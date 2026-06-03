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Kratos yok, Faye var! God of War: Laufey duyuruldu

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Sony, State of Play etkinliğinde God of War: Laufey'i duyurdu. Yeni oyunda Kratos yerine Faye'nin hikâyesi anlatılacak. Yapım, seriye farklı oynanış mekanikleri ve yeni bir bakış açısı getiriyor.

Dört yıla yaklaşan sessizliğin ardından God of War serisi yeni bir oyunla geri dönüyor. Sony'nin mayıs ayındaki State of Play etkinliğinde duyurduğu God of War: Laufey, bu kez oyuncuları Kratos'un değil, eşi Faye'nin hikâyesine götürüyor.

State of Play etkinliğinde tanıtılan diğer oyunlara yazımızdan göz atabilirsiniz: State of Play: Sony 20’den fazla yeni oyun ve büyük sürprizleri gösterdi

Santa Monica Studio tarafından geliştirilen oyun için henüz çıkış tarihi açıklanmadı. Ancak yayınlanan uzun tanıtım videosu, projenin geliştirme sürecinde önemli bir aşamaya geldiğini gösteriyor.


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