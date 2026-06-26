Sanat, tasarım ve tarihin büyüsü: Tarihi doku çağdaş sanatla buluştu

İzmir’in miras yapılarından Tarihi Bıçakçı Han; sanat, gastronomi, müzik ve tasarımın aynı atmosferde buluştuğu çok keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Sanatçı Alea Pınar Du Pre’nin eserleri ile küratör ve iç mimar Ayça Gürgönül’ün küratöryel yaklaşımının bir araya geldiği gece, davetlilere zamansız ve sinematik bir deneyim sundu. İş dünyası, sanat camiası ve cemiyet hayatından tanınmış misafirlerin yer aldığı gecede; tarihi mekanın taş duvarları arasında yankılanan opera aryaları ve gece boyunca kullanılan yüzlerce mumun yarattığı atmosfer, büyük beğeni topladı. İzmir’in plaka kodu olan ‘35’e özel bir gönderme taşıyan 35 kişilik gala masası ise gecenin en dikkat çeken detaylarından biri oldu.

Tarihi dokunun çağdaş sanatla buluştuğu bu özel organizasyon, birçok konuk tarafından “İzmir’de bir ilk” olarak değerlendirildi. Gala kapsamında, Alea Pınar Du Pre’nin eserlerinden ilhamla hazırlanan ve yaşam alanlarına özel tasarlanan sınırlı sayıdaki kapsül koleksiyon da ilk kez sanatseverlerle buluşarak satışa sunuldu. Sanat ile yaşam alanı arasındaki sınırları yeniden yorumlayan seçki, gecenin en dikkat çeken detaylarından biri oldu. Sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen organizasyondan elde edilen gelir ise KONSEV’e(Konak Sosyal ve Kültürel Eğitim Vakfı) bağışlandı.

Sanatçı Alea Pınar Du Pre’nin eserleri ile küratör ve iç mimar Ayça Gürgönül’ün yaratıcı vizyonunu buluşturan renkli gece, tarihi atmosferi, opera performansları ve yüzlerce mumun ışığında davetlilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.