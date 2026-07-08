Minimalizmi yeniden tanımlayan isim: Carla Ferrer'in moda anlayışı
Fotoğraflar: Chesco López Yazı: Amalia Quiroga
Puantiyenin zamansız çekiciliği
Minimal yorumuyla yeniden yükselişe geçen puantiye, sezonun en güçlü desenlerinden biri. Carla Ferrer, Doblas imzalı görünümünü Dinh Van mücevherleriyle tamamlıyor.
Sade ama etkili
Cesur kesimler ve feminen siluetler, yalın tasarımlarla buluşuyor. Carla Ferrer, Michael Costello elbisesi ve Chaumet mücevherleriyle objektif karşısında.
Katmanların gücü
Katman oyunları, ilkbahar gardıroplarına hareket ve karakter katıyor. Carla Ferrer’in Prada görünümü, bu yaklaşımın güçlü bir örneği.
Kırmızının etkisi
Carla Ferrer’in İspanyol ruhunu yansıtan güçlü kırmızı tondaki elbisesi, Stéphane Rolland tasarımı. Sağ sayfada, Elie Saab’ın üç boyutlu çiçek detaylarıyla süslenen elbisesini taşıyor.
Yaratıcı bir bakış açısı
Fotoğraf tutkusu ve mimarlık eğitimiyle şekillenen Carla Ferrer, sosyal medyada da zamansız ve minimalist bir estetik dili benimsiyor. Kaliteli temel parçalar, nötr tonlar ve özenli kombinler onun stilinin temelini oluşturuyor.
Carla Ferrer kimdir?
Yaratıcılık, Carla Ferrer’in hayatında her zaman önemli bir yer tuttu. Kendini bildi bileli elinden düşürmediği fotoğraf makinesi, onun için yalnızca bir hobi değil, aynı zamanda kendini ifade etmenin en doğal yollarından biri oldu. Kombinler oluşturmak, kamera karşısına geçmek ve görsel estetiği keşfetmek ise moda dünyasında çalışan annesinin etkisiyle hayatının ayrılmaz bir parçasına dönüştü.
Sosyal medyadaki yolculuğu da bu yaratıcı bakış açısının doğal bir uzantısı olarak şekillendi. Ancak Carla, diğer büyük tutkusu olan mimarlıktan hiçbir zaman vazgeçmedi. Bugün mimarlık eğitiminde son yılını tamamlarken, aynı zamanda babasının ofisinde çalışıyor. İşlevsellik ile estetiğin kusursuz uyumundan ilham alan genç isim, bu yaklaşımı hem profesyonel hayatına hem de kişisel stiline yansıtıyor.
Onun sosyal medyada öne çıkan zamansız ve minimalist tarzının temelinde; kaliteli temel parçalar, özenle oluşturulmuş kombinler ve nötr tonlar yer alıyor. Carla için moda, yalnızca giyimden ibaret değil; aynı zamanda kişiliğini yansıttığı güçlü bir ifade biçimi.
Yoğun temposundan uzaklaşmak istediğinde ise soluğu Jávea’da alıyor. Çocukluğundan bu yana her yazını geçirdiği bu Akdeniz kasabasıyla özel bir bağ kuran Carla, huzur ve ilham aradığı anlarda kendini her zaman mutlu hissettiği bu kaçış noktasına dönüyor.
Prodüksiyon: Inés Domecq Makyaj ve Saç: Sonia Marina Fotoğraf Asistanı: Rocío Rudilla Prodüksiyon Asistanları: Claudia Pintado ve Sara Suárez Styling Asistanı: Candi Cabral