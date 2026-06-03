Kratos yok, Faye var! God of War: Laufey duyuruldu
Dört yıla yaklaşan sessizliğin ardından God of War serisi yeni bir oyunla geri dönüyor. Sony'nin mayıs ayındaki State of Play etkinliğinde duyurduğu God of War: Laufey, bu kez oyuncuları Kratos'un değil, eşi Faye'nin hikâyesine götürüyor.
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Santa Monica Studio tarafından geliştirilen oyun için henüz çıkış tarihi açıklanmadı. Ancak yayınlanan uzun tanıtım videosu, projenin geliştirme sürecinde önemli bir aşamaya geldiğini gösteriyor.
Bu kez merkezde Faye var
Tanıtım videosu, Faye'nin ölümünün ardından başlayan sahnelerle açılıyor. Faye kendisini tuhaf yaratıklarla dolu, çökmüş bir öteki dünyada buluyor. Görünen o ki Kratos ve Atreus'un yaşadıklarından haberdar ve onlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.
Macerasının ilk anlarında saldırıya uğrayan Faye, dövüş yeteneklerini kısa sürede ortaya koyuyor. Oynanış görüntüleri, God of War serisinin sert ve yakın dövüş odaklı yapısının korunduğunu gösteriyor.
Faye'ye yolculuğu boyunca konuşan gizemli bir kozmik küp eşlik ediyor. Ayrıca Rue isimli bir koruyucu karakter de hikâyede önemli bir rol üstleniyor.
Oynanış tarafında neler değişiyor?
Santa Monica Studio, Faye'nin oynanışını Kratos'tan farklı hissettirmek için özel bir sistem geliştirdiklerini söylüyor.
Yeni oyunda hareket kabiliyeti daha fazla öne çıkıyor. Faye saldırılar sırasında yer ve hava arasında kesintisiz geçiş yapabiliyor. Bu yapı, uzun kombolar kurmayı ve daha hızlı çatışmalar yaşamayı mümkün hale getiriyor.
Geliştirici ekibe göre dövüş sistemi daha yakın mesafeli karşılaşmalara odaklanıyor. Hareketlerin tepki süresi de serinin önceki oyunlarına kıyasla daha hızlı olacak.
God of War farklı mitolojileri bir araya getiriyor
God of War: Laufey, serinin alışılmış yapısından bazı noktalarda ayrılıyor. Yeni yapım yalnızca tek bir mitolojiye bağlı kalmıyor. Hikâye, farklı mitolojik unsurları aynı evrende buluşturan daha geniş bir yaklaşım benimsiyor.
Bu da oyunun önceki God of War yapımlarına göre daha deneysel bir yapıya sahip olabileceğini gösteriyor.
Yıllardır konuşulan Faye teorileri gerçek olabilir
Yeni oyun, uzun süredir tartışılan bazı hayran teorilerini de gündeme taşıyor.
God of War: Ragnarok'ta dünyanın sonunu haber veren dev yılan Jörmungandr'ın çağrılmasına neden olan gizemli borunun kim tarafından çalındığı uzun süredir merak ediliyordu. En popüler teorilerden biri, bu kişinin Faye olduğu yönündeydi.
Yayınlanan fragman, Faye'nin ölümden sonraki bir dünyada sıkışıp kaldığını açık şekilde gösteriyor. Bu durum, karakterin zaman ve ölüm kavramlarıyla ilişkili olduğu yönündeki teorileri yeniden güçlendirdi.
Bilinen bir diğer detay ise Faye'nin ölümünden sonra da Kratos ve Atreus'a yardım etmeye devam etmiş olması.
Cory Barlog yıllar önce ipucunu vermişti
Serinin önemli isimlerinden Cory Barlog, 2020 yılında verdiği bir röportajda Faye'nin evrendeki etkisinin birçok karakterden daha büyük olduğunu söylemişti.
Barlog ayrıca Kratos ile Faye'nin nasıl tanıştığını anlatan hikâyeyi bir gün paylaşmak istediğini de belirtmişti.
Yeni oyunun temelinde de tam olarak bu merak edilen geçmiş yatıyor gibi görünüyor.
God of War için yeni bir başlangıç
2005 yılında başlayan God of War serisi, ilk yıllarında Yunan mitolojisini konu aldı. Daha sonra 2018'de çıkan God of War ile İskandinav mitolojisine geçiş yaptı.
2022'de yayınlanan God of War: Ragnarok ise Kratos ve Atreus'un hikâyesini büyük ölçüde tamamladı. Bu nedenle yeni oyun, seriye tamamen yeni bir yön verme fırsatı sunuyor.
God of War: Laufey, Kratos'u geri plana çekerek yıllardır hakkında çok az şey bilinen bir karaktere odaklanıyor. Eğer fragmanda verilen ipuçları doğruysa, oyun serinin en büyük gizemlerinden bazılarına sonunda cevap verebilir.