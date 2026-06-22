Nihat Odabaşı ile görsel bir yolculuk

Moda, portre ve celebrity fotoğrafçılığı alanında Türkiye’nin en güçlü görsel hafızalarından birini oluşturan Nihat Odabaşı, ‘Obsession of Beauty’ sergisiyle izleyiciyi, kendi bakış açısıyla güzelliğin yeniden inşa edildiği kişisel evrenine davet ediyor.

Gecede, Nihat Odabaşı’nın yıllar içinde objektifine yansıyan ikonik kadın imgeleri ve kusursuzluk fikrine duyduğu derin bağlılık gözler önüne serildi. Sanatçının görsel dili, yalnızca bir yüzü ya da bedeni belgelemekle kalmıyor; ışık, kompozisyon ve estetik kurgu aracılığıyla onları yeniden yaratıyor. ‘Obsession of Beauty’, güzelliği olduğu gibi sunmaktan ziyade, onun nasıl üretildiğini, nasıl dönüştüğünü ve zaman içinde nasıl bir takıntıya evrildiğini sorgulayan güçlü bir anlatı sunuyor.

Sanatçının kendi sözleriyle, “karşısına çıkan güzellikleri olduğu gibi fotoğraflamak yerine, onları kendi estetik algısı doğrultusunda yeniden yorumlayıp kurgulayarak ikonik karelere dönüştürdüğü” bu seri, Nihat Odabaşı’nın yıllar içinde şekillenen birikimi, deneyimi ve özgün bakış açısının süzgecinden geçirerek yakaladığı anları yansıtıyor.

Sergi boyunca izleyici yalnızca fotoğrafa değil, güzelliğin arkasındaki arzuya ve estetik yaklaşıma da bakmaya davet ediliyor. Villa Ipranosyan’da sanatseverlerle buluşan sergi, Nihat Odabaşı’nın bugüne kadar yarattığı görsel dünyanın ardındaki zihinsel ve estetik evreni ilk kez bu denli açık bir biçimde ortaya koyuyor.

Sergideki her kare, izleyiciyi yalnızca fotoğrafın yüzeyine değil, ardındaki arzuya, estetik yaklaşıma ve yaratım sürecine de yaklaştırıyor. ‘Obsession of Beauty’, Nihat Odabaşı’nın bugüne kadar inşa ettiği görsel dünyanın ardındaki zihinsel ve estetik katmanları, belki de ilk kez bu denli şeffaf ve etkileyici bir biçimde gözler önüne seriyor.