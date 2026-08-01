Mona Lisa'nın kocası bir köle tüccarı mıydı?
Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa’sı, şüphesiz sanat dünyasının en ikonik başyapıtlarından biri. Bu tabloda esrarengiz gülümsemesiyle resmedilen Lisa del Giocondo, nüfuzlu Gherardini ailesine mensup soylu bir İtalyan’dı. Lisa, henüz 15 yaşındayken Floransalı iş insanı Francesco del Giocondo ile evlenmişti. Bu noktaya kadar her şey sıradan görünüyor ancak yapılan son araştırmalar del Giocondo’nun köle ticaretine karıştığını ortaya çıkardı. Profesör Fletcher detayları şöyle aktarıyor: “İtalyan tüccarlar genellikle Portekiz üzerinden Batı Afrika ile geniş çapta ticaret yapıyordu ve faaliyetleri kısmen köle ticaretini de kapsıyordu. Araştırmalarım sırasında köle ticaretine karıştığını öğrendiğim bir isim beni gerçekten çok şaşırttı. Bu kişi, Mona Lisa’nın kocası Francesco del Giocondo’ydu. Del Giocondo, muhtemelen Kuzey veya Batı Afrika’dan gelen köleleri Portekiz’den bizzat ithal eden tüccarlardan biriydi.”
Del Giocondo’nun düzenli olarak kadın köleler satın aldığı ve hepsini vaftiz ettirdiği iddia ediliyor. Diğer taraftan, evinde çalıştırabileceğinden çok daha fazla köle satın almış olması, onların bir kısmını sattığı varsayımlarına yol açıyor. Mona Lisa’nın kocasının bir köle tüccarı olduğu henüz kesin olarak doğrulanmış değil ancak elde edilen bulgular bu konuda ciddi şüpheler uyandırıyor.