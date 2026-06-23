Hollanda altın çağı ressamlarının hikâyesi
Yazan: Mark Dolan
17. yüzyılın büyük bölümünü kapsayan Hollanda Altın Çağı, ülke tarihinin eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik refah dönemiydi. Bu zenginlik, yalnızca o döneme özgü koşullarda ortaya çıkabilecek bir sanatçı kuşağının önünü açtı. Her ne kadar resmi olarak hâlâ İspanya Kralı II. Felipe’nin yönetimi altında görünseler de 1579’da Hollanda’nın yedi kuzey eyaleti —Hollanda, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Gelderland, Friesland ve Groningen— bir araya gelerek gevşek yapılı bir federasyon kurdu: Hollanda Cumhuriyeti. Böylece Habsburg İmparatorluğu’ndan bağımsızlıklarını ilan ettiler. O dönemin İspanya’sındaki katı düzenin aksine, toplumsal hiyerarşiye ve miras yoluyla zenginleşmeye değil, ticaret ve sanayiye dayalı bir ekonomiye sahiptiler. Bu da Hollanda’da varlıklı, güçlü ve girişimci bir orta sınıfın doğmasını sağladı. Siyasi yapının merkezî değil, şehir devletlerinin özerk olarak yönetildiği bir düzen üzerine kurulu olması da işleri kolaylaştırıyordu. Başarılarının merkezinde, Karayipler’den Doğu Hint Adaları’na, Kuzey ve Güney Afrika’dan Brezilya’ya uzanan kolonilerde ticari faaliyetler yürüten Hollanda Doğu Hindistan Şirketi (Vereenigde Oostindische Compagnie – VOC) vardı. Özellikle fildişi, altın ve köle ticareti, Hollanda ekonomisinin hızla büyümesine zemin hazırladı ve bunun sonucunda, ülkede sanata duyulan hayranlık yepyeni bir biçimde filizlendi.
17. yüzyıl Hollanda’sının kalabalık şehirleri, sanat eseri satın almaya meraklı, varlıklı bir orta sınıfla doluydu. Bu artan ilgi, şehirlerde çalışan ressamların sayısında büyük bir artışa yol açtı. Yüzyılın ortalarına gelindiğinde, 1,5 ila 2 milyon nüfusa sahip ülkede 700 civarında ressam bulunuyordu. Oysa örneğin Rönesans İtalya’sında dokuz milyonluk bir nüfus yalnızca 350 ressamı geçindirebiliyordu. Avrupa’nın başka yerlerinde sanatçılar genellikle zengin sanat hamileri için ya da sipariş üzerine çalışırken, Hollanda’da ressamlar eserlerini çoğu zaman doğrudan halka satıyordu. Fiyatlar da herkesin erişebileceği kadar geniş bir yelpazeye sahipti. Bu sayede sanatçılar kendilerine has bir tarz geliştirme şansı buluyor, belirli resim türlerinde öne çıkıp ün kazanabiliyordu. İşte bu çeşitlilik, Hollanda Altın Çağı ressamlarını Avrupa’daki meslektaşlarından ayıran en belirgin etkenlerden biri oldu. Dönemin gözde çalışmaları iki türde toplanıyordu: gündelik yaşam sahnelerini betimleyen janr (tür) resimleri ve cansız varlıklarla nesneleri konu alan natürmortlar.
Rembrandt
Bu yazıda bahsedilenlerin dışında da Hollanda Altın Çağı’na damga vurmuş pek çok büyük sanatçı bulunuyor. Bunların arasında janr resimleriyle ünlenmiş Jan Steen ve Maria Schalcken’i, natürmort ustaları Pieter Claesz ve Maria Sibylla Merian’ı sayabiliriz. Ancak tüm bu isimlerin yanında özellikle birini anmadan geçmek olmaz. Bu kişi Hollanda Altın Çağı’nın en parlak yıldızı, Rembrandt van Rijn. Sanat dünyasında yalnızca adıyla anılmak için, 1632’de tıpkı Raphael ve Titian gibi soyadını kullanmayı bırakan Rembrandt, tarihî sahnelerde ve portrelerde uzmanlaşmıştı. Renk kullanımında büyük bir dikkat ve ustalık sergileyen sanatçı, giderek daha “serbest” bir fırça tekniği geliştirerek, derinlik yaratmaya ve izleyicinin bakışını istediği noktaya yönlendirmeye olanak tanıyan bir resim tarzına ulaştı. Rembrandt, çağdaşlarının aksine kendi döneminde de değeri bilinmiş ender sanatçılardan biriydi. 1630’larda epey meşhur olan ve büyük saygı gören bir ressamdı. Fakat kişisel skandallar ve mali sıkıntılar onu yavaş yavaş dibe batırdı. 1656’da iflasını ilan etmek zorunda kalan Rembrandt’ın evi ve eserleri açık artırmada satıldı. Rachel Ruysch gibi uzun ve üretken bir ömrün huzuruna erişemeyen sanatçı, son yıllarını kızının birikimleriyle geçirdi. 1669’da hayatını kaybettiğinde, belli bir sürenin ardından yeniden defin yapılan kiralık bir mezara gömüldü. Mezarının yeri bugün tam olarak bilinmese de Rembrandt, ardında bıraktığı eserlerle kuşkusuz sanat tarihinde ölümsüzleşti.
