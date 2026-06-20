İstanbul’da sandviç nerede yenir? İşte en popüler mekânlar

Mutluluğun taptaze, bol malzemeli, nefis soslarla aklınızı alan, yedikçe iştahınızı açan sandviçlerle bir ilgisi varsa, buyurunuz şehrin en lezzetli adreslerine…

İlk şubesini geçen sene Suadiye’de açan Deli Deli-Delicious Delicatessen’i hayata geçiren şef Hakan Özfırıncı, Mutfak Sanatları Akademisi’ndeki eğitiminin ardından 2014 yılında, Fransa’da düzenlenen Delifrance Dünya Sandviç Yarışması’ndan birincilikle dönüyor. Ayrıca Fransa’daki Ecole De Boulangerie’de de pasta ve ekmek eğitimi alıyor. Türkiye’ye döndükten sonra birçok restoranda danışman şef olarak çalışan Özfırıncı, 2025’te abisi Gökhan Özfırıncı ile Deli Deli macerasına atılıyor. Mekân sandviç konusunda epey iddialı zira “iyisini bildiğimiz şeyin kötüsünü yapmayacağız” diyerek, kısa sürede şehrin en iyi sandviç mekânlarından biri olarak anılmaya başlanıyorlar. Mekân, ekmek, sos ve şarküteri ürünleri konusunda oldukça hassas. Ekmeklerini 48 saat dinlendirdikleri Napolitan hamuru şeklinde hazırlıyorlar. Sipariş verildiği anda taş fırına girerek, sıcacık servis ediliyorlar. Sosların her biri kendi reçeteleriyle günlük olarak hazırlanıyor. Şarküteri ürünleri arasındaki corned beef, pastrami ve tütsü tavuğuysa Beykoz’daki çiftliklerinde özenle pişiriliyor. Lezzetler çok sevilip yoğun talep gördükçe, Suadiye’nin ardından Moda ve Teşvikiye şubeleri de geldi. Her üç şube de haftanın her günü 09:00-20:00 saatleri arasında açık.

GuidOS

Teşvikiye Fırın Sokak’taki mekân her gün taze hazırlanan bagel ve focaccialarıyla öne çıkıyor. Soslardan iç dolgulardaki en ince detaylara kadar menüdeki ürünlerin büyük bölümünü kendi mutfaklarında hazırlıyor, taze malzeme kullanımına, doyuruculuğa önem veriyorlar.

Yani niyetleri yalnızca hızlı bir alternatif yaratmak değil, güvenle yiyebileceğiniz farklı seçenekler sunmak. Mutlaka denemeniz gerekenler arasında trüflü yer fıstığı kreması, hindi füme, cheddar ve mozzarella ile hazırlanan hindi füme yer fıstığı bagel. Bir diğer bagel alternatifiyse Kore mutfağı tutkunları için: Hot Korean. Bulgogi etin yoğun aromasını, sunomono turşusu, acı mayonez, ballı chili glaze ve teriyaki sosla birleştiren, tatlı, acı ve umami dengesiyle iştah kabartan bir sandviç. Focaccialarda ise Akdeniz karakterli ve katmanlı lezzetler ön planda. Pesto mayonez, haşlanmış yumurta, dilim mozzarella ve füme antrikotlu eggzy füme focaccia aklınızda olsun. Her günü 10:00-20:00 arasında açık.

bubada club sandwıches&more

Mutluluk katsayınızı artıracak bir başka adres Moda’daki Bubada. Mekanda günlük olarak üretilen el yapımı focaccia ekmekler taze malzemelerle buluşuyor ve ortaya imza sandviçler çıkıyor. Örneğin menüdeki club sandviç çeşitleri, klasik club sandviçleri Bubada’nın mutfak yaklaşımıyla yeniden yorumlanıyor. Mavi club sandviç, görünümü ve özgün sunumuyla denenmesi gerekenler arasında. Sezar club sandviç ise Sezar salatanın karakteristik lezzetini sandviç formuna taşıyor. Bubada ekibi, menüyü oluştururken temel ürünleri en iyi malzemelerle ve doğru tekniklerle hazırlamaya özen gösteriyor. Doyurucu ve yaratıcı alternatifler denemek isterseniz semte yolunuz düştüğünde mutlaka uğrayın. Haftanın her günü 10:30-19:30 arasında açık.

