Şahika Ercümen’den yeni Türkiye rekoru: Filipinler’de tarihi başarı

Bebek’te karşılaştığımız milli serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Filipinler’de düzenlenen AIDA Dünya Serbest Dalış Kupası’nda kırdığı yeni Türkiye rekoru ve başarılarına dair duygularını HELLO!’ya anlattı.

Kariyeri boyunca dünya çapında önemli başarılar elde eden, serbest dalış rekortmeni şampiyon sporcumuz Şahika Ercümen, kısa bir süre önce Filipinler’in Mabini kentinde düzenlenen AIDA Dünya Serbest Dalış Kupası’nın üçüncü gününde büyük bir başarıya imza atmıştı. Geçtiğimiz yıl bir önceki şampiyonada, 5-19 Mayıs tarihlerinde yine Filipinler’in Cebu kentinde düzenlenen Ida Depth Challenge’ta 85 metreye dalarak hem Türkiye rekorunu hem de Asya Kıtası rekorunu kıran milli sporcumuz, bu yıl da tarihi bir başarıya daha imza atarak ülkemizin gururu oldu. Filipinler’in Mabini kentinde düzenlenen AIDA Dünya Serbest Dalış Kupası’nın üçüncü gününde çift palet kategorisinde 86 metreye dalan Şahika Ercümen, Türkiye rekorunu kırarak uluslararası arenada bir kez daha adından söz ettirdi.

24 ülkeden 45 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyon, sezonun en prestijli serbest dalış turnuvaları arasında öne çıkarken, Ercümen’in performansı Türkiye adına gurur verici bir sonuç olarak kayıtlara geçti. Başarılı sporcu, yarışma sonrasında yaptığı açıklamada, sezonun ilk etabında elde ettiği derecenin kendisi için de sürpriz olduğunu belirtti.

Şahika Ercümen, “Bu kadar iyi bir dalış beklemiyordum. Uzun süredir derin dalış yapma fırsatımız olmamıştı. Rekor için vücudun derinliğe adapte olması gerekiyor. Rakiplerim yaklaşık iki aydır burada hazırlanıyordu, ben ise yalnızca bir hafta önce gelebildim. Buna rağmen odağımı korudum ve elimden gelenin en iyisini yaparak Türkiye rekorunu kırdım” dedi. Ercümen, başarısının ardındaki motivasyona da dikkat çekerek sosyal sorumluluk vurgusu yaptı: “Buraya geldiğim günlerde ülkemizde yaşanan üzücü olaylar beni derinden etkiledi. Sezonun başı olmasına rağmen özellikle çocuklar için bir şeyler yapmayı sorumluluk olarak gördüm. Normalde rekorlar sezonun ilerleyen dönemlerinde gelir. Ancak bu motivasyon beni sezon başında yeni bir rekora yönlendirdi. Bu rekoru, yakın zamanda hayatını kaybeden çocuklarımıza, ailelerine ve tüm çocuklara armağan ediyorum.”

Dünya şampiyonluklarının yanı sıra Türkiye ve kıtalararası çok sayıda şampiyonluğa imza atmış, ülkemizin gururu olan başarılı milli sporcu şu sıralar yeni organizasyonlar için hazırlandığını dile getirdi.