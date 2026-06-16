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Konut fiyatları mayısta arttı, reel kayıp devam etti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mayıs ayı verilerine göre konut fiyatlarındaki artış devam ederken, Konut Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 24,5 yükseldi. Enflasyon etkisinden arındırılmış verilere göre ise endeks reel bazda yüzde 6,1 düşüş kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Mayıs ayına ait Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna göre KFE, 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artarak 227,1 seviyesinde gerçekleşti.