Munchies Sandwich

Şişli Kurtuluş’ta yer alan mekân, özgün sosları ve doyurucu sandviçleriyle kısa sürede kendine hatırı sayılır bir müdavim kitlesi yarattı. Kullandığı malzemeler konusunda hassas olan Munchies’in en çok tercih edilen sandviçleri arasında; patates püresi, dana ve tavuk jambon, İspanyol salamı, taze kaşar, mısır, kapya biber, roka ve özel Munchies soslu Munchies, dana mortadella, cheddar, kaymaklı samborka biber, Boşnak turşulu Soka Rich, roast beef füme, trüf mayonez ve cheddarlı roast beef füme yer alıyor. Sandviçlerde kullanılan ekmekler de lezzetin önemli bir parçasını oluşturuyor. Rustik köy ekmeği, ciabatta, kurutulmuş domatesli fesleğenli ekmek, tam tahıllı zeytinli kekikli artizan ekmek çeşitleri arasından seçiliyor. Mekân tüm malzemeleri günlük hazırlıyor ve kaliteli tedarikçilerden temin ediyor. Pazartesi-cumartesi günleri 09:00-16:30, pazar 10:00- 16:30 saatlerinde açık. Salı günleri kapalı.

Un Posto

İstanbul’a İzmir’den transfer olan Un Posto, şehrin en hareketli noktalarından Akaretler’de yer alıyor. Mekânın başrolünde kendi mayaladıkları ve her gün fırından taze çıkardıkları focaccialar var. İthal şarküteri ürünleriyle yerel malzemeleri bir araya getiren menü, geleneksel İtalyan mutfak prensiplerini takip ediyor. Sandviçlerse isimlerini İtalyanca sayılardan alıyor. Sıkça tercih edilen seçenekler arasında Uno ve Quattro’yu sayabiliriz. Milano temelli kreatif stüdyo Velvele ile iş birliği içinde çalışan Un Posto, yalnızca lezzetleriyle değil, mekândaki çizgili desenleri, kırmızı tonlarıyla da İtalya’nın sahillerine gönderme yapıyor. İtalik ve keskin logo hatlarıysa İtalya’daki geleneksel İtalyan dükkân tabelalarını anımsatıyor. İstanbul dışında İzmir Alsancak, Bornova ve yazları Alaçatı’da da misafirlerini ağırlayan Un Posto, yakın zamanda yeni şubelerle de karşınıza çıkabilir. İyi bir focaccia ve taze kahveyle yavaşlayıp hayatın tadını çıkarmak için aklınızda olsun. Haftanın her günü 08:30-20:00 saatlerinde açık.

Başka nereler var?

Pomo Pomo

Erenköy’de Kantarcı Rıza Sokaktaki mekân, Türk ve İtalyan mutfağından ilham alan focaccia sandviçler sunuyor. Her gün 08:00-00:00 saatlerinde açık.

Üfff

Yaratıcı sandviçler için bir diğer adres de Beşiktaş Ihlamur Dere Caddesi’ndeki Üff... Bol malzemeli sandviçleri gördüğünüzde tıpkı adı gibi coşkulu bir üff çekebilirsiniz. Her gün 09:30-22:30 saatlerinde açık.

Focamia

Çengelköy, Zorlu PSM ve Moda’da şubeleri bulunan Focamia, iştah açan seçeneklerle dolu. Her gün 09:00-21:00 saatlerinde açık.

Daha Street Food

Kadıköy’deki mekân günlük hazırlanan ciabatta ekmeğine sandviçlerinin yanı sıra burgerleriyle de iddialı. Her gün 12:00-22:00 saatlerinde açık.