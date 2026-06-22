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Merkez Bankası açıkladı: Reel sektörün ve vatandaşın enflasyon tahmini ne yönde?

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TCMB tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayında reel sektör için enflasyon beklentisi değişmeyerek yüzde 33,10 seviyesinde kalırken, piyasa katılımcıları için 0,01 puan azalarak yüzde 23,81 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2026 yılına ait sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Buna göre, 2026 yılı Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,01 puan azalarak yüzde 23,81 seviyesine gerilerken, reel sektör için ise değişmeyerek yüzde 33,10 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkı için de 3,38 puan azalarak yüzde 46,13 seviyesine geriledi.