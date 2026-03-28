Sezonun öne çıkan sergileri

Kış ayları İstanbul’a yalnızca gri bir gökyüzü değil, aynı zamanda derinlikli sergiler ve taze sanat buluşmaları getiriyor. Geçmişle bugünü, bedenle hafızayı buluşturan yeni sezon seçkileri; seramikten fotoğrafa üretimin de düşüncenin de sınırlarını zorlayan yapıtlarla kış mevsimini renklendiriyor.

Toprak uykuda değil

Pasaj Tersane İstanbul

Tersane İstanbul ve Kolekta işbirliğiyle, KTSM’nin ana sponsorluğunda gerçekleşen ‘Toprak Uykuda Değil’, güncel seramik üretiminin geniş bir panoramasını sunuyor. Sergi, seramiği yalnızca geleneksel bir zanaat değil, geçmişle bugün arasında kurulan yaşayan bir hafıza köprüsü olarak ele alıyor. Heykelsi formlardan yüzey odaklı deneylere uzanan çok çeşitli işler, malzemenin esnekliğini ve sanatçıların kişisel dillerini görünür kılıyor. Genç ve deneyimli isimlerin bir aradalığı, seramiğin bugünkü çoğul ve enerjik ifadesine güçlü bir bakış sağlıyor.

Sözcükler

G-Art Galeri

G-Art Galeri’de izleyiciyle buluşan bu özel seçki, şair-felsefeci Hilmi Yavuz’un son otuz yılda Kamil Fırat’ın fotoğrafları üzerine kaleme aldığı metinleri ilk kez bir araya getiriyor. Fotoğraflar ve yazılar arasındaki entelektüel ortaklık, Fırat’ın Kapadokya’dan ‘Kubbe’ye, ‘Taş Yüzler’den ‘Atlar & Kentler’e uzanan dönemlerini katmanlı bir anlatıyla görünür kılıyor. Sergi, fotoğrafın imge kavramı etrafında nasıl düşünsel bir alan kurabileceğini hatırlatırken, izleyiciyi sözcükler ve görüntüler arasında derinlikli bir diyaloğa davet ediyor.

Suzanne Lacy: Birlikte/Togaether

Sakıp Sabancı Müzesi

Feminist sanatın ve katılımcı kamusal performans pratiğinin öncülerinden Suzanne Lacy’nin Türkiye’deki ilk kapsamlı sergisi, toplumsal cinsiyet, yaş alma, özgürlük ve şiddet gibi meseleleri kolektif üretimler, video enstalasyonlar ve belgeler aracılığıyla ele alıyor. Lacy’nin yarım yüzyılı aşan üretimini görünür kılan sergi, gönüllülerle gerçekleştirdiği büyük ölçekli performansların duygusal hafızasını müze mekânına taşıyor. Kamusal sanatın sınırlarını genişleten bu seçki, sanat ve yaşam arasındaki ilişkileri yeniden düşünmeye çağırıyor.

Karanlığın Hafızası

Haliç Sanat 2

Özge Kahraman’ın ilk kişisel sergisi ‘Karanlığın Hafızası’, sanatçının ışık, gölge ve mekân algısı üzerinden inşa ettiği görsel dili izleyiciyle buluşturuyor. Karanlık, bu sergide bir yokluk değil; belleğin derin katmanlarını açığa çıkaran duyusal bir alan olarak konumlanıyor. Sanatçının resimleri ve mekâna özgü yerleştirmeleri, görünen ile gizlenen arasındaki sınırları belirsizleştirerek izleyiciyi kendi içsel karanlığıyla temas eden bir yolculuğa davet ediyor.

Hayalet Kuartet

Arter

Hera Büyüktaşcıyan’ın kimlik, bellek, mekân ve doğa üzerine şekillenen pratiğine kapsamlı bir bakış sunan ‘Hayalet Kuartet’, sanatçının Kurtuluş ve Tarlabaşı arasında köklenen kişisel tarihinden yola çıkarak kentin katmanlı belleğini inceliyor. Sergi, varlık–yokluk, yaşam–ölüm gibi ikiliklerin izini dört bölümde sürüyor ve ateş, hava, su, toprak unsurlarının eşlik ettiği düşsel manzaralar kuruyor. Geçmişin kırılmalarını, hatırlamanın duyusal alanlarında yeniden örgütleyen bu seçki, görünmeyenle görünen arasında zarif bir geçiş alanı sunuyor.

Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları

Artİstanbul Feshane

İBB, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan yüzyıllık sanat birikimini ilk kez bu kapsamda bir araya getirerek 187 sanatçıdan 627 eseri ‘Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları’ sergisinde izleyiciyle buluşturuyor. Atatürk Kitaplığı, Aşiyan Müzesi, Şehir Müzesi ve bağışlarla zenginleşen koleksiyonlardan derlenen seçki, özellikle ‘Resmemaneti’ arşivinin güçlü portre geleneğini öne çıkararak İstanbul’un kültürel modernleşme sürecine bütünlüklü bir bakış sunuyor. Giovanni Bellini’den Abdülmecid Efendi’ye, Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan Tevfik Fikret’e uzanan geniş sanatçı yelpazesi, bireysel üretimlerin kamusal bir hafızaya nasıl dönüştüğünü görünür kılıyor. Cengiz Akıncı danışmanlığında koleksiyona kazandırılan Akıncı Koleksiyonu’nun da yer aldığı sergi, kentin sanatsal mirasını erişilebilir ve katılımcı bir perspektifle bugüne taşıyor.

Trilogy of Time

The Stay Boulevard Nişantaşı

The Stay Boulevard Nişantaşı’nın Renko London iş birliğiyle düzenlediği ‘Trilogy of Time’, Türk sanatının üç büyük ustası Devrim Erbil, Süleyman Saim Tekcan ve Zeki Faik İzer’i; onların mirasını geleceğe taşıyan Renk Erbil, Eda Tekcan ve Ayşegül İzer ile yan yana getiriyor. Yaklaşık 30 eserin yer aldığı sergi, üç aile ve üç kuşak arasında kurulan görünmez diyaloğu görünür kılıyor; bir çizginin, rengin ya da fikirlerin kuşaktan kuşağa dönüşerek nasıl yeni anlamlara kavuştuğunu izlemeye açıyor. Geçmiş, bugün ve geleceğin aynı anda hissedildiği bu buluşmada sanat mirası yalnızca korunmuyor, genç kuşak sanatçıların yorumlarıyla yeniden inşa ediliyor.