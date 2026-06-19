İki yeni okuma önerisi: Duygular, frekanslar ve şiirin zamansız yolculuğu

Kitapseverler için iki önerimiz var: Büşra Nazlan Üregül’ün yeni kitabı “Duyguların Frekansları ve İnsan Bedeni Üzerindeki Etkileri” bilimin ve insan deneyiminin kesişiminde bir yolculuk sunarken; yazar ve kitap editörü Mesut Varlık’ın özgün bir üslupla kaleme aldığı, 30 yıla yayılan şiirleri “eskidendy” isimli kitabında okurlarıyla buluşuyor.

Mesut Varlık

Yazar, editör, yazar koçu ve dergimizin yayın ekibinin de üyesi Mesut Varlık, 30 yıla yayılan şiirlerini bir araya getirdiği “eskidendy” adlı kitabıyla okurlarının karşısında. En başta kitabın ismi dikkatinizi çekmiş olmalı. “Eskidendi” yerine neden “eskidendy”? Varlık, “Dosyaya çalışırken, ‘eski aşklar-ilişkiler-kopuşlar’ı kapsayacak da bir isim arıyordum. Kendiliğinden ‘eskidendy’ geliverdi. İngilizcedeki ‘dandy’ ile ‘geçti gitti’ vurgusu birleşip kitabın adını oluşturdu. Hal böyle olunca, bütün dosyayı yeniden bu espriyi yansıtacak şekilde elden geçirmem gerekti ve dosya kendini tamamladı” diye açıklıyor bu ismi. 64 sayfalık kitapta şiirler, isimleri olmaksızın arka arkaya sıralanıyor. Kitabın sonunda sıralı şekilde görüyorsunuz okuduğunuz şiirlerin isimlerini. Varlık, “Bunu kasıtlı olarak yaptım. İstedim ki bu birbirinden çok farklı zamanların şiirleri bir şekilde birbirlerine esneyebilsinler, seslenebilsinler. ‘Tek parçalı bir deneyim gibi’ diyen okurlar da oldu, ama bazıları kopukluk hissi yaşamış. Ne iyi. Bütünlüklü bir hikâye anlatmıyor ‘eskidendy’, olsa olsa bir kopukluklar tarihinden bahsediyor olabilir” diyor. Cevat Çapan, Enis Batur, arka kapakta kitapla ilgili yorumları bulunan yazarlar arasında. Özellikle Çapan’ın, Varlık’ın kelime oyunlarını bir lunaparka benzetmesi etkileyici. Gerçekten de okuru tepetaklak eden, zorlayan ve oyuna davet eden bir üslubu var Varlık’ın. Bu lunapark, bilinçli bir şekilde mi kuruldu yoksa kelimeler Varlık’ı bu lunaparka mı sürükledi? Cevap şöyle geliyor: “Gençken şiirde kelime-anlam oyunlarına daha bir meraklıydım, sonra sonra daha lirik-anlatımcı bir yöne evrildi sanırım kalemim; ama ne de olsa ‘gökyüzü gibi çocukluk /hiçbir yere gitmiyor’ işte. Cevat Çapan beni kısa pantolonlu halimden bu yana bildiği için o lunaparkın bütün seyrine yakından şahitlik etti, buna ‘maruz kaldı’ da diyebiliriz.” Eskidendy’yi okurlara aktarırken, Akdeniz’den, şehirlerden ve eylemlerden söz etmemek olmaz. Bu vurgular bolca var Varlık’ın şiirlerinde… Yazarın buna dair açıklaması da başlı başına şiir gibi: “Kimseye bir Akdeniz kalmayacak bir savaş ortamında yaşıyoruz. Hiçbir aşk, içinden çıktığı savaştan kurtulamaz, kaçamaz. Yollar, şehirlerarası yolculuklar, yağmurlar, sokaklar… Hiçbir şey savaş halindeki bir zihni dindiremez, söndüremez. Belki şiir bize savaşları sona erdirmenin yolunu söyler. O nedenle de kitabın kapanışında Petrarca’dan bir şiir çevirime yer verdim; ‘Huzurum kalmadı, fakat savaşım sona erdi’ dizesiyle başlayan.”

Mesut Varlık, Raven Art’tan çıkan şiir kitabı ‘eskidendy’ ile ilgili “Kimseye bir Akdeniz kalmayacak bir savaş ortamında yaşıyoruz. Belki şiir bize savaşları sona edirmenin yolunu söyler” diyor.

Duyguların Frekansları ve İnsan Bedeni Üzerindeki Etkileri

Büşra Nazlan Üregil

Gazeteci ve yazar Büşra Nazlan Üregül’in Wizart Yayınları etiketiyle çıkan yeni kitabı “Duyguların Frekansları ve İnsan Bedeni Üzerindeki Etkileri” ile okuru; düşünce, duygu, bilinç ve frekans kavramları etrafında çok katmanlı bir keşfe davet ediyor. Kitap, “her şeyin bir frekansı olduğu” fikrini yalnızca spiritüel bir söylem olarak ele almakla yetinmiyor; kuantum fiziğinden nörobilime, müzikten doğaya, sanattan insan psikolojisine uzanan geniş bir referans alanı üzerinden bu kavramı inceliyor. Nikola Tesla’dan Einstein’a, Pisagor’dan modern bilimsel araştırmalara kadar pek çok düşünür ve araştırmacının çalışmalarına yer veriliyor. Üregül, kitabında kişisel deneyimlerini bilimsel verilerle harmanlayarak; duyguların insan bedeni, düşünce biçimi ve yaşam deneyimleri üzerindeki etkisini anlaşılır bir dille aktarıyor. Duyguların frekansları, beyin dalgaları, ses ve renklerin psikolojik karşılıkları gibi başlıklar, hem teorik hem de gündelik hayata dokunan örneklerle ele alınıyor. “Duyguların Frekansları ve İnsan Bedeni Üzerindeki Etkileri”, okuru ‘kader’ kavramını yeniden düşünmeye; yaşamı hangi frekanstan deneyimlediğini sorgulamaya çağıran bir başvuru kitabı niteliği taşıyor.

Üregül, kitabında kişisel deneyimlerini bilimsel verilerle harmanlayarak; duyguların insan bedeni, düşünce biçimi ve yaşam deneyimleri üzerindeki etkisini anlaşılır bir dille aktarıyor.