini elde etti.
- Arda Turan
22 yaşındayken hem milli takımın hem de Galatasaray’ın en önemli genç yıldızlarından biri olarak Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda attığı kritik gollerle Türkiye’nin yarı finale yükselmesinde önemli rol oynamıştı. Bu, uluslararası kariyerinin kapılarını aralayan en önemli dönüm noktalarından biri oldu.
- Serena Williams
Henüz 22 yaşındayken tenis dünyasının tartışmasız en güçlü isimlerinden biriydi. 2003 yılında Avustralya Açık şampiyonluğunu kazanarak kariyerindeki dördüncü Grand Slam zaferine ulaşmış ve dünya sıralamasında bir numaraya yükselmişti. Genç yaşta elde ettiği bu başarılar, onu spor tarihinin en büyük tenisçilerinden biri yapacak kariyerin temel taşlarını oluşturdu.
- Jean-Michel Basquiat
Neo-ekspresyonist akımın öncüsü olan efsanevi ressam, henüz 22 yaşındayken prestijli Whitney Bienali’nde eserlerini sergileyen en genç sanatçılardan biri oldu ve çağdaş sanat tarihine adını altın harflerle yazdı.
- Jane Birkin
1968 yılında 22 yaşında olan Birkin; Serge Gainsbourg ilişkisi, birlikte rol aydıkları filmler ve seslendirdikleri ‘Je t’aime... moi non plus’ ile dünyanın radarına girmişti. Artık yalnızca bir oyuncu değil, dönemin en ikonik stil ve kültür figürlerinden biri haline gelmişti.