Kratos yok, Faye var! God of War: Laufey duyuruldu

Yeni oyun, uzun süredir tartışılan bazı hayran teorilerini de gündeme taşıyor.

God of War: Ragnarok'ta dünyanın sonunu haber veren dev yılan Jörmungandr'ın çağrılmasına neden olan gizemli borunun kim tarafından çalındığı uzun süredir merak ediliyordu. En popüler teorilerden biri, bu kişinin Faye olduğu yönündeydi.

Yayınlanan fragman, Faye'nin ölümden sonraki bir dünyada sıkışıp kaldığını açık şekilde gösteriyor. Bu durum, karakterin zaman ve ölüm kavramlarıyla ilişkili olduğu yönündeki teorileri yeniden güçlendirdi.

Bilinen bir diğer detay ise Faye'nin ölümünden sonra da Kratos ve Atreus'a yardım etmeye devam etmiş olması.