Hayattan kesitler
Günlük yaşamı resmetme fikri aslında yeni değildi; kökenleri Demir Çağı Kıbrıs’ına (MÖ 675–450 civarı) kadar uzanıyordu. Ancak Hollanda Altın Çağı sırasında bu anlayış yeniden canlandı. Hollanda’da kendi emeğiyle zenginleşen tüccar sınıfı, İtalyan Rönesansı’ndaki gibi tanrısal ya da mitolojik sahneler yerine, kendi hayatlarını yansıtan resimleri tercih ediyordu. Kısa sürede, gündelik yaşamdan alınmış sahneleri olağanüstü bir ustalıkla işleyen tablolar büyük ilgi görmeye başladı. Günümüzde “janr (genre, tür) resmi” olarak adlandırılan bu eserler, sıradan insanların dünyasını incelikli bir zarafetle ölümsüzleştiriyordu.
Frans Hals ve Judith Leyster bu akımın öncüleriydi. Tablolarında tanınmış kişileri değil, hizmetçileri, genç çiftleri, pazara giden insanları ya da başarısının keyfini süren varlıklı orta sınıf mensuplarını resmettiler. İlk bakışta bu janr sahneleri, dönemin Avrupa sanat çevreleri için fazla sıradan, hatta değersiz gibi görünüyordu. Zira o dönemde “büyük sanat” denildiğinde hâlâ tanrısal ya da mitolojik temalar akla geliyordu. Oysa bu tablolar, insanların kendi yaşamlarıyla doğrudan bağ kurabildikleri bir sanat anlayışının kapısını aralıyordu. Üstelik bu sahneler sanatçılara anlam yüklü, çoğu zaman nükteli, bazen kendini öven ve ara sıra da biraz kışkırtıcı ayrıntılar eklemek için etkili bir ortam sunuyordu. Tıpkı her kültürde olduğu gibi dönemin Hollanda toplumunda da meslekler, kıyafetler, davranışlar ve nesneler belirli çağrışımlar taşırdı. Ressamlar bu sembolleri ustalıkla bir araya getirerek, izleyicinin anlayabileceği göndermelerle dolu kompozisyonlar yaratabiliyordu.
Janr ustaları
Hollandalı ustalar arasında en tanınan isimlerden biri Frans Hals’tı. Sanat hayatına portre ressamı olarak başlamış ancak kısa sürede janr resimlerinin öncülerinden biri hâline gelmişti. Hals’ın portrelerdeki canlı anlatım gücü, resmettiği gündelik sahnelerde de benzer bir doğallık yakalamasını sağlıyordu. Ressamın Bir Handaki Genç Adam ve Kadın adlı tablosunda, genç bir çift bir genelevin koridorunda neşeyle şakalaşırken görülür. İlk bakışta bu sahne gençlerin taşkınlığına değinen bir an gibi görünse de aslında dönemin yaşlı kuşağının gençlerin düşüncesiz, tembel ve disiplinsiz olduğuna dair sıkça dile getirdiği yakınmalara göndermede bulunur.
Dönemin bir diğer önemli ismi ise, kimi tabloları uzun yıllar boyunca Frans Hals’a ait sanılan ve büyük olasılıkla onun öğrencisi olan Judith Leyster’di. Leyster 1620’ler ve 1630’lar boyunca büyük başarılar kazanmış, geçimini sadece sanatıyla sağlayan bir ressamdı. Haarlem’deki Aziz Luka Loncası’na kabul edilmiş, hatta kendi öğrencilerini yetiştirmeye başlamıştı. Bu, ancak ustalık seviyesine ulaşan sanatçılara tanınan bir ayrıcalıktı. Leyster’in imzası sayılabilecek özelliklerinden biri, ışığı kullanma biçimiydi. Ünlü İtalyan ressam Caravaggio’nun ışık-gölge oyunlarından ilham alıyor, kontrastlarla sahnelerine güçlü bir derinlik katıyordu. Cesur bir sanatçıydı; resimlerinde döneminin alışılmış kalıplarına meydan okumaktan çekinmiyordu.
O yıllarda kadınlarla erkekler arasındaki flört sahneleri genellikle kadını, erkeği baştan çıkaran, çoğu zaman şarap ve tütünle ayartarak onları günaha sürükleyen bir figür olarak gösterirdi. Oysa Leyster’in Teklif (1631) adlı tablosunda bambaşka bir hikâye anlatılır. Mütevazı giyimli bir kadın, kendisine yaklaşarak para teklif eden bir adamın davranışına karşı rahatsız ve mesafeli bir tavır sergiler. Bu duruş, o dönemde kadına biçilen rolü tersine çeviriyor ve Leyster’in sahneyi bir kadının gözünden, kendi dönemine meydan okuyan bir bakışla yorumladığını gösteriyor.
