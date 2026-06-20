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Siren Ertan İstanbul Boğaz'ın yeni moda durağı

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Sosyal yaşamın tanınmış ismi, tasarımcı Siren Ertan Kayalar’ın kurucusu olduğu moda markası Siren Ertan İstanbul, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’nde geçirdiği 22 yılın ardından Bebek’teki yeni adresine taşındı.

Yazı: Bülent Kaya

Moda dünyasında zarif, güçlü ve zamansız tasarım anlayışıyla uzun yıllardır stil sahibi kadınların tercih ettiği markalar arasında yer alan Siren Ertan İstanbul, yeni bir dönemin kapılarını Bebek’te araladı. İstanbul’un en prestijli moda duraklarından biri olan Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’nde 22 yıl boyunca başarıyla varlığını sürdüren marka, şimdi Boğaz’ın büyüleyici atmosferiyle bütünleşen yeni adresinde moda tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Markanın kurucusu ve kreatif direktörü Siren Ertan Kayalar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış daveti iş, sanat ve cemiyet hayatının seçkin isimlerini bir araya getirdi. Davetliler, gün batımının eşsiz manzarası ve Boğaz’dan esen hafif rüzgar eşliğinde keyifli anlar yaşarken, gecenin atmosferi davetliler tarafından uzun süre konuşulacak bir buluşmaya dönüştü. Özenle tasarlanan yeni mağaza, modern mimarisi, ferah iç mekan kurgusu ve markanın estetik çizgisini yansıtan sofistike detaylarıyla dikkat çekti. Minimal dokunuşların zarafetle birleştiği dekorasyon anlayışı, Siren Ertan İstanbul’un güçlü moda kimliğini bir kez daha ortaya koydu.

Gecede konuklarıyla tek tek ilgilenen Siren Ertan Kayalar, samimi ve zarif ev sahipliğiyle davetlilerden tam not aldı. Yeni bir başlangıcın heyecanını yaşayan Kayalar’ın enerjisi ve mutluluğu davete yansırken, yakın dostları ve iş dünyasından isimler de bu özel günde kendisini yalnız bırakmadı. Açılış boyunca mağazayı keşfeden konuklar, markanın yeni sezon koleksiyonunu yakından inceleme fırsatı buldu. Davette aynı zamanda markanın geçmişten bugüne uzanan tasarım yolculuğu da konuşuldu. Siren Ertan Kayalar’ın yıllar içinde oluşturduğu özgün stil dili ve güçlü marka kimliği, konuklar tarafından takdirle karşılandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde samimi sohbetler ve keyifli anlar eşliğinde devam eden davet, sıcak ve dostane atmosferiyle hafızalarda yer etti.

Katılımcılar, hem yeni mağazanın enerjisinden hem de bir araya gelmenin mutluluğundan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gecenin sonunda davetliler, Siren Ertan Kayalar’ı tebrik ederek yeni mağazanın hayırlı olmasını dilerken, Siren Ertan İstanbul’un Bebek’te de aynı başarıyı sürdürerek moda dünyasındaki güçlü konumunu daha da pekiştireceğine olan inançlarını ifade etti. Marka, yeni adresinde de stil sahibi kadınların vazgeçilmez buluşma noktası olmaya devam edecek.

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