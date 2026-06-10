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İstanbul Life

“Panorama: Hayaller ve Yerler” sergisi ON Dijital Bankacılık desteğiyle açıldı

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Türkiye’deki güncel fotoğraf ve mercek tabanlı sanata dair tematik bir anlatı sunmayı amaçlayan “Panorama: Hayaller ve Yerler” sergisi, İstanbul Modern’de 18 Ekim 2026 tarihine kadar izleyiciyle buluşuyor. Sergi, İstanbul Modern’in yeni müze binasının açılışından bu yana fotoğraf sergilerinin sponsoru olan Burgan Bank’ın dijital bankacılık markası ON Dijital Bankacılık desteğiyle yapılıyor.

İstanbul Modern’in yeni binasında fotoğraf alanındaki ilk grup sergisi “Panorama: Hayaller ve Yerler”, farklı kuşaklardan 18 sanatçının 2010’lardan itibaren ürettiği yapıtları kapsamlı bir seçkiyle sunuyor. Müzenin birinci katındaki galerileri bir araya getiren sergi; düşsel manzaralar, kurgusal portreler ve alternatif mekân tahayyülleri aracılığıyla, dünyayla kurduğumuz ilişkileri yeniden düşünmeye davet ediyor. Küratörlüğünü İstanbul Modern’in Artistik Direktörü Çelenk Bafra ve Fotoğraf Bölümü Yöneticisi ve Küratör Demet Yıldız Dinçer’in üstlendiği sergide; Larissa Araz, İlgen Arzık, Emre Baykal, Silva Bingaz, Hasan Deniz, Umut Erbaş, Cem Ersavcı, Ece Gökalp, Cemre Yeşil Gönenli, Ege Kanar, Zeynep Kayan, Metehan Özcan, Yusuf Sevinçli, İrem Sözen, Selim Süme, Kerem Uzel, Begüm Yamanlar ve Cansu Yıldıran’ın çalışmaları, yerleştirmelerden hareketli görüntülere, yapay zekâ uygulamalarından arşivsel malzemelere uzanan çok katmanlı bir üretim çeşitliliği sunuyor. Sanatçılardan pek çoğu sergiye özel yeni üretimler ve mekâna özgü yerleştirmeler yaparak ilk kez izleyiciyle buluşturuyor.

Kerem Uzel, İsimsiz, “Ömür Boyu Esaret” serisinden, 2022

Sanata uzun soluklu destek

Burgan Yatırım Genel Müdürü Aslı Koçer, müzenin yeni binasındaki fotoğraf sergilerine ilk günden bu yana destek vermekten büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek, “İstanbul Modern gibi ülkemizin önde gelen kültür kurumlarıyla yürüttüğümüz uzun soluklu iş birlikleri, sanatın geniş kitlelere ulaşmasında etkili bir rol oynuyor. ‘Panorama: Hayaller ve Yerler’ sergisi, farklı kuşaklardan sanatçıların güncel fotoğraf ve mercek tabanlı üretimlerini bir araya getirerek dünyayı yeniden hayal etme imkânı sunuyor. Bu yaklaşım, bankamızın dijital bankacılık markası ON Dijital’in yenilikçi ve dinamik ruhuyla da örtüşüyor. Sanatla kurduğumuz güçlü bağın etkisini daha da büyütmek için kültür ve sanat alanındaki desteklerimizi önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi amaçlıyoruz” dedi.

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