Hollanda Altın Çağı’nın bir başka kayda değer ressamı ise yaşadığı yıllarda çok tanınmamış olsa da bugün dönemin en bilinen isimlerinden biri olan Johannes Vermeer’di. Her ne kadar “tronie” türündeki, abartılı yüz ifadeleri sergileyen kimliksiz portreleriyle tanınsa da Vermeer aynı zamanda gündelik yaşamdan sahneler de resmediyordu. Işığı ve dokuyu ustaca kullandığı bu tablolarında genellikle kadın figürlerine yer veriyor, onları sakin ve mahrem iç mekânlarda betimliyordu. Sözgelimi, boş bir kadehin yanında uyuyakalmış bir hizmetçi (Uyuyan Hizmetçi) ya da başı örtülü, elinde sürahi tutarak pencereden dışarıya dalgın dalgın bakan ve bu haliyle saflığı simgeleyen genç bir kadın… Bu sahnelerde Vermeer, sıradan bir anı ışıkla yoğurarak neredeyse zamanın durduğu bir dinginlik duygusu yaratır; böylece gündelik hayatın içindeki zarafeti görünür kılar.
Natürmort
Hollanda Altın Çağı’nda yalnızca insan figürlerinin yer aldığı sahneler değil, cansız nesneleri konu alan detaylı natürmortlar da sanatın en baskın türlerinden biri hâline geldi. Bu tarz, aslında dönemin ekonomik koşullarının da bir yansımasıydı. Kişisel servet edinme ve toplumsal statü sergileme imkânlarının artması, hem gösterişli eşyalara hem de zenginliği simgeleyen sanatsal kompozisyonlara olan ilgiyi artırdı. Böylece natürmortlar, odaları süsleyen estetik objeler olmaktan çıkıp, sahiplerinin zevkini, servetini ve sosyal konumunu yansıtan sessiz ama etkileyici birer güç gösterisine dönüştüler.
En çok ilgi gören natürmortların başında çiçek resimleri geliyordu. Bu tablolar, hem değerli ve pahalı çiçek türlerini bir araya getiriyor hem de zengin sembolizmleriyle ve ustaca işlenmiş detaylarıyla dikkat çekiyordu. Bunun dışında sofra natürmortları, yani çeşitli yiyecek ve içeceklerin sergilendiği zengin kompozisyonlar da epey revaçtaydı. 17. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde ise “pronk” adı verilen gösterişli natürmortlar öne çıkmaya başladı. Bu eserlerde, Avrupa dışından getirilen egzotik meyveler, Çin porselenleri ve Venedik’e has cam eşyalar gibi lüks ithal nesneler resmediliyordu. Bu tablolar, Hollanda’nın zenginliğini ve küresel ticaretteki gücünü açıkça yansıtmaktaydı.
Natürmort ustaları
Adı erkek meslektaşları kadar sık anılmasa da Rachel Ruysch, kendi döneminin en başarılı natürmort ressamlarından biriydi. Ünlü bir botanikçinin kızı olan Ruysch’un çocuk yaşta çiçeklere ilgi duymaya başlaması sürpriz değildi. Henüz 15 yaşındayken ünlü çiçek ressamı Willem van Aelst’in atölyesinde çıraklık yaparak yeteneğini geliştirmeye başladı.
Etkileyici bir yüz
Hollanda Altın Çağı’nda portrelerin, tıpkı janr sahneleri ve natürmortlarda olduğu gibi, gerçeğin birebir yansıması olması gerekmiyordu. Bu dönemde ortaya çıkan en özgün türlerden biri, “yüz” ya da “ifade” anlamına gelen tronie’lerdi. Dışarıdan bakıldığında bir portreyi andırsalar da bu tablolar gerçekte var olmayan, ressamın hayal gücüyle yaratılmış karakterleri betimliyordu. Sanatçılar, tronie’leri farklı yüz ifadeleri, ışık oyunları ve kostümlerle denemeler yapabilecekleri özgür bir alan olarak görüyordu. Kimi zaman bunlar, birden fazla figür içeren daha büyük kompozisyonlarda kullanılacak karakterlerin bir ön çalışması niteliğindeydi. Ancak çoğunlukla başlı başına birer sanat eseri olarak kabul edilirlerdi. Bu türün en ünlü ustaları arasında Johannes Vermeer ve Rembrandt önde geliyordu. Vermeer’in ikonik eseri İnci Küpeli Kız da aslında bir tronie’dir ve o da bir denemeden ziyade, yaratıcılığın doruk noktasına ulaşmış bir başyapıt olarak görülür.
Hollanda’da bu türün yükselişi, sembollerin, soyutlamanın ve ressamın ustalığının öne çıktığı bir döneme denk gelmişti. Tronie tabloları, Hollanda Altın Çağı resim sanatının yaratıcılıkla yoğrulmuş en etkileyici eserleri arasında kabul edilir.